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В Кремле рассказали о схеме перемещения "Троицы" в храм Христа Спасителя - РИА Новости, 26.05.2023
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Религия
 
12:54 26.05.2023 (обновлено: 13:23 26.05.2023)
https://ria.ru/20230526/troitsa-1874313302.html
В Кремле рассказали о схеме перемещения "Троицы" в храм Христа Спасителя
В Кремле рассказали о схеме перемещения "Троицы" в храм Христа Спасителя - РИА Новости, 26.05.2023
В Кремле рассказали о схеме перемещения "Троицы" в храм Христа Спасителя
Икону "Троица" Андрея Рублева переместят в храм Христа Спасителя в ее нынешнем состоянии, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 26.05.2023
2023-05-26T12:54
2023-05-26T13:23
религия
россия
дмитрий песков
владимир путин
сергий радонежский
русская православная церковь
свято-троицкая сергиева лавра
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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Икону "Троица" Андрея Рублева переместят в храм Христа Спасителя в ее нынешнем состоянии, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. &quot;В настоящий момент согласована схема, по которой икона с соблюдением всех необходимых мер по обеспечению сохранности в ее нынешнем состоянии будет перемещена в храм Христа Спасителя, где группа специалистов уже будет принимать решение по ее дальнейшей реставрации, которая начнется после определенного времени&quot;, — сказал он.В середине мая президент Владимир Путин принял решение о передаче "Троицы" Андрея Рублева РПЦ. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на заседании Священного синода сообщил, что обратился в администрацию главы государства о принесении иконы в храм Христа Спасителя в праздник Святой Троицы, который Русская православная церковь справляет в 2023 году 4 июня. После она займет историческое место в Свято-Троицкой Сергиевой лавре. Шедевр древнерусской живописи, икону "Святая Троица", написал Андрей Рублев в XV веке для Троице-Сергиевой лавры, где она находилась до 20-х годов прошлого века. После революции ее передали в Государственную Третьяковскую галерею в 1929 году. На празднование 600-летия обретения мощей святителя Сергия Радонежского в 2022 году святыню доставляли для поклонения в Свято-Троицкую Сергиеву лавру. Для подготовки к транспортировке и экспонированию иконы Минкультуры создало специальную комиссию, главной задачей которой стало обеспечение сохранности святыни.
https://ria.ru/20230516/troitsa-1872192731.html
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россия, дмитрий песков, владимир путин, сергий радонежский, русская православная церковь, свято-троицкая сергиева лавра
Религия, Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Сергий Радонежский, Русская православная церковь, Свято-Троицкая Сергиева лавра
В Кремле рассказали о схеме перемещения "Троицы" в храм Христа Спасителя

Песков: "Троицу" переместят в храм Христа Спасителя, где примут решение о реставрации

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкИкона художника Андрея Рублева "Троица" в Третьяковской галерее
Икона художника Андрея Рублева Троица в Третьяковской галерее - РИА Новости, 1920, 26.05.2023
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Икона художника Андрея Рублева "Троица" в Третьяковской галерее. Архивное фото
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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Икону "Троица" Андрея Рублева переместят в храм Христа Спасителя в ее нынешнем состоянии, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«

"В настоящий момент согласована схема, по которой икона с соблюдением всех необходимых мер по обеспечению сохранности в ее нынешнем состоянии будет перемещена в храм Христа Спасителя, где группа специалистов уже будет принимать решение по ее дальнейшей реставрации, которая начнется после определенного времени", — сказал он.

В середине мая президент Владимир Путин принял решение о передаче "Троицы" Андрея Рублева РПЦ.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на заседании Священного синода сообщил, что обратился в администрацию главы государства о принесении иконы в храм Христа Спасителя в праздник Святой Троицы, который Русская православная церковь справляет в 2023 году 4 июня. После она займет историческое место в Свято-Троицкой Сергиевой лавре.
Икона Андрея Рублева Троица, первая четверть XV века - РИА Новости, 1920, 16.05.2023
В Минкультуры рассказали о предстоящей реставрации "Троицы" Рублева
16 мая, 16:28
Шедевр древнерусской живописи, икону "Святая Троица", написал Андрей Рублев в XV веке для Троице-Сергиевой лавры, где она находилась до 20-х годов прошлого века. После революции ее передали в Государственную Третьяковскую галерею в 1929 году.
На празднование 600-летия обретения мощей святителя Сергия Радонежского в 2022 году святыню доставляли для поклонения в Свято-Троицкую Сергиеву лавру. Для подготовки к транспортировке и экспонированию иконы Минкультуры создало специальную комиссию, главной задачей которой стало обеспечение сохранности святыни.
Инокиня Ксения (Чернега) - РИА Новости, 1920, 19.05.2023
Глава юридического отдела РПЦ: госсобственность на "Троицу" сохранится
19 мая, 11:00
 
РелигияРоссияДмитрий ПесковВладимир ПутинСергий РадонежскийРусская православная церковьСвято-Троицкая Сергиева лавра
 
 
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