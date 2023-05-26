https://ria.ru/20230526/svch-1874274648.html

На вооружение российской армии приняли замену СВД

На вооружение российской армии приняли замену СВД - РИА Новости, 26.05.2023

На вооружение российской армии приняли замену СВД

Созданная на смену снайперской винтовке Драгунова (СВД) винтовка Чукавина (СВЧ) принята на вооружение российской армии, заявил журналистам президент концерна... РИА Новости, 26.05.2023

2023-05-26T10:57

2023-05-26T10:57

2023-05-26T11:18

безопасность

вооруженные силы рф

калашников (концерн)

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КУБИНКА (Московская обл.), 26 мая — РИА Новости. Созданная на смену снайперской винтовке Драгунова (СВД) винтовка Чукавина (СВЧ) принята на вооружение российской армии, заявил журналистам президент концерна "Калашников" Алан Лушников.Он отметил, что специалисты концерна сегодня получают позитивные отзывы от военнослужащих, эксплуатирующих новую винтовку. "Хотя, конечно же, любое оружие требует качественной отработки уже после того, как оно будет запущено в серию, потому что в эксплуатации вылезает миллион вопросов", — добавил Лушников.Разработанная в концерне "Калашников" снайперская винтовка Чукавина (шифр работы — "Жнец") нового поколения должна обеспечивать поражение одиночных целей первым выстрелом на дальности до километра. Полуавтоматический стрелковый комплекс разработан под два патрона — отечественный винтовочный 7,62 на 54 миллиметра и патрон НАТО 7,62 на 51. Масса СВЧ без боеприпасов составляет 4,6 килограмма, длина в зависимости от версии — до 115 сантиметров, емкость магазина — десять патронов.Ожидается, что СВЧ постепенно заменит в войсках основную снайперскую винтовку российской армии — СВД, которую приняли на вооружение в 1963 году.

https://ria.ru/20230313/pistolet-1857557020.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, вооруженные силы рф, калашников (концерн)