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Жительница Уфы убила сына с ДЦП и попыталась покончить с собой - РИА Новости, 26.05.2023
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14:59 26.05.2023
https://ria.ru/20230526/ufa-1874363895.html
Жительница Уфы убила сына с ДЦП и попыталась покончить с собой
Жительница Уфы убила сына с ДЦП и попыталась покончить с собой - РИА Новости, 26.05.2023
Жительница Уфы убила сына с ДЦП и попыталась покончить с собой
Жительница Уфы со смертельным диагнозом убила взрослого сына, страдающего ДЦП, испугавшись, что некому будет за ним ухаживать, а после пыталась совершить... РИА Новости, 26.05.2023
2023-05-26T14:59
2023-05-26T14:59
происшествия
уфа
республика башкортостан
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УФА, 26 мая - РИА Новости. Жительница Уфы со смертельным диагнозом убила взрослого сына, страдающего ДЦП, испугавшись, что некому будет за ним ухаживать, а после пыталась совершить суицид, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах города. ЧП произошло в квартире, где пожилая женщина проживала со взрослым сыном с диагнозом ДЦП. "Женщина, предположительно, зарезала сына, после этого пыталась покончить жизнь самоубийством, но впала в кому, и сейчас она в больнице", - сказал собеседник. Он отметил, что женщина тяжело болела и переживала, что после её кончины никто не будет ухаживать за её больными сыном. "Следственным управлением устанавливаются обстоятельства смерти мужчины в Ленинском районе г. Уфы и обстоятельства доставления в больницу его матери", - сообщили РИА Новости в СУСК РФ по Башкирии.
https://ria.ru/20230526/chelyabinsk-1874351640.html
уфа
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происшествия, уфа, республика башкортостан
Происшествия, Уфа, Республика Башкортостан
Жительница Уфы убила сына с ДЦП и попыталась покончить с собой

Жительница Уфы убила сына с ДЦП и попыталась покончить с собой, но впала в кому

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобили скорой помощи
Автомобили скорой помощи - РИА Новости, 1920, 26.05.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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УФА, 26 мая - РИА Новости. Жительница Уфы со смертельным диагнозом убила взрослого сына, страдающего ДЦП, испугавшись, что некому будет за ним ухаживать, а после пыталась совершить суицид, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах города.
ЧП произошло в квартире, где пожилая женщина проживала со взрослым сыном с диагнозом ДЦП.
"Женщина, предположительно, зарезала сына, после этого пыталась покончить жизнь самоубийством, но впала в кому, и сейчас она в больнице", - сказал собеседник.
Он отметил, что женщина тяжело болела и переживала, что после её кончины никто не будет ухаживать за её больными сыном.
"Следственным управлением устанавливаются обстоятельства смерти мужчины в Ленинском районе г. Уфы и обстоятельства доставления в больницу его матери", - сообщили РИА Новости в СУСК РФ по Башкирии.
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ПроисшествияУфаРеспублика Башкортостан
 
 
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