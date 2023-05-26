https://ria.ru/20230526/udar-1874417348.html

Удар "Кинжала" в Киеве вскрыл все: Байдену сообщили тревожные новости

Удар "Кинжала" в Киеве вскрыл все: Байдену сообщили тревожные новости - РИА Новости, 26.05.2023

Удар "Кинжала" в Киеве вскрыл все: Байдену сообщили тревожные новости

Уничтожение американского зенитного комплекса Patriot в Киеве показало, что позиции США в Тихом океане, где расположено множество таких систем ПВО, уязвимы для... РИА Новости, 26.05.2023

2023-05-26T17:10

2023-05-26T17:10

2023-05-26T17:46

политика

сша

тихий океан

вооруженные силы украины

россия

кндр (северная корея)

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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Уничтожение американского зенитного комплекса Patriot в Киеве показало, что позиции США в Тихом океане, где расположено множество таких систем ПВО, уязвимы для российских и северокорейских ракет. Об этом пишут обозреватели Military Watch Magazine.Как отмечается в статье, "Кинжал" представляет собой первую серьезную современную попытку подавить западные средства противовоздушной обороны большой дальности. Ракеты обладают повышенной живучестью в полете благодаря ряду особенностей, среди которых способность выполнять обширные маневры, полубаллистическая траектория и гиперзвуковая конечная скорость. Все это делает такое оружие недосягаемым для зениток, говорится в публикации.По мнению обозревателей, плохая новость для США состоит в том, что военные базы Вашингтона в Тихом океане прикрывает большое количество ЗРК Patriot, а ракеты с такими же характеристиками, как у российского "Кинжала", есть на вооружении Северной Кореи. В случае масштабного конфликта двух стран Пхеньян сможет прорвать ПВО американской армии в этом направлении и нанести чувствительные удары, считают колумнисты."Таким образом, успех системы "Кинжал" <…> может свидетельствовать о том, что похожие разработки Северной Кореи могут иметь жизненно важное асимметричное значение для сдерживания и, если возможно, противодействия наступлению США", — резюмировали авторы.Российская армия 16 мая нанесла массированный удар по пунктам дислокации подразделений ВСУ, а также местам хранения западного вооружения, техники и боеприпасов. В частности, гиперзвуковая ракета "Кинжал" поразила зенитный ракетный комплекс Patriot в Киеве.

https://ria.ru/20230519/kinzhal-1872793838.html

https://ria.ru/20230526/sholts-1874376379.html

сша

тихий океан

россия

кндр (северная корея)

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политика, сша, тихий океан, вооруженные силы украины, россия, кндр (северная корея)