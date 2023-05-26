https://ria.ru/20230526/svet-1874428683.html

В Аргентине около 70 тысяч человек остались без света

В Аргентине около 70 тысяч человек остались без света - РИА Новости, 26.05.2023

В Аргентине около 70 тысяч человек остались без света

Около 70 тысяч человек остались без электричества в Буэнос-Айресе и окрестностях из-за дождей, сообщает телеканал TN. РИА Новости, 26.05.2023

2023-05-26T17:39

2023-05-26T17:39

2023-05-26T17:40

в мире

аргентина

буэнос-айрес (город)

электричество

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БУЭНОС-АЙРЕС, 26 мая – РИА Новости. Около 70 тысяч человек остались без электричества в Буэнос-Айресе и окрестностях из-за дождей, сообщает телеканал TN. Сильные дожди и грозы продолжаются в столице и пригороде уже третий день. "У (компании) Edesur без света остались 53 903 пользователя, у Edenor - 16 974 клиента", - отмечает телеканал. В начале марта из-за пожара, затронувшего линии электропередач, и сильной жары в Аргентине без света остались около 20 миллионов человек, или 40% потребителей страны.

https://ria.ru/20230525/ukraina-1874068139.html

аргентина

буэнос-айрес (город)

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Владимир Лаврентьев

в мире, аргентина, буэнос-айрес (город), электричество