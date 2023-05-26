https://ria.ru/20230526/svyaz-1874375400.html
Путин заявил о важности обратной связи делового сообщества
Путин заявил о важности обратной связи делового сообщества - РИА Новости, 26.05.2023
Путин заявил о важности обратной связи делового сообщества
Благоприятный деловой климат не создается декларациями, нужна обратная связь, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 26.05.2023
2023-05-26T15:30
2023-05-26T15:30
2023-05-26T15:30
россия
владимир путин
деловая россия
экономика
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Благоприятный деловой климат не создается декларациями, нужна обратная связь, заявил президент России Владимир Путин. "Благоприятный конкурентный деловой климат не создается призывами и декларациями, здесь очень важна обратная связь делового сообщества. Нужно, конечно, отталкиваться от реальных проблем, обозначить их и последовательно решать", - сказал Путин на встрече с членами Общероссийской общественной организации "Деловая Россия".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, деловая россия, экономика
Россия, Владимир Путин, Деловая Россия, Экономика
Путин заявил о важности обратной связи делового сообщества
Путин: благоприятный деловой климат не создается декларациями, нужна обратная связь
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Благоприятный деловой климат не создается декларациями, нужна обратная связь, заявил президент России Владимир Путин.
"Благоприятный конкурентный деловой климат не создается призывами и декларациями, здесь очень важна обратная связь делового сообщества. Нужно, конечно, отталкиваться от реальных проблем, обозначить их и последовательно решать", - сказал Путин на встрече с членами Общероссийской общественной организации "Деловая Россия".
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