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"Троицу" Рублева переместят в храм Христа Спасителя на две недели с 4 июня - РИА Новости, 26.05.2023
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14:14 26.05.2023 (обновлено: 15:22 26.05.2023)
https://ria.ru/20230526/troitsa-1874348185.html
"Троицу" Рублева переместят в храм Христа Спасителя на две недели с 4 июня
"Троицу" Рублева переместят в храм Христа Спасителя на две недели с 4 июня - РИА Новости, 26.05.2023
"Троицу" Рублева переместят в храм Христа Спасителя на две недели с 4 июня
Икону Андрея Рублева "Троица" отправят в храм Христа Спасителя на две недели, сообщили в пресс-службе Минкультуры. РИА Новости, 26.05.2023
2023-05-26T14:14
2023-05-26T15:22
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русская православная церковь
свято-троицкая сергиева лавра
религия
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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Икону Андрея Рублева "Троица" отправят в храм Христа Спасителя на две недели, сообщили в пресс-службе Минкультуры.&quot;Икона &quot;Троица&quot; Андрея Рублева, как и сообщалось прежде Министерством культуры Российской Федерации, будет доставлена в храм Христа Спасителя в Москве для участия в торжественных богослужениях и поклонения верующими на православный праздник Троицы 4 июня и в течение последующих двух недель&quot;, — говорится в заявлении.В ведомстве подчеркнули, что сохранность иконы при перевозке и выставлении в храме Христа Спасителя обеспечат всеми необходимыми и самыми современными средствами. После экспонирования специалисты проведут ее плановую реставрацию и консервацию.Ранее Владимир Путин решил передать "Троицу" Русской православной церкви. В свою очередь, патриарх Московский и всея Руси Кирилл на заседании Священного синода обратился в администрацию президента с предложением перенести икону в храм Христа Спасителя на праздник Святой Троицы. В этом году РПЦ справляет его 4 июня. После этого икона займет историческое место в Свято-Троицкой Сергиевой лавре."Троицу" — шедевр древнерусской живописи — Рублев написал в XV веке для Троице-Сергиевой лавры, где она находилась до 20-х годов XX века. После революции в 1929 году икону передали в Государственную Третьяковскую галерею. На празднование 600-летия обретения мощей святителя Сергия Радонежского в прошлом году "Троицу" доставили для поклонения в Свято-Троицкую Сергиеву лавру. Для подготовки к транспортировке и экспонированию иконы Минкультуры создало специальную комиссию, главной задачей которой стало обеспечение сохранности святыни.
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россия, москва, русская православная церковь, свято-троицкая сергиева лавра, религия, общество
Россия, Религия, Москва, Русская православная церковь, Свято-Троицкая Сергиева лавра, Религия, Общество
"Троицу" Рублева переместят в храм Христа Спасителя на две недели с 4 июня

Минкульт подтвердил, что "Троицу" Рублева переместят в храм Христа Спасителя на две недели

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкИкона художника Андрея Рублева "Троица" (1425-1427 годов) в Третьяковской галерее
Икона художника Андрея Рублева Троица (1425-1427 годов) в Третьяковской галерее - РИА Новости, 1920, 26.05.2023
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Икона художника Андрея Рублева "Троица" (1425-1427 годов) в Третьяковской галерее. Архивное фото
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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Икону Андрея Рублева "Троица" отправят в храм Христа Спасителя на две недели, сообщили в пресс-службе Минкультуры.
«

"Икона "Троица" Андрея Рублева, как и сообщалось прежде Министерством культуры Российской Федерации, будет доставлена в храм Христа Спасителя в Москве для участия в торжественных богослужениях и поклонения верующими на православный праздник Троицы 4 июня и в течение последующих двух недель", — говорится в заявлении.

В ведомстве подчеркнули, что сохранность иконы при перевозке и выставлении в храме Христа Спасителя обеспечат всеми необходимыми и самыми современными средствами. После экспонирования специалисты проведут ее плановую реставрацию и консервацию.
Ранее Владимир Путин решил передать "Троицу" Русской православной церкви. В свою очередь, патриарх Московский и всея Руси Кирилл на заседании Священного синода обратился в администрацию президента с предложением перенести икону в храм Христа Спасителя на праздник Святой Троицы. В этом году РПЦ справляет его 4 июня. После этого икона займет историческое место в Свято-Троицкой Сергиевой лавре.
"Троицу" — шедевр древнерусской живописи — Рублев написал в XV веке для Троице-Сергиевой лавры, где она находилась до 20-х годов XX века. После революции в 1929 году икону передали в Государственную Третьяковскую галерею. На празднование 600-летия обретения мощей святителя Сергия Радонежского в прошлом году "Троицу" доставили для поклонения в Свято-Троицкую Сергиеву лавру. Для подготовки к транспортировке и экспонированию иконы Минкультуры создало специальную комиссию, главной задачей которой стало обеспечение сохранности святыни.
Икона Андрея Рублева Троица, первая четверть XV века - РИА Новости, 1920, 24.05.2023
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