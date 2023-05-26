https://ria.ru/20230526/ukraina-1874293777.html

СМИ: Украина рискует потерять помощь Запада, если будет поддерживать ДРГ

СМИ: Украина рискует потерять помощь Запада, если будет поддерживать ДРГ - РИА Новости, 26.05.2023

СМИ: Украина рискует потерять помощь Запада, если будет поддерживать ДРГ

Украина рискует потерять помощь западных союзников, если решится на боевые действия за пределами границ, которые считает своими, или будет поддерживать... РИА Новости, 26.05.2023

2023-05-26T11:58

2023-05-26T11:58

2023-05-26T11:58

специальная военная операция на украине

в мире

украина

россия

андреас клут

нато

ситуация в днр и лнр

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Украина рискует потерять помощь западных союзников, если решится на боевые действия за пределами границ, которые считает своими, или будет поддерживать диверсионные группировки, считает автор колонки агентства Блумберг Андреас Клут. "Вся помощь (западных союзников - ред.) пока основывалась на том, что Украина только защищает свою территорию. Больше всего на Западе опасаются, что НАТО может быть втянута в настоящий конфликт с Россией, который может перерасти в Третью мировую войну. Некоторые западные страны - возможно, даже США после выборов 2024 года - могут перестать поддерживать Украину, если она перейдет к наступательной тактике. Так называемый Глобальный Юг, уже испытывающий неуверенность, скорее всего, повернется против Киева", - полагает Клут. По его мнению, Киев не должен нападать на Россию за пределами границ, которые считает своими, или "поощрять посреднические военизированные формирования", выступающие против руководства РФ, "делать это за них". В понедельник украинская диверсионно-разведывательная группа зашла на территорию Грайворонского округа Белгородской области, после чего в регионе ввели режим контртеррористической операции. Во вторник Минобороны РФ объявило, что вторгшиеся в Белгородскую область украинские националистические формирования разгромлены, уничтожены более 70 террористов. Вечером того же дня режим КТО отменили. СК РФ заявил о возбуждении уголовного дела по шести статьям, в том числе о теракте. Американская газета New York Times ранее писала со ссылкой на анонимного высокопоставленного украинского чиновника, что в Киеве признали роль вооруженных сил Украины в атаке диверсионно-разведывательной группы на Белгородскую область РФ, отметив, что украинские военные оказывали поддержку диверсантам. Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В МИД РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20230525/ataki-1873997221.html

https://ria.ru/20230522/diversiya-1873517615.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, россия, андреас клут, нато, ситуация в днр и лнр, вооруженные силы украины