https://ria.ru/20230526/troitsa-1874313302.html

В Кремле рассказали о схеме перемещения "Троицы" в храм Христа Спасителя

В Кремле рассказали о схеме перемещения "Троицы" в храм Христа Спасителя - РИА Новости, 26.05.2023

В Кремле рассказали о схеме перемещения "Троицы" в храм Христа Спасителя

Икону "Троица" Андрея Рублева переместят в храм Христа Спасителя в ее нынешнем состоянии, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 26.05.2023

2023-05-26T12:54

2023-05-26T12:54

2023-05-26T13:23

религия

россия

дмитрий песков

владимир путин

сергий радонежский

русская православная церковь

свято-троицкая сергиева лавра

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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Икону "Троица" Андрея Рублева переместят в храм Христа Спасителя в ее нынешнем состоянии, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. "В настоящий момент согласована схема, по которой икона с соблюдением всех необходимых мер по обеспечению сохранности в ее нынешнем состоянии будет перемещена в храм Христа Спасителя, где группа специалистов уже будет принимать решение по ее дальнейшей реставрации, которая начнется после определенного времени", — сказал он.В середине мая президент Владимир Путин принял решение о передаче "Троицы" Андрея Рублева РПЦ. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на заседании Священного синода сообщил, что обратился в администрацию главы государства о принесении иконы в храм Христа Спасителя в праздник Святой Троицы, который Русская православная церковь справляет в 2023 году 4 июня. После она займет историческое место в Свято-Троицкой Сергиевой лавре. Шедевр древнерусской живописи, икону "Святая Троица", написал Андрей Рублев в XV веке для Троице-Сергиевой лавры, где она находилась до 20-х годов прошлого века. После революции ее передали в Государственную Третьяковскую галерею в 1929 году. На празднование 600-летия обретения мощей святителя Сергия Радонежского в 2022 году святыню доставляли для поклонения в Свято-Троицкую Сергиеву лавру. Для подготовки к транспортировке и экспонированию иконы Минкультуры создало специальную комиссию, главной задачей которой стало обеспечение сохранности святыни.

https://ria.ru/20230516/troitsa-1872192731.html

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Варвара Скокшина

россия, дмитрий песков, владимир путин, сергий радонежский, русская православная церковь, свято-троицкая сергиева лавра