https://ria.ru/20230526/ubiystvo-1874350020.html

Житель Тюмени, изнасиловавший и убивший школьницу, получил пожизненный срок

Житель Тюмени, изнасиловавший и убивший школьницу, получил пожизненный срок - РИА Новости, 26.05.2023

Житель Тюмени, изнасиловавший и убивший школьницу, получил пожизненный срок

Мосгорсуд приговорил к пожизненному сроку Виталия Бережного за изнасилование и убийство 8-летней девочки в Тюмени, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. РИА Новости, 26.05.2023

2023-05-26T14:20

2023-05-26T14:20

2023-05-26T14:35

происшествия

тюмень

московский городской суд

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Мосгорсуд приговорил к пожизненному сроку Виталия Бережного за изнасилование и убийство 8-летней девочки в Тюмени, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.Девочка была задушена в Тюмени летом 2021 года. Бережной, как сообщал СК, признался в ее изнасиловании и убийстве, однако впоследствии заявил журналистам, что преступления не совершал, а признательные показания дал якобы под давлением правоохранителей. Дело изначально слушалось в Тюменском облсуде, из-за нарушения присяжными тайны совещательной комнаты коллегию распустили, дело направили на новое рассмотрение – уже в Мосгорсуд."Приговором Московского городского суда Бережному назначено пожизненное наказание с отбыванием в колонии особого режима", - сказала собеседница агентства. Ранее коллегия присяжных заседателей вынесла Бережному обвинительный вердикт.Как пояснили в СК РФ, Бережной признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.126, ч.4 ст.131, ч.4 ст.132, ч.2 ст.105 УК РФ (похищение человека; изнасилование; насильственные действия сексуального характера; убийство).Девочка ушла гулять из дома на улице Судостроителей в Тюмени 30 июня 2021 года не вернулась. 19 августа Следственный комитет заявил о найденном у озера Оброчное пакете с ее телом, в качестве подозреваемого был задержан 40-летний Виталий Бережной. Эксперты установили совпадение его ДНК с образцами с тела убитой. Как сообщал СК, на допросе Бережной признался, что утром того дня, находясь в алкогольном и наркотическом опьянении, заманил в квартиру девочку, связал скотчем, изнасиловал и задушил, а коробку с телом спрятал на берегу озера. По данным СК, до этого фигурант несколько дней хранил тело в холодильнике.

https://ria.ru/20230503/ubiystvo-1869363770.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, тюмень, московский городской суд, россия, следственный комитет россии (ск рф)