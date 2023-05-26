https://ria.ru/20230526/temperatura-1874307928.html

Средняя годовая температура воздуха в Москве выросла на 1,4 градуса

Средняя годовая температура воздуха в Москве выросла на 1,4 градуса - РИА Новости, 26.05.2023

Средняя годовая температура воздуха в Москве выросла на 1,4 градуса

Средняя годовая температура воздуха в Москве в сравнении с концом прошлого века повысилась на 1,4 градуса, при этом зимний сезон в целом стал теплее на два... РИА Новости, 26.05.2023

2023-05-26T12:34

2023-05-26T12:34

2023-05-26T12:34

погода

татьяна позднякова

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/15/1779260411_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_0af152c0556226a2e2fd238af2ca3e56.jpg

МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Средняя годовая температура воздуха в Москве в сравнении с концом прошлого века повысилась на 1,4 градуса, при этом зимний сезон в целом стал теплее на два градуса, сообщила в своем телеграм-канале главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова. "В Москве стало теплее, чем в конце прошлого века. Средняя годовая температура воздуха повысилась на 1,4 градуса. При этом глубина потепления зимой значительнее, чем летом", - написала Позднякова. По словам синоптика, зимний сезон в целом стал теплее на два градуса, в то время как летом средняя за сезон температура воздуха повысилась всего на один градус. "В основном за счет зимних месяцев увеличилось и количество осадков в целом за год. А вот летом стала преобладать более сухая погода с меньшим количеством осадков", - добавила Позднякова.

https://ria.ru/20230526/leto-1874293189.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

погода, татьяна позднякова, москва