https://ria.ru/20230526/ukraina-1874268516.html

Минобороны: США рассматривали Украину как плацдарм для контингентов НАТО

Минобороны: США рассматривали Украину как плацдарм для контингентов НАТО - РИА Новости, 26.05.2023

Минобороны: США рассматривали Украину как плацдарм для контингентов НАТО

Факты указывают, что США рассматривали Украину как плацдарм для развертывания контингентов НАТО, сообщил начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов на брифинге по... РИА Новости, 26.05.2023

2023-05-26T10:37

2023-05-26T10:37

2023-05-26T10:37

специальная военная операция на украине

безопасность

сша

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нато

россия

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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Факты указывают, что США рассматривали Украину как плацдарм для развертывания контингентов НАТО, сообщил начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов на брифинге по военно-биологической деятельности США. По его словам, представители НИИ сухопутных войск США имени Уолтера Рида курировали военно-биологические проекты "Ю-Пи-1" и "Ю-Пи-2", в ходе которых проводился активный сбор биоматериалов населения Украины. Например, в рамках проекта "Ю-Пи-1" под предлогом изучения распространения клещевых инфекций было отобрано более 800 проб крови. По словам начальника войск РХБЗ, имеющиеся в распоряжении ведомства документы подтверждают участие института имени Рида в изучении антибиотикоустойчивости микроорганизмов, выделенных от военнослужащих ВСУ во время боевых действий в Донбассе с 2014 по 2020 гг. В четырех украинских военных госпиталях, расположенных в разных частях страны, было изучено 813 микроорганизмов, полученных от 162 пациентов, проведено полногеномное секвенирование 52 изолятов. "Возникает закономерный вопрос: к чему институту сухопутных войск армии США изучать лекарственную устойчивость микроорганизмов, выделенных на территории Донбасса? Это очередное свидетельство того, что США рассматривали территорию Украины в качестве плацдарма для развертывания воинских контингентов НАТО", - заявил Кириллов.

https://ria.ru/20230526/vzryv-1874244520.html

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россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, сша, украина, нато, россия, ситуация в днр и лнр