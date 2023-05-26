https://ria.ru/20230526/ukraina-1874385905.html

"Это катастрофа": В США рассказали о ловушке, в которую угодила Украина

"Это катастрофа": В США рассказали о ловушке, в которую угодила Украина - РИА Новости, 26.05.2023

"Это катастрофа": В США рассказали о ловушке, в которую угодила Украина

Крупный бизнес по продаже оружия стал реальной причиной украинского конфликта, что втянула Киев в авантюру по сценарию афганского кризиса, заявил в интервью... РИА Новости, 26.05.2023

2023-05-26T15:59

2023-05-26T15:59

2023-05-26T16:18

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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Крупный бизнес по продаже оружия стал реальной причиной украинского конфликта, что втянула Киев в авантюру по сценарию афганского кризиса, заявил в интервью Democracy Now! экономист Джеффри Сакс.По его словам, американские политики и дипломаты знали о рисках, которыми сопровождаются амбиции НАТО по расширению на территорию Украины, но их не учел Вашингтон из-за давления военно-промышленного комплекса. Не были услышаны и многочисленные предупреждения России по этому поводу."Это был рефрен России в течение 30 лет, и все же мы не прислушались к нему, и теперь мы вложили в этот кризис 113 миллиардов долларов. Это ужасно для Украины. Мы заманили еще одну страну в ловушку наших лоббистских кампаний, это не сработает для Украины. Это катастрофа. Это похоже на то, как это сработало для Афганистана", — пояснил Сакс.Экономист подчеркнул, что вложения Запада в украинский конфликт могут лишь привести к дополнительной его эскалации, чего очень опасаются другие крупные государства и целые регионы мира — Глобальный Юг, Бразилия, Китай, страны Ближнего Востока. При этом США и их союзники продолжают подогревать украинский конфликт."Подсчеты таковы, что только одна эта битва за Артемовск стоила миллиарды и миллиарды долларов, не говоря уже о катастрофическом числе смертей. Они тратят деньги, как будто завтра не наступит. И если мы не будем осторожны, завтра не наступит", — предупредил экономист.На прошлой неделе Джеффри Сакс раскритиковал "мирный план" президента Украины Владимира Зеленского, пользующийся поддержкой Запада, заявив, что в реальности его задача — обеспечить поражение России, а не привести к реальному урегулированию.

https://ria.ru/20230526/spetspredstavitel-1874376189.html

https://ria.ru/20230526/ukraina-1874331013.html

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Ольга Матыс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

в мире, цены на нефть, украина, россия, вашингтон (штат), владимир зеленский, нато, киев