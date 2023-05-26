https://ria.ru/20230526/turpotok-1874283840.html

Власти Вологодчины хотят увеличить турпоток в 3 раза, до 10 млн человек

Власти Вологодчины хотят увеличить турпоток в 3 раза, до 10 млн человек - РИА Новости, 26.05.2023

Власти Вологодчины хотят увеличить турпоток в 3 раза, до 10 млн человек

Власти Вологодской области планируют в три раза увеличить туристический поток в регион к 2030 году — с 3,4 миллиона до 10 миллионов человек, сообщил... РИА Новости, 26.05.2023

2023-05-26T11:24

2023-05-26T11:24

2023-05-26T11:24

вологодская область

великий устюг

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ВОЛОГДА, 26 мая – РИА Новости. Власти Вологодской области планируют в три раза увеличить туристический поток в регион к 2030 году — с 3,4 миллиона до 10 миллионов человек, сообщил замгубернатора области Виталий Тушинов, выступая перед депутатами Законодательного собрания области.Эти цифры включают число туристов, которые находятся в области более 24 часов и ночуют в гостиницах, а также экскурсантов, среди которых и жители области, посещающих туристические объекты, уточнили в областном управлении туризма.У нас идет ежегодный рост туристического потока. В 2022 году область посетили порядка 617,5 тысячи туристов и 2,8 миллиона экскурсантов", - привел статистику прошлого туристического сезона замгубернатора Тушинов.По словам представителя управления туризма, сейчас стоит задача уточнить показатели турпотока с помощью технологий big-data: сколько из экскурсантов приходится на приезжих, сколько на жителей области, какие туробъекты и мероприятия вызывают повышенный интерес.Сейчас в регионе два направления, которые пользуются наибольшим спросом туристов — круизный маршрут по Волго-Балтийской водной системе с посещением Кирилло-Белозерского монастыря и Великий Устюг с посещением Вотчины Деда Мороза и достопримечательностей города. Проекту "Великий Устюг – родина Деда Мороза" в этом году исполнится 25 лет, за эти годы Устюг посетили более четырех миллионов человек, сказал Тушинов."Уже произведенные инвестиции в туристический кластер "Великий Устюг – родина Деда Мороза" оцениваются нами более чем в семь миллиардов рублей. Мы видим очень серьезный потенциал по развитию. Предстоящие инвестиционные вложения в проект превысят пять миллиардов рублей. Речь идет о значительном расширении территории и фактически создании нового круглогодичного туристического кластера "Великий Устюг – сказочная столица России", - сказал Тушинов.В 2022 году у Деда Мороза побывали 496 тысяч посетителей, это выше на 35% по сравнению с 2021 годом."Главная цель проекта – превратить Великий Устюг в уникальный туристский центр круглогодичного действия. На сегодняшний день разработан мастер-план проекта, предусматривающий вторую и третью очереди развития Вотчины Деда Мороза, а также перспективные направления туризма, включая локализацию коллективных средств размещения, питания и развлечения, зоны объектов вспомогательной и транспортной инфраструктуры", - добавил замгубернатора.

https://ria.ru/20230517/proekt-1872415822.html

https://ria.ru/20230414/biblioteki-1865305259.html

великий устюг

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

великий устюг