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Немцы обратились к России по поводу будущего Украины - РИА Новости, 26.05.2023
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11:20 26.05.2023
https://ria.ru/20230526/ukraina-1874282558.html
Немцы обратились к России по поводу будущего Украины
Немцы обратились к России по поводу будущего Украины - РИА Новости, 26.05.2023
Немцы обратились к России по поводу будущего Украины
Читатели немецкой газеты Die Welt отреагировали заявление зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева, который перечислил варианты исчезновения Украины в своем... РИА Новости, 26.05.2023
2023-05-26T11:20
2023-05-26T11:20
в мире
украина
польша
россия
дмитрий медведев
нато
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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Читатели немецкой газеты Die Welt отреагировали заявление зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева, который перечислил варианты исчезновения Украины в своем Telegram-канале.Многих комментаторов испугала перспектива перехода территорий Украины под юрисдикцию европейских стран, некоторые из них подчеркнули, что подобный процесс может посеять рознь между странами Европы, например, между Германией и Польшей."Тот факт, что Польша хочет западную часть вокруг Лемберга-Львова — открытая политика в ​​Польше и пользуется большой популярностью у населения", — напомнил Westfälin."О нет, пожалуйста, нам не надо. Забирайте ее целиком!" — сыронизировал Anders A."И это уже противоречит Потсдамскому соглашению. Если бы Польша забрала большую часть западной Украины, ей пришлось бы вернуть эти территории Германии. Лемберг-Львов, например, как раз такой случай", — добавил Marc Mü."Да ничего теперь не остается кроме как разделить Украину и создать буферную зону к НАТО..." — заметил Dirk D.В пятницу Дмитрий Медведев заявил, что киевские власти совершают проверку общественного мнения на тему разделения территории Украины по "корейскому сценарию".
https://ria.ru/20230526/nato-1874268950.html
https://ria.ru/20230526/medvedev-1874246984.html
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в мире, украина, польша, россия, дмитрий медведев, нато
В мире, Украина, Польша, Россия, Дмитрий Медведев, НАТО
Немцы обратились к России по поводу будущего Украины

Читатели Die Welt призвали Россию забрать Украину целиком

© AP Photo / Andrew KravchenkoКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 26.05.2023
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Киев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Читатели немецкой газеты Die Welt отреагировали заявление зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева, который перечислил варианты исчезновения Украины в своем Telegram-канале.
Многих комментаторов испугала перспектива перехода территорий Украины под юрисдикцию европейских стран, некоторые из них подчеркнули, что подобный процесс может посеять рознь между странами Европы, например, между Германией и Польшей.
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"Тот факт, что Польша хочет западную часть вокруг Лемберга-Львова — открытая политика в ​​Польше и пользуется большой популярностью у населения", — напомнил Westfälin.
«
"О нет, пожалуйста, нам не надо. Забирайте ее целиком!" — сыронизировал Anders A.
"И это уже противоречит Потсдамскому соглашению. Если бы Польша забрала большую часть западной Украины, ей пришлось бы вернуть эти территории Германии. Лемберг-Львов, например, как раз такой случай", — добавил Marc Mü.
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В пятницу Дмитрий Медведев заявил, что киевские власти совершают проверку общественного мнения на тему разделения территории Украины по "корейскому сценарию".
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