https://ria.ru/20230526/ukraina-1874385905.html
"Это катастрофа": В США рассказали о ловушке, в которую угодила Украина
"Это катастрофа": В США рассказали о ловушке, в которую угодила Украина - РИА Новости, 26.05.2023
"Это катастрофа": В США рассказали о ловушке, в которую угодила Украина
Крупный бизнес по продаже оружия стал реальной причиной украинского конфликта, что втянула Киев в авантюру по сценарию афганского кризиса, заявил в интервью... РИА Новости, 26.05.2023
2023-05-26T15:59
2023-05-26T15:59
2023-05-26T16:18
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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Крупный бизнес по продаже оружия стал реальной причиной украинского конфликта, что втянула Киев в авантюру по сценарию афганского кризиса, заявил в интервью Democracy Now! экономист Джеффри Сакс.По его словам, американские политики и дипломаты знали о рисках, которыми сопровождаются амбиции НАТО по расширению на территорию Украины, но их не учел Вашингтон из-за давления военно-промышленного комплекса. Не были услышаны и многочисленные предупреждения России по этому поводу."Это был рефрен России в течение 30 лет, и все же мы не прислушались к нему, и теперь мы вложили в этот кризис 113 миллиардов долларов. Это ужасно для Украины. Мы заманили еще одну страну в ловушку наших лоббистских кампаний, это не сработает для Украины. Это катастрофа. Это похоже на то, как это сработало для Афганистана", — пояснил Сакс.Экономист подчеркнул, что вложения Запада в украинский конфликт могут лишь привести к дополнительной его эскалации, чего очень опасаются другие крупные государства и целые регионы мира — Глобальный Юг, Бразилия, Китай, страны Ближнего Востока. При этом США и их союзники продолжают подогревать украинский конфликт."Подсчеты таковы, что только одна эта битва за Артемовск стоила миллиарды и миллиарды долларов, не говоря уже о катастрофическом числе смертей. Они тратят деньги, как будто завтра не наступит. И если мы не будем осторожны, завтра не наступит", — предупредил экономист.На прошлой неделе Джеффри Сакс раскритиковал "мирный план" президента Украины Владимира Зеленского, пользующийся поддержкой Запада, заявив, что в реальности его задача — обеспечить поражение России, а не привести к реальному урегулированию.
https://ria.ru/20230526/spetspredstavitel-1874376189.html
https://ria.ru/20230526/ukraina-1874331013.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, цены на нефть, украина, россия, вашингтон (штат), владимир зеленский, нато, киев
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"Это катастрофа": В США рассказали о ловушке, в которую угодила Украина
Экономист Сакс: США заманили Украину в ловушку по сценарию Афганистана