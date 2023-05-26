https://ria.ru/20230526/ufa-1874363895.html
Жительница Уфы убила сына с ДЦП и попыталась покончить с собой
Жительница Уфы убила сына с ДЦП и попыталась покончить с собой - РИА Новости, 26.05.2023
Жительница Уфы убила сына с ДЦП и попыталась покончить с собой
Жительница Уфы со смертельным диагнозом убила взрослого сына, страдающего ДЦП, испугавшись, что некому будет за ним ухаживать, а после пыталась совершить... РИА Новости, 26.05.2023
2023-05-26T14:59
2023-05-26T14:59
2023-05-26T14:59
происшествия
уфа
республика башкортостан
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УФА, 26 мая - РИА Новости. Жительница Уфы со смертельным диагнозом убила взрослого сына, страдающего ДЦП, испугавшись, что некому будет за ним ухаживать, а после пыталась совершить суицид, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах города. ЧП произошло в квартире, где пожилая женщина проживала со взрослым сыном с диагнозом ДЦП. "Женщина, предположительно, зарезала сына, после этого пыталась покончить жизнь самоубийством, но впала в кому, и сейчас она в больнице", - сказал собеседник. Он отметил, что женщина тяжело болела и переживала, что после её кончины никто не будет ухаживать за её больными сыном. "Следственным управлением устанавливаются обстоятельства смерти мужчины в Ленинском районе г. Уфы и обстоятельства доставления в больницу его матери", - сообщили РИА Новости в СУСК РФ по Башкирии.
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уфа
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, уфа, республика башкортостан
Происшествия, Уфа, Республика Башкортостан
Жительница Уфы убила сына с ДЦП и попыталась покончить с собой
Жительница Уфы убила сына с ДЦП и попыталась покончить с собой, но впала в кому
УФА, 26 мая - РИА Новости. Жительница Уфы со смертельным диагнозом убила взрослого сына, страдающего ДЦП, испугавшись, что некому будет за ним ухаживать, а после пыталась совершить суицид, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах города.
ЧП произошло в квартире, где пожилая женщина проживала со взрослым сыном с диагнозом ДЦП.
"Женщина, предположительно, зарезала сына, после этого пыталась покончить жизнь самоубийством, но впала в кому, и сейчас она в больнице", - сказал собеседник.
Он отметил, что женщина тяжело болела и переживала, что после её кончины никто не будет ухаживать за её больными сыном.
"Следственным управлением устанавливаются обстоятельства смерти мужчины в Ленинском районе
г. Уфы и обстоятельства доставления в больницу его матери", - сообщили РИА Новости в СУСК РФ
по Башкирии.
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