https://ria.ru/20230526/swift-1874340979.html

Россельхозбанк могут не подключить к SWIFT, сообщили в МИД

Россельхозбанк могут не подключить к SWIFT, сообщили в МИД - РИА Новости, 26.05.2023

Россельхозбанк могут не подключить к SWIFT, сообщили в МИД

Последние сигналы показывают, что Россельхозбанк могут не подключить к SWIFT; если этот и другие вопросы не решатся, зерновая сделка истечет 17 июля, заявил... РИА Новости, 26.05.2023

2023-05-26T13:54

2023-05-26T13:54

2023-05-26T13:54

экономика

россия

турция

украина

сергей вершинин

россельхозбанк

swift

зерновая сделка

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40876/13/408761321_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_ae8d62f3092b2aa136a65314f9d96fba.jpg

МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Последние сигналы показывают, что Россельхозбанк могут не подключить к SWIFT; если этот и другие вопросы не решатся, зерновая сделка истечет 17 июля, заявил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин. "У нас речь идет о транзакциях, при переподключении Россельхозбанка к SWIFT - этого нет, и последние сигналы, которые получают, и заявления, которые звучат от некоторых западных партнеров, говорят, что не будет такого переподключения. Тогда вообще о чем идет разговор?" - сказал он в эфире "Россия 24". Вершинин добавил, что есть и "другие системные проблемы, которые мы обозначали абсолютно честно и публично". "Вот, именно с этими критериями мы и будем иметь дело в момент принятия решений по истечению срока действия черноморской инициативы как части стамбульских договоренностей", - указал замглавы МИД РФ, напомнив ранее, что "черноморская инициатива, зерновая сделка, продлена до 17 июля". Черноморская зерновая инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Президент РФ Владимир Путин в сентябре указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия-ООН, рассчитанный на три года - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти-Одесса" и ряд других мер. Как отмечают в Москве, эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется.

https://ria.ru/20230526/udobreniya-1874259864.html

россия

турция

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, россия, турция, украина, сергей вершинин, россельхозбанк, swift, зерновая сделка, оон, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), банки, санкции, санкции в отношении россии