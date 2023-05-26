https://ria.ru/20230526/ufa-1874363895.html

Жительница Уфы убила сына с ДЦП и попыталась покончить с собой

Жительница Уфы убила сына с ДЦП и попыталась покончить с собой - РИА Новости, 26.05.2023

Жительница Уфы убила сына с ДЦП и попыталась покончить с собой

Жительница Уфы со смертельным диагнозом убила взрослого сына, страдающего ДЦП, испугавшись, что некому будет за ним ухаживать, а после пыталась совершить... РИА Новости, 26.05.2023

2023-05-26T14:59

2023-05-26T14:59

2023-05-26T14:59

происшествия

уфа

республика башкортостан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/01/1603826219_0:365:2992:2048_1920x0_80_0_0_6990f48ce02510be281d6ce032cb238c.jpg

УФА, 26 мая - РИА Новости. Жительница Уфы со смертельным диагнозом убила взрослого сына, страдающего ДЦП, испугавшись, что некому будет за ним ухаживать, а после пыталась совершить суицид, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах города. ЧП произошло в квартире, где пожилая женщина проживала со взрослым сыном с диагнозом ДЦП. "Женщина, предположительно, зарезала сына, после этого пыталась покончить жизнь самоубийством, но впала в кому, и сейчас она в больнице", - сказал собеседник. Он отметил, что женщина тяжело болела и переживала, что после её кончины никто не будет ухаживать за её больными сыном. "Следственным управлением устанавливаются обстоятельства смерти мужчины в Ленинском районе г. Уфы и обстоятельства доставления в больницу его матери", - сообщили РИА Новости в СУСК РФ по Башкирии.

https://ria.ru/20230526/chelyabinsk-1874351640.html

уфа

республика башкортостан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, уфа, республика башкортостан