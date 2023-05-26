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Средняя годовая температура воздуха в Москве выросла на 1,4 градуса - РИА Новости, 26.05.2023
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12:34 26.05.2023
https://ria.ru/20230526/temperatura-1874307928.html
Средняя годовая температура воздуха в Москве выросла на 1,4 градуса
Средняя годовая температура воздуха в Москве выросла на 1,4 градуса - РИА Новости, 26.05.2023
Средняя годовая температура воздуха в Москве выросла на 1,4 градуса
Средняя годовая температура воздуха в Москве в сравнении с концом прошлого века повысилась на 1,4 градуса, при этом зимний сезон в целом стал теплее на два... РИА Новости, 26.05.2023
2023-05-26T12:34
2023-05-26T12:34
погода
татьяна позднякова
москва
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Средняя годовая температура воздуха в Москве в сравнении с концом прошлого века повысилась на 1,4 градуса, при этом зимний сезон в целом стал теплее на два градуса, сообщила в своем телеграм-канале главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова. "В Москве стало теплее, чем в конце прошлого века. Средняя годовая температура воздуха повысилась на 1,4 градуса. При этом глубина потепления зимой значительнее, чем летом", - написала Позднякова. По словам синоптика, зимний сезон в целом стал теплее на два градуса, в то время как летом средняя за сезон температура воздуха повысилась всего на один градус. "В основном за счет зимних месяцев увеличилось и количество осадков в целом за год. А вот летом стала преобладать более сухая погода с меньшим количеством осадков", - добавила Позднякова.
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погода, татьяна позднякова, москва
Погода, Татьяна Позднякова, Москва
Средняя годовая температура воздуха в Москве выросла на 1,4 градуса

Средняя температура воздуха в Москве выросла на 1,4 градуса относительно конца XX века

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкЛюди на Москворецкой набережной в Москве
Люди на Москворецкой набережной в Москве - РИА Новости, 1920, 26.05.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Люди на Москворецкой набережной в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Средняя годовая температура воздуха в Москве в сравнении с концом прошлого века повысилась на 1,4 градуса, при этом зимний сезон в целом стал теплее на два градуса, сообщила в своем телеграм-канале главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова.
"В Москве стало теплее, чем в конце прошлого века. Средняя годовая температура воздуха повысилась на 1,4 градуса. При этом глубина потепления зимой значительнее, чем летом", - написала Позднякова.
По словам синоптика, зимний сезон в целом стал теплее на два градуса, в то время как летом средняя за сезон температура воздуха повысилась всего на один градус.
"В основном за счет зимних месяцев увеличилось и количество осадков в целом за год. А вот летом стала преобладать более сухая погода с меньшим количеством осадков", - добавила Позднякова.
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ПогодаТатьяна ПоздняковаМосква
 
 
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