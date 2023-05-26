https://ria.ru/20230526/ukraina-1874411551.html
Сальдо считает, что пик военных возможностей Украины уже прошел
Сальдо считает, что пик военных возможностей Украины уже прошел - РИА Новости, 26.05.2023
Сальдо считает, что пик военных возможностей Украины уже прошел
Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо считает, что пик военных возможностей Украины пройден. РИА Новости, 26.05.2023
2023-05-26T16:57
2023-05-26T16:57
2023-05-26T16:57
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
украина
херсонская область
владимир сальдо
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо считает, что пик военных возможностей Украины пройден. "Уже пик военных возможностей противника преодолен. Я знаю об этом, я уверен в этом, я вижу это", - сказал Сальдо в эфире Первого канала. По его словам, российские вооруженные силы готовы к любому контрнаступлению. Накануне советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, контрнаступление ВСУ "идет уже несколько дней".
https://ria.ru/20230525/kontrnastuplenie-1874070243.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Сальдо считает, что пик военных возможностей Украины уже прошел
Врио херсонского губернатора Сальдо: пик военных возможностей Украины уже прошел