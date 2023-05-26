https://ria.ru/20230526/ucheniya-1874421686.html

В Эстонии завершились учения "Весенний шторм"

В Эстонии завершились учения "Весенний шторм" - РИА Новости, 26.05.2023

В Эстонии завершились учения "Весенний шторм"

Масштабные учения "Весенний шторм", в которых приняли участие более 14 тысяч военнослужащих из ряда стран НАТО, в пятницу завершились в Эстонии, сообщила... РИА Новости, 26.05.2023

2023-05-26T17:23

2023-05-26T17:23

2023-05-26T17:23

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ХЕЛЬСИНКИ, 26 мая - РИА Новости. Масштабные учения "Весенний шторм", в которых приняли участие более 14 тысяч военнослужащих из ряда стран НАТО, в пятницу завершились в Эстонии, сообщила пресс-служба главного штаба эстонских Сил обороны. "Учения проходили с 15 по 26 мая. В "Весеннем шторме" были задействованы сотни единиц техники: бронетранспортеры, боевые машины пехоты, танки, самоходные артиллерийские установки и ракетные системы, самолеты, вертолеты и корабли, а также более 14 тысяч военнослужащих из Эстонии и ряда стран НАТО", - говорится в сообщении. По словам командира эстонской дивизии генерала Вейко-Велло Пальма, учения прошли отлично, в том числе благодаря хорошей погоде. "Конечно, все, что мы хотели сделать с тактической точки зрения, прошло хорошо и удалось именно так, как мы думали и планировали. Самым популярным участником учений в этом году стала хорошая погода",- приводит слова Пальма пресс-служба. "Весенний шторм" - это крупнейшие учения эстонских Сил обороны, целью которых является боевая подготовка различных подразделений эстонской армии и взаимодействие с военнослужащими союзников по НАТО.

https://ria.ru/20230525/tank-1874176573.html

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эстония, нато, в мире