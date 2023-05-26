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В Аргентине около 70 тысяч человек остались без света - РИА Новости, 26.05.2023
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17:39 26.05.2023 (обновлено: 17:40 26.05.2023)
https://ria.ru/20230526/svet-1874428683.html
В Аргентине около 70 тысяч человек остались без света
В Аргентине около 70 тысяч человек остались без света - РИА Новости, 26.05.2023
В Аргентине около 70 тысяч человек остались без света
Около 70 тысяч человек остались без электричества в Буэнос-Айресе и окрестностях из-за дождей, сообщает телеканал TN. РИА Новости, 26.05.2023
2023-05-26T17:39
2023-05-26T17:40
в мире
аргентина
буэнос-айрес (город)
электричество
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БУЭНОС-АЙРЕС, 26 мая – РИА Новости. Около 70 тысяч человек остались без электричества в Буэнос-Айресе и окрестностях из-за дождей, сообщает телеканал TN. Сильные дожди и грозы продолжаются в столице и пригороде уже третий день. "У (компании) Edesur без света остались 53 903 пользователя, у Edenor - 16 974 клиента", - отмечает телеканал. В начале марта из-за пожара, затронувшего линии электропередач, и сильной жары в Аргентине без света остались около 20 миллионов человек, или 40% потребителей страны.
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аргентина
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в мире, аргентина, буэнос-айрес (город), электричество
В мире, Аргентина, Буэнос-Айрес (город), Электричество
В Аргентине около 70 тысяч человек остались без света

В Буэнос-Айресе и окрестностях около 70 тысяч человек остались без света из-за дождей

© AP Photo / Natacha PisarenkoВид на Буэнос-Айрес
Вид на Буэнос-Айрес - РИА Новости, 1920, 26.05.2023
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Вид на Буэнос-Айрес. Архивное фото
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БУЭНОС-АЙРЕС, 26 мая – РИА Новости. Около 70 тысяч человек остались без электричества в Буэнос-Айресе и окрестностях из-за дождей, сообщает телеканал TN.
Сильные дожди и грозы продолжаются в столице и пригороде уже третий день.
"У (компании) Edesur без света остались 53 903 пользователя, у Edenor - 16 974 клиента", - отмечает телеканал.
В начале марта из-за пожара, затронувшего линии электропередач, и сильной жары в Аргентине без света остались около 20 миллионов человек, или 40% потребителей страны.
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В миреАргентинаБуэнос-Айрес (город)Электричество
 
 
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