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Чуть больше трети россиян ощутили рост цен на мясо, показал опрос - РИА Новости, 26.05.2023
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11:38 26.05.2023
https://ria.ru/20230526/tseny-1874287162.html
Чуть больше трети россиян ощутили рост цен на мясо, показал опрос
Чуть больше трети россиян ощутили рост цен на мясо, показал опрос - РИА Новости, 26.05.2023
Чуть больше трети россиян ощутили рост цен на мясо, показал опрос
Рост цен на хлеб за последний месяц ощутили четверть россиян, чуть больше трети сообщили о заметном росте цен на мясо, следует из результатов опроса Фонда... РИА Новости, 26.05.2023
2023-05-26T11:38
2023-05-26T11:38
россия
фонд "общественное мнение"
общество
экономика
цены
продукты
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Рост цен на хлеб за последний месяц ощутили четверть россиян, чуть больше трети сообщили о заметном росте цен на мясо, следует из результатов опроса Фонда "Общественное мнение". Почти четверть опрошенных, 24%, сообщили, что за последний месяц заметно выросли цены на хлеб и хлебобулочные изделия, против 18% неделей ранее, 36% заявили о росте цен на мясо и курицу (31% неделей ранее), 22% - на яйца (17%). Также респонденты рассказали о росте цен на растительное масло - его ощутили 17% (против 13% неделей ранее), на сахар - 24% (17%), на плодоовощную продукцию - 27% (24%), на рыбу - 30% (26%), крупу и макаронные изделия - 18% (13%), а также на алкогольные напитки - 12% (8%). Из непродовольственных товаров россияне заметили рост цен на моющие и чистящие средства - 19% (13% неделей ранее), средства личной гигиены - 17% (12%), одежду и обувь - 25% (19%), электронику и бытовую технику - 21% (17%), стройматериалы - 25% (20%), лекарства и медикаменты - 36% (29%), на бензин - 22% (17%). Также 33% россиян отметили рост цен на жилищно-коммунальные услуги (против 25% на прошлой неделе), 22% - на медицинские услуги (16%), 14% - на услуги пассажирского транспорта (9%), 14% - на бытовые услуги (10%). Репрезентативный еженедельный опрос населения в возрасте 18 лет и старше "ФОМнибус" проводился 19-21 мая в 104 населенных пунктах 53 субъектов РФ среди 1500 респондентов. Метод опроса – интервью по месту жительства респондента. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.
https://ria.ru/20230524/tseny-1873826543.html
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россия, фонд "общественное мнение", общество, экономика, цены, продукты
Россия, Фонд "Общественное мнение", Общество, Экономика, Цены, Продукты
Чуть больше трети россиян ощутили рост цен на мясо, показал опрос

ФОМ: четверть россиян ощутили рост цен на хлеб, 36 процентов заявили о подорожании мяса

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкПродажа мяса в магазине
Продажа мяса в магазине - РИА Новости, 1920, 26.05.2023
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Продажа мяса в магазине. Архивное фото
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Рост цен на хлеб за последний месяц ощутили четверть россиян, чуть больше трети сообщили о заметном росте цен на мясо, следует из результатов опроса Фонда "Общественное мнение".
Почти четверть опрошенных, 24%, сообщили, что за последний месяц заметно выросли цены на хлеб и хлебобулочные изделия, против 18% неделей ранее, 36% заявили о росте цен на мясо и курицу (31% неделей ранее), 22% - на яйца (17%).
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Также респонденты рассказали о росте цен на растительное масло - его ощутили 17% (против 13% неделей ранее), на сахар - 24% (17%), на плодоовощную продукцию - 27% (24%), на рыбу - 30% (26%), крупу и макаронные изделия - 18% (13%), а также на алкогольные напитки - 12% (8%).
Из непродовольственных товаров россияне заметили рост цен на моющие и чистящие средства - 19% (13% неделей ранее), средства личной гигиены - 17% (12%), одежду и обувь - 25% (19%), электронику и бытовую технику - 21% (17%), стройматериалы - 25% (20%), лекарства и медикаменты - 36% (29%), на бензин - 22% (17%).
Также 33% россиян отметили рост цен на жилищно-коммунальные услуги (против 25% на прошлой неделе), 22% - на медицинские услуги (16%), 14% - на услуги пассажирского транспорта (9%), 14% - на бытовые услуги (10%).
Репрезентативный еженедельный опрос населения в возрасте 18 лет и старше "ФОМнибус" проводился 19-21 мая в 104 населенных пунктах 53 субъектов РФ среди 1500 респондентов. Метод опроса – интервью по месту жительства респондента. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.
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