https://ria.ru/20230526/tseny-1874287162.html

Чуть больше трети россиян ощутили рост цен на мясо, показал опрос

Чуть больше трети россиян ощутили рост цен на мясо, показал опрос - РИА Новости, 26.05.2023

Чуть больше трети россиян ощутили рост цен на мясо, показал опрос

Рост цен на хлеб за последний месяц ощутили четверть россиян, чуть больше трети сообщили о заметном росте цен на мясо, следует из результатов опроса Фонда... РИА Новости, 26.05.2023

2023-05-26T11:38

2023-05-26T11:38

2023-05-26T11:38

россия

фонд "общественное мнение"

общество

экономика

цены

продукты

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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Рост цен на хлеб за последний месяц ощутили четверть россиян, чуть больше трети сообщили о заметном росте цен на мясо, следует из результатов опроса Фонда "Общественное мнение". Почти четверть опрошенных, 24%, сообщили, что за последний месяц заметно выросли цены на хлеб и хлебобулочные изделия, против 18% неделей ранее, 36% заявили о росте цен на мясо и курицу (31% неделей ранее), 22% - на яйца (17%). Также респонденты рассказали о росте цен на растительное масло - его ощутили 17% (против 13% неделей ранее), на сахар - 24% (17%), на плодоовощную продукцию - 27% (24%), на рыбу - 30% (26%), крупу и макаронные изделия - 18% (13%), а также на алкогольные напитки - 12% (8%). Из непродовольственных товаров россияне заметили рост цен на моющие и чистящие средства - 19% (13% неделей ранее), средства личной гигиены - 17% (12%), одежду и обувь - 25% (19%), электронику и бытовую технику - 21% (17%), стройматериалы - 25% (20%), лекарства и медикаменты - 36% (29%), на бензин - 22% (17%). Также 33% россиян отметили рост цен на жилищно-коммунальные услуги (против 25% на прошлой неделе), 22% - на медицинские услуги (16%), 14% - на услуги пассажирского транспорта (9%), 14% - на бытовые услуги (10%). Репрезентативный еженедельный опрос населения в возрасте 18 лет и старше "ФОМнибус" проводился 19-21 мая в 104 населенных пунктах 53 субъектов РФ среди 1500 респондентов. Метод опроса – интервью по месту жительства респондента. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.

https://ria.ru/20230524/tseny-1873826543.html

https://ria.ru/20230517/ovoschi-1872489320.html

россия

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, фонд "общественное мнение", общество, экономика, цены, продукты