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Житель Тюмени, изнасиловавший и убивший школьницу, получил пожизненный срок - РИА Новости, 26.05.2023
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14:20 26.05.2023 (обновлено: 14:35 26.05.2023)
https://ria.ru/20230526/ubiystvo-1874350020.html
Житель Тюмени, изнасиловавший и убивший школьницу, получил пожизненный срок
Житель Тюмени, изнасиловавший и убивший школьницу, получил пожизненный срок - РИА Новости, 26.05.2023
Житель Тюмени, изнасиловавший и убивший школьницу, получил пожизненный срок
Мосгорсуд приговорил к пожизненному сроку Виталия Бережного за изнасилование и убийство 8-летней девочки в Тюмени, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. РИА Новости, 26.05.2023
2023-05-26T14:20
2023-05-26T14:35
происшествия
тюмень
московский городской суд
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Мосгорсуд приговорил к пожизненному сроку Виталия Бережного за изнасилование и убийство 8-летней девочки в Тюмени, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.Девочка была задушена в Тюмени летом 2021 года. Бережной, как сообщал СК, признался в ее изнасиловании и убийстве, однако впоследствии заявил журналистам, что преступления не совершал, а признательные показания дал якобы под давлением правоохранителей. Дело изначально слушалось в Тюменском облсуде, из-за нарушения присяжными тайны совещательной комнаты коллегию распустили, дело направили на новое рассмотрение – уже в Мосгорсуд."Приговором Московского городского суда Бережному назначено пожизненное наказание с отбыванием в колонии особого режима", - сказала собеседница агентства. Ранее коллегия присяжных заседателей вынесла Бережному обвинительный вердикт.Как пояснили в СК РФ, Бережной признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.126, ч.4 ст.131, ч.4 ст.132, ч.2 ст.105 УК РФ (похищение человека; изнасилование; насильственные действия сексуального характера; убийство).Девочка ушла гулять из дома на улице Судостроителей в Тюмени 30 июня 2021 года не вернулась. 19 августа Следственный комитет заявил о найденном у озера Оброчное пакете с ее телом, в качестве подозреваемого был задержан 40-летний Виталий Бережной. Эксперты установили совпадение его ДНК с образцами с тела убитой. Как сообщал СК, на допросе Бережной признался, что утром того дня, находясь в алкогольном и наркотическом опьянении, заманил в квартиру девочку, связал скотчем, изнасиловал и задушил, а коробку с телом спрятал на берегу озера. По данным СК, до этого фигурант несколько дней хранил тело в холодильнике.
https://ria.ru/20230503/ubiystvo-1869363770.html
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происшествия, тюмень, московский городской суд, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Тюмень, Московский городской суд, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
Житель Тюмени, изнасиловавший и убивший школьницу, получил пожизненный срок

Суд приговорил тюменца Бережного к пожизненному сроку за изнасилование и убийство девочки

© РИА Новости / Наталья Горшкова | Перейти в медиабанкВиталий Бережной
Виталий Бережной - РИА Новости, 1920, 26.05.2023
© РИА Новости / Наталья Горшкова
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Виталий Бережной. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Мосгорсуд приговорил к пожизненному сроку Виталия Бережного за изнасилование и убийство 8-летней девочки в Тюмени, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
Девочка была задушена в Тюмени летом 2021 года. Бережной, как сообщал СК, признался в ее изнасиловании и убийстве, однако впоследствии заявил журналистам, что преступления не совершал, а признательные показания дал якобы под давлением правоохранителей. Дело изначально слушалось в Тюменском облсуде, из-за нарушения присяжными тайны совещательной комнаты коллегию распустили, дело направили на новое рассмотрение – уже в Мосгорсуд.
"Приговором Московского городского суда Бережному назначено пожизненное наказание с отбыванием в колонии особого режима", - сказала собеседница агентства. Ранее коллегия присяжных заседателей вынесла Бережному обвинительный вердикт.
Как пояснили в СК РФ, Бережной признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.126, ч.4 ст.131, ч.4 ст.132, ч.2 ст.105 УК РФ (похищение человека; изнасилование; насильственные действия сексуального характера; убийство).
Девочка ушла гулять из дома на улице Судостроителей в Тюмени 30 июня 2021 года не вернулась. 19 августа Следственный комитет заявил о найденном у озера Оброчное пакете с ее телом, в качестве подозреваемого был задержан 40-летний Виталий Бережной. Эксперты установили совпадение его ДНК с образцами с тела убитой. Как сообщал СК, на допросе Бережной признался, что утром того дня, находясь в алкогольном и наркотическом опьянении, заманил в квартиру девочку, связал скотчем, изнасиловал и задушил, а коробку с телом спрятал на берегу озера. По данным СК, до этого фигурант несколько дней хранил тело в холодильнике.
Полицейский - РИА Новости, 1920, 03.05.2023
Источник рассказал подробности об убийстве школьницы в Петербурге
3 мая, 11:57
 
ПроисшествияТюменьМосковский городской судРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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