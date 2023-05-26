https://ria.ru/20230526/svet-1874428683.html
В Аргентине около 70 тысяч человек остались без света
В Аргентине около 70 тысяч человек остались без света - РИА Новости, 26.05.2023
В Аргентине около 70 тысяч человек остались без света
Около 70 тысяч человек остались без электричества в Буэнос-Айресе и окрестностях из-за дождей, сообщает телеканал TN. РИА Новости, 26.05.2023
2023-05-26T17:39
2023-05-26T17:39
2023-05-26T17:40
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буэнос-айрес (город)
электричество
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БУЭНОС-АЙРЕС, 26 мая – РИА Новости. Около 70 тысяч человек остались без электричества в Буэнос-Айресе и окрестностях из-за дождей, сообщает телеканал TN. Сильные дожди и грозы продолжаются в столице и пригороде уже третий день. "У (компании) Edesur без света остались 53 903 пользователя, у Edenor - 16 974 клиента", - отмечает телеканал. В начале марта из-за пожара, затронувшего линии электропередач, и сильной жары в Аргентине без света остались около 20 миллионов человек, или 40% потребителей страны.
https://ria.ru/20230525/ukraina-1874068139.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, аргентина, буэнос-айрес (город), электричество
В мире, Аргентина, Буэнос-Айрес (город), Электричество
В Аргентине около 70 тысяч человек остались без света
В Буэнос-Айресе и окрестностях около 70 тысяч человек остались без света из-за дождей
БУЭНОС-АЙРЕС, 26 мая – РИА Новости.
Около 70 тысяч человек остались без электричества в Буэнос-Айресе и окрестностях из-за дождей, сообщает телеканал TN
.
Сильные дожди и грозы продолжаются в столице и пригороде уже третий день.
"У (компании) Edesur без света остались 53 903 пользователя, у Edenor - 16 974 клиента", - отмечает телеканал.
В начале марта из-за пожара, затронувшего линии электропередач, и сильной жары в Аргентине без света остались около 20 миллионов человек, или 40% потребителей страны.
Несколько регионов Украины остались без электричества