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В Госдуме предложили определить профессию "водитель такси" на госуровне - РИА Новости, 26.05.2023
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16:09 26.05.2023
https://ria.ru/20230526/taksi-1874392329.html
В Госдуме предложили определить профессию "водитель такси" на госуровне
В Госдуме предложили определить профессию "водитель такси" на госуровне - РИА Новости, 26.05.2023
В Госдуме предложили определить профессию "водитель такси" на госуровне
Первый замруководителя фракции "Справедливая Россия - За правду" Дмитрий Гусев обратился к министру труда Антону Котякову с предложением определить профессию... РИА Новости, 26.05.2023
2023-05-26T16:09
2023-05-26T16:09
общество
авто
госдума рф
такси
антон котяков
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
россия
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Первый замруководителя фракции "Справедливая Россия - За правду" Дмитрий Гусев обратился к министру труда Антону Котякову с предложением определить профессию "водитель такси" на государственном уровне, а также установить квалификационные требования, копию обращения парламентарий разместил в своем телеграм-канале. "Предлагаю вам рассмотреть вопрос о том, чтобы на государственном уровне определить профессию "водитель такси", установить квалификационные требования, а также решить вопрос о защите трудовых и социальных прав этой категории работников", - говорится в документе. Парламентарий отметил, что работа водителя такси требует "особенных профессиональных навыков и компетенций, концентрации".
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общество, авто, госдума рф, такси, антон котяков, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), россия
Общество, Авто, Госдума РФ, Такси, Антон Котяков, Министерство труда и социальной защиты РФ (Минтруд России), Россия
В Госдуме предложили определить профессию "водитель такси" на госуровне

Депутат Гусев предложил определить профессию "водитель такси" на государственном уровне

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России в Москве
Здание Государственной думы России в Москве - РИА Новости, 1920, 26.05.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Первый замруководителя фракции "Справедливая Россия - За правду" Дмитрий Гусев обратился к министру труда Антону Котякову с предложением определить профессию "водитель такси" на государственном уровне, а также установить квалификационные требования, копию обращения парламентарий разместил в своем телеграм-канале.
"Предлагаю вам рассмотреть вопрос о том, чтобы на государственном уровне определить профессию "водитель такси", установить квалификационные требования, а также решить вопрос о защите трудовых и социальных прав этой категории работников", - говорится в документе.
Парламентарий отметил, что работа водителя такси требует "особенных профессиональных навыков и компетенций, концентрации".
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ОбществоАвтоГосдума РФТаксиАнтон КотяковМинистерство труда и социальной защиты РФ (Минтруд России)Россия
 
 
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