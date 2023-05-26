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СМИ: Украина рискует потерять помощь Запада, если будет поддерживать ДРГ - РИА Новости, 26.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:58 26.05.2023
https://ria.ru/20230526/ukraina-1874293777.html
СМИ: Украина рискует потерять помощь Запада, если будет поддерживать ДРГ
СМИ: Украина рискует потерять помощь Запада, если будет поддерживать ДРГ - РИА Новости, 26.05.2023
СМИ: Украина рискует потерять помощь Запада, если будет поддерживать ДРГ
Украина рискует потерять помощь западных союзников, если решится на боевые действия за пределами границ, которые считает своими, или будет поддерживать... РИА Новости, 26.05.2023
2023-05-26T11:58
2023-05-26T11:58
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
андреас клут
нато
ситуация в днр и лнр
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Украина рискует потерять помощь западных союзников, если решится на боевые действия за пределами границ, которые считает своими, или будет поддерживать диверсионные группировки, считает автор колонки агентства Блумберг Андреас Клут. "Вся помощь (западных союзников - ред.) пока основывалась на том, что Украина только защищает свою территорию. Больше всего на Западе опасаются, что НАТО может быть втянута в настоящий конфликт с Россией, который может перерасти в Третью мировую войну. Некоторые западные страны - возможно, даже США после выборов 2024 года - могут перестать поддерживать Украину, если она перейдет к наступательной тактике. Так называемый Глобальный Юг, уже испытывающий неуверенность, скорее всего, повернется против Киева", - полагает Клут. По его мнению, Киев не должен нападать на Россию за пределами границ, которые считает своими, или "поощрять посреднические военизированные формирования", выступающие против руководства РФ, "делать это за них". В понедельник украинская диверсионно-разведывательная группа зашла на территорию Грайворонского округа Белгородской области, после чего в регионе ввели режим контртеррористической операции. Во вторник Минобороны РФ объявило, что вторгшиеся в Белгородскую область украинские националистические формирования разгромлены, уничтожены более 70 террористов. Вечером того же дня режим КТО отменили. СК РФ заявил о возбуждении уголовного дела по шести статьям, в том числе о теракте. Американская газета New York Times ранее писала со ссылкой на анонимного высокопоставленного украинского чиновника, что в Киеве признали роль вооруженных сил Украины в атаке диверсионно-разведывательной группы на Белгородскую область РФ, отметив, что украинские военные оказывали поддержку диверсантам. Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В МИД РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20230525/ataki-1873997221.html
https://ria.ru/20230522/diversiya-1873517615.html
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в мире, украина, россия, андреас клут, нато, ситуация в днр и лнр, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Андреас Клут, НАТО, Ситуация в ДНР и ЛНР, Вооруженные силы Украины
СМИ: Украина рискует потерять помощь Запада, если будет поддерживать ДРГ

Bloomberg: Украина рискует потерять помощь Запада, если будет поддерживать диверсантов

© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанкЖилой дом, разрушенный в результате атаки ДРГ, в Белгородской области
Жилой дом, разрушенный в результате атаки ДРГ, в Белгородской области - РИА Новости, 1920, 26.05.2023
© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
Жилой дом, разрушенный в результате атаки ДРГ, в Белгородской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Украина рискует потерять помощь западных союзников, если решится на боевые действия за пределами границ, которые считает своими, или будет поддерживать диверсионные группировки, считает автор колонки агентства Блумберг Андреас Клут.
"Вся помощь (западных союзников - ред.) пока основывалась на том, что Украина только защищает свою территорию. Больше всего на Западе опасаются, что НАТО может быть втянута в настоящий конфликт с Россией, который может перерасти в Третью мировую войну. Некоторые западные страны - возможно, даже США после выборов 2024 года - могут перестать поддерживать Украину, если она перейдет к наступательной тактике. Так называемый Глобальный Юг, уже испытывающий неуверенность, скорее всего, повернется против Киева", - полагает Клут. По его мнению, Киев не должен нападать на Россию за пределами границ, которые считает своими, или "поощрять посреднические военизированные формирования", выступающие против руководства РФ, "делать это за них".
Задержание сотрудниками ФСБ РФ подозреваемых в попытке подрыва более 30 опор ЛЭП Ленинградской и Калининской атомных электростанций - РИА Новости, 1920, 25.05.2023
ФСБ задержала украинских диверсантов, готовивших атаки против АЭС в России
25 мая, 08:50
В понедельник украинская диверсионно-разведывательная группа зашла на территорию Грайворонского округа Белгородской области, после чего в регионе ввели режим контртеррористической операции. Во вторник Минобороны РФ объявило, что вторгшиеся в Белгородскую область украинские националистические формирования разгромлены, уничтожены более 70 террористов. Вечером того же дня режим КТО отменили. СК РФ заявил о возбуждении уголовного дела по шести статьям, в том числе о теракте.
Американская газета New York Times ранее писала со ссылкой на анонимного высокопоставленного украинского чиновника, что в Киеве признали роль вооруженных сил Украины в атаке диверсионно-разведывательной группы на Белгородскую область РФ, отметив, что украинские военные оказывали поддержку диверсантам.
Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В МИД РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияАндреас КлутНАТОСитуация в ДНР и ЛНРВооруженные силы Украины
 
 
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