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В Энергодаре предотвратили теракт против журналиста федерального СМИ - РИА Новости, 26.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
09:34 26.05.2023 (обновлено: 10:06 26.05.2023)
https://ria.ru/20230526/terakt-1874256734.html
В Энергодаре предотвратили теракт против журналиста федерального СМИ
В Энергодаре предотвратили теракт против журналиста федерального СМИ - РИА Новости, 26.05.2023
В Энергодаре предотвратили теракт против журналиста федерального СМИ
В Энергодаре Запорожской области предотвращено покушение на убийство журналиста одного из федеральных СМИ, заявил глава общественного движения "Мы вместе с... РИА Новости, 26.05.2023
2023-05-26T09:34
2023-05-26T10:06
специальная военная операция на украине
энергодар
запорожская область
происшествия
владимир рогов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая – РИА Новости. В Энергодаре Запорожской области предотвращено покушение на убийство журналиста одного из федеральных СМИ, заявил глава общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов."В Энергодаре предотвращен громкий теракт. По предварительной информации, он готовился террористами в отношении журналиста одного из федеральных СМИ", — написал местный политик в своем Telegram-канале.Других подробностей Рогов не привел, отметив, что пока ведутся следственные действия.
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энергодар, запорожская область, происшествия, владимир рогов
Специальная военная операция на Украине, Энергодар, Запорожская область, Происшествия, Владимир Рогов
В Энергодаре предотвратили теракт против журналиста федерального СМИ

Рогов: в Энергодаре предотвратили теракт против журналиста федерального СМИ

© РИА НовостиСтела при въезде в город Энергодар
Стела при въезде в город Энергодар - РИА Новости, 1920, 26.05.2023
© РИА Новости
Стела при въезде в город Энергодар. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая – РИА Новости. В Энергодаре Запорожской области предотвращено покушение на убийство журналиста одного из федеральных СМИ, заявил глава общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
"В Энергодаре предотвращен громкий теракт. По предварительной информации, он готовился террористами в отношении журналиста одного из федеральных СМИ", — написал местный политик в своем Telegram-канале.
Других подробностей Рогов не привел, отметив, что пока ведутся следственные действия.
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Специальная военная операция на УкраинеЭнергодарЗапорожская областьПроисшествияВладимир Рогов
 
 
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