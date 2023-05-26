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Минобороны: США рассматривали Украину как плацдарм для контингентов НАТО - РИА Новости, 26.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
10:37 26.05.2023
https://ria.ru/20230526/ukraina-1874268516.html
Минобороны: США рассматривали Украину как плацдарм для контингентов НАТО
Минобороны: США рассматривали Украину как плацдарм для контингентов НАТО - РИА Новости, 26.05.2023
Минобороны: США рассматривали Украину как плацдарм для контингентов НАТО
Факты указывают, что США рассматривали Украину как плацдарм для развертывания контингентов НАТО, сообщил начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов на брифинге по... РИА Новости, 26.05.2023
2023-05-26T10:37
2023-05-26T10:37
специальная военная операция на украине
безопасность
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украина
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россия
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Факты указывают, что США рассматривали Украину как плацдарм для развертывания контингентов НАТО, сообщил начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов на брифинге по военно-биологической деятельности США. По его словам, представители НИИ сухопутных войск США имени Уолтера Рида курировали военно-биологические проекты "Ю-Пи-1" и "Ю-Пи-2", в ходе которых проводился активный сбор биоматериалов населения Украины. Например, в рамках проекта "Ю-Пи-1" под предлогом изучения распространения клещевых инфекций было отобрано более 800 проб крови. По словам начальника войск РХБЗ, имеющиеся в распоряжении ведомства документы подтверждают участие института имени Рида в изучении антибиотикоустойчивости микроорганизмов, выделенных от военнослужащих ВСУ во время боевых действий в Донбассе с 2014 по 2020 гг. В четырех украинских военных госпиталях, расположенных в разных частях страны, было изучено 813 микроорганизмов, полученных от 162 пациентов, проведено полногеномное секвенирование 52 изолятов. "Возникает закономерный вопрос: к чему институту сухопутных войск армии США изучать лекарственную устойчивость микроорганизмов, выделенных на территории Донбасса? Это очередное свидетельство того, что США рассматривали территорию Украины в качестве плацдарма для развертывания воинских контингентов НАТО", - заявил Кириллов.
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безопасность, сша, украина, нато, россия, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, США, Украина, НАТО, Россия, Ситуация в ДНР и ЛНР
Минобороны: США рассматривали Украину как плацдарм для контингентов НАТО

Генерал Кириллов заявил, что США рассматривали Украину как плацдарм для контингентов НАТО

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЭмблема НАТО на Европейской площади в Киеве
Эмблема НАТО на Европейской площади в Киеве - РИА Новости, 1920, 26.05.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Эмблема НАТО на Европейской площади в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Факты указывают, что США рассматривали Украину как плацдарм для развертывания контингентов НАТО, сообщил начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов на брифинге по военно-биологической деятельности США.
По его словам, представители НИИ сухопутных войск США имени Уолтера Рида курировали военно-биологические проекты "Ю-Пи-1" и "Ю-Пи-2", в ходе которых проводился активный сбор биоматериалов населения Украины. Например, в рамках проекта "Ю-Пи-1" под предлогом изучения распространения клещевых инфекций было отобрано более 800 проб крови.
По словам начальника войск РХБЗ, имеющиеся в распоряжении ведомства документы подтверждают участие института имени Рида в изучении антибиотикоустойчивости микроорганизмов, выделенных от военнослужащих ВСУ во время боевых действий в Донбассе с 2014 по 2020 гг. В четырех украинских военных госпиталях, расположенных в разных частях страны, было изучено 813 микроорганизмов, полученных от 162 пациентов, проведено полногеномное секвенирование 52 изолятов.
"Возникает закономерный вопрос: к чему институту сухопутных войск армии США изучать лекарственную устойчивость микроорганизмов, выделенных на территории Донбасса? Это очередное свидетельство того, что США рассматривали территорию Украины в качестве плацдарма для развертывания воинских контингентов НАТО", - заявил Кириллов.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Киеве - РИА Новости, 1920, 26.05.2023
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