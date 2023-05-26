https://ria.ru/20230526/udobreniya-1874259864.html

В Африке предложили вернуть SWIFT некоторым российским банкам

В Африке предложили вернуть SWIFT некоторым российским банкам - РИА Новости, 26.05.2023

В Африке предложили вернуть SWIFT некоторым российским банкам

Инициатор миссии африканских стран по урегулированию ситуации на Украине и основатель Браззавильского фонда Жан-Ив Оливье заявил о необходимости вернуть SWIFT... РИА Новости, 26.05.2023

2023-05-26T09:57

2023-05-26T09:57

2023-05-26T09:57

экономика

африка

россия

swift

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Инициатор миссии африканских стран по урегулированию ситуации на Украине и основатель Браззавильского фонда Жан-Ив Оливье заявил о необходимости вернуть SWIFT банковским каналам, связанным с поставками удобрений из РФ. "SWIFT не будет установлен для всей России - мы этого не просим", - заявил Оливье в интервью газете Financial Times, при этом отметив, что доступ "должен быть обеспечен к определенным банковским каналам, специально для удобрений". Ранее генеральный директор МИД ЮАР Зейн Дангор заявлял, что президент ЮАР Сирил Рамафоса и лидеры еще пяти африканских стран в начале июня посетят Москву и Киев в рамках мирной инициативы. Основатель Браззавильского фонда и инициатор миссии Жан-Ив Оливье ранее рассказал РИА Новости, что главной целью миссии африканских стран по Украине является инициация и помощь в налаживании диалога между двумя странами, отметив, что переговоры по линии миссии африканских стран будут проводиться без предварительных условий, а сама миссия является первой в своём роде, которую согласились принять и президент РФ Владимир Путин, и Владимир Зеленский. Черноморская зерновая инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле. Президент РФ Владимир Путин в сентябре указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия–ООН, рассчитанный на три года - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти–Одесса" и ряд других мер. Как отмечают в Москве, эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется. Ранее в МИД России заявили, что зерновая сделка продлена до 17 июля включительно, без каких-либо изменений, и если за два месяца не будут решены все проблемные вопросы по сделке, договоренность будет прекращена после 17 июля.

https://ria.ru/20230421/swift-1866893120.html

https://ria.ru/20230518/rosselkhozbank-1872594323.html

африка

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

экономика, африка, россия, swift, санкции в отношении россии