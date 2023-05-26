https://ria.ru/20230526/troitsa-1874348185.html

"Троицу" Рублева переместят в храм Христа Спасителя на две недели с 4 июня

"Троицу" Рублева переместят в храм Христа Спасителя на две недели с 4 июня - РИА Новости, 26.05.2023

"Троицу" Рублева переместят в храм Христа Спасителя на две недели с 4 июня

Икону Андрея Рублева "Троица" отправят в храм Христа Спасителя на две недели, сообщили в пресс-службе Минкультуры. РИА Новости, 26.05.2023

2023-05-26T14:14

2023-05-26T14:14

2023-05-26T15:22

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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Икону Андрея Рублева "Троица" отправят в храм Христа Спасителя на две недели, сообщили в пресс-службе Минкультуры."Икона "Троица" Андрея Рублева, как и сообщалось прежде Министерством культуры Российской Федерации, будет доставлена в храм Христа Спасителя в Москве для участия в торжественных богослужениях и поклонения верующими на православный праздник Троицы 4 июня и в течение последующих двух недель", — говорится в заявлении.В ведомстве подчеркнули, что сохранность иконы при перевозке и выставлении в храме Христа Спасителя обеспечат всеми необходимыми и самыми современными средствами. После экспонирования специалисты проведут ее плановую реставрацию и консервацию.Ранее Владимир Путин решил передать "Троицу" Русской православной церкви. В свою очередь, патриарх Московский и всея Руси Кирилл на заседании Священного синода обратился в администрацию президента с предложением перенести икону в храм Христа Спасителя на праздник Святой Троицы. В этом году РПЦ справляет его 4 июня. После этого икона займет историческое место в Свято-Троицкой Сергиевой лавре."Троицу" — шедевр древнерусской живописи — Рублев написал в XV веке для Троице-Сергиевой лавры, где она находилась до 20-х годов XX века. После революции в 1929 году икону передали в Государственную Третьяковскую галерею. На празднование 600-летия обретения мощей святителя Сергия Радонежского в прошлом году "Троицу" доставили для поклонения в Свято-Троицкую Сергиеву лавру. Для подготовки к транспортировке и экспонированию иконы Минкультуры создало специальную комиссию, главной задачей которой стало обеспечение сохранности святыни.

https://ria.ru/20230524/troitsa-1873844213.html

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Владимир Лаврентьев

россия, москва, русская православная церковь, свято-троицкая сергиева лавра, религия, общество