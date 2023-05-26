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Парламент Молдавии лишил Таубер депутатского иммунитета - РИА Новости, 26.05.2023
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12:49 26.05.2023 (обновлено: 14:00 26.05.2023)
https://ria.ru/20230526/tauber-1874312072.html
Парламент Молдавии лишил Таубер депутатского иммунитета
Парламент Молдавии лишил Таубер депутатского иммунитета - РИА Новости, 26.05.2023
Парламент Молдавии лишил Таубер депутатского иммунитета
Парламент Молдавии принял решение о лишении вице-председателя оппозиционной в республике партии "Шор" Марины Таубер депутатского иммунитета из-за подозрений в... РИА Новости, 26.05.2023
2023-05-26T12:49
2023-05-26T14:00
молдавия
в мире
марина таубер
кишинев
игорь гросу
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КИШИНЕВ, 26 мая – РИА Новости. Парламент Молдавии принял решение о лишении вице-председателя оппозиционной в республике партии "Шор" Марины Таубер депутатского иммунитета из-за подозрений в незаконном финансировании партии, заявил спикер парламента Игорь Гросу.Ранее спикер законодательного органа Игорь Гросу заявил, что генпрокуратура Молдавии просит парламент лишить вице-председателя партии "Шор" Марину Таубер депутатской неприкосновенности в рамках дел о незаконном финансировании политсилы для возможности ее ареста и передачи дела в суд. Он уточнил, что было получено три запроса, два из них касаются якобы незаконного финансирования партии и фальсификации финансовой отчетности в рамках избирательной кампании в ноябре 2021 года, когда Таубер баллотировалась на пост мэра города Бельцы. Еще один запрос касается "сознательного принятия финансирования от организованной преступной группы или преступной организации" в рамках избирательной кампании в Гагаузии."Законопроект о лишении иммунитета депутата Марины Таубер одобрен голосами 59 депутатов", - заявил Гросу.Ранее районный суд Кишинева 18 мая продлил политику домашний арест еще на 20 суток. Таубер все обвинения в свой адрес отвергает, считая дело политическим заказом.В Апелляционной палате Кишинева в пятницу рассматривают также ходатайство защиты об освобождении Таубер из-под домашнего ареста. Перед зданием инстанции сторонники политика провели пикет в ее поддержку.Таубер была задержана правоохранительными органами Молдавии 1 мая в аэропорту Кишинева, прокуроры обвинили политика в нарушении мер ограничения свободы (у нее была подписка о невыезде). Сама политик отметила, что она планировала выезд за рубеж на лечение, и соответствующее уведомление об этом было направлено надзорным органам заранее.Политологи в Кишиневе отмечают, что этими действиями правящая партия "Действие и солидарность", которая контролирует все государственные институты, включая полицию, генеральную прокуратуру и суды, оказывает давление на оппозицию, чтобы свести на нет протестное настроение, так как Таубер - самый яркий лидер всех манифестаций, проводимых политсилой.
https://ria.ru/20230524/moldaviya-1873719442.html
https://ria.ru/20230523/putin-1873604109.html
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молдавия, в мире, марина таубер, кишинев, игорь гросу
Молдавия, В мире, Марина Таубер, Кишинев, Игорь Гросу
Парламент Молдавии лишил Таубер депутатского иммунитета

Парламент Молдавии лишил вице-председателя партии "Шор" Таубер депутатского иммунитета

© Sputnik / Дмитрий Осматеско | Перейти в медиабанкВице-председатель партии "Шор" Марина Таубер
Вице-председатель партии Шор Марина Таубер - РИА Новости, 1920, 26.05.2023
© Sputnik / Дмитрий Осматеско
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Вице-председатель партии "Шор" Марина Таубер. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 26 мая – РИА Новости. Парламент Молдавии принял решение о лишении вице-председателя оппозиционной в республике партии "Шор" Марины Таубер депутатского иммунитета из-за подозрений в незаконном финансировании партии, заявил спикер парламента Игорь Гросу.
Ранее спикер законодательного органа Игорь Гросу заявил, что генпрокуратура Молдавии просит парламент лишить вице-председателя партии "Шор" Марину Таубер депутатской неприкосновенности в рамках дел о незаконном финансировании политсилы для возможности ее ареста и передачи дела в суд. Он уточнил, что было получено три запроса, два из них касаются якобы незаконного финансирования партии и фальсификации финансовой отчетности в рамках избирательной кампании в ноябре 2021 года, когда Таубер баллотировалась на пост мэра города Бельцы. Еще один запрос касается "сознательного принятия финансирования от организованной преступной группы или преступной организации" в рамках избирательной кампании в Гагаузии.
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"Законопроект о лишении иммунитета депутата Марины Таубер одобрен голосами 59 депутатов", - заявил Гросу.
Ранее районный суд Кишинева 18 мая продлил политику домашний арест еще на 20 суток. Таубер все обвинения в свой адрес отвергает, считая дело политическим заказом.
В Апелляционной палате Кишинева в пятницу рассматривают также ходатайство защиты об освобождении Таубер из-под домашнего ареста. Перед зданием инстанции сторонники политика провели пикет в ее поддержку.
Таубер была задержана правоохранительными органами Молдавии 1 мая в аэропорту Кишинева, прокуроры обвинили политика в нарушении мер ограничения свободы (у нее была подписка о невыезде). Сама политик отметила, что она планировала выезд за рубеж на лечение, и соответствующее уведомление об этом было направлено надзорным органам заранее.
Политологи в Кишиневе отмечают, что этими действиями правящая партия "Действие и солидарность", которая контролирует все государственные институты, включая полицию, генеральную прокуратуру и суды, оказывает давление на оппозицию, чтобы свести на нет протестное настроение, так как Таубер - самый яркий лидер всех манифестаций, проводимых политсилой.
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МолдавияВ миреМарина ТауберКишиневИгорь Гросу
 
 
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