https://ria.ru/20230526/svch-1874274648.html
На вооружение российской армии приняли замену СВД
На вооружение российской армии приняли замену СВД - РИА Новости, 26.05.2023
На вооружение российской армии приняли замену СВД
Созданная на смену снайперской винтовке Драгунова (СВД) винтовка Чукавина (СВЧ) принята на вооружение российской армии, заявил журналистам президент концерна... РИА Новости, 26.05.2023
2023-05-26T10:57
2023-05-26T10:57
2023-05-26T11:18
безопасность
вооруженные силы рф
калашников (концерн)
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КУБИНКА (Московская обл.), 26 мая — РИА Новости. Созданная на смену снайперской винтовке Драгунова (СВД) винтовка Чукавина (СВЧ) принята на вооружение российской армии, заявил журналистам президент концерна "Калашников" Алан Лушников.Он отметил, что специалисты концерна сегодня получают позитивные отзывы от военнослужащих, эксплуатирующих новую винтовку. "Хотя, конечно же, любое оружие требует качественной отработки уже после того, как оно будет запущено в серию, потому что в эксплуатации вылезает миллион вопросов", — добавил Лушников.Разработанная в концерне "Калашников" снайперская винтовка Чукавина (шифр работы — "Жнец") нового поколения должна обеспечивать поражение одиночных целей первым выстрелом на дальности до километра. Полуавтоматический стрелковый комплекс разработан под два патрона — отечественный винтовочный 7,62 на 54 миллиметра и патрон НАТО 7,62 на 51. Масса СВЧ без боеприпасов составляет 4,6 килограмма, длина в зависимости от версии — до 115 сантиметров, емкость магазина — десять патронов.Ожидается, что СВЧ постепенно заменит в войсках основную снайперскую винтовку российской армии — СВД, которую приняли на вооружение в 1963 году.
https://ria.ru/20230313/pistolet-1857557020.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, вооруженные силы рф, калашников (концерн)
Безопасность, Вооруженные силы РФ, Калашников (концерн)
На вооружение российской армии приняли замену СВД
Снайперскую винтовку Чукавина, которая заменит СВД, приняли на вооружение российской армии
КУБИНКА (Московская обл.), 26 мая — РИА Новости. Созданная на смену снайперской винтовке Драгунова (СВД) винтовка Чукавина (СВЧ) принята на вооружение российской армии, заявил журналистам президент концерна "Калашников" Алан Лушников.
Он отметил, что специалисты концерна сегодня получают позитивные отзывы от военнослужащих, эксплуатирующих новую винтовку.
«
"Хотя, конечно же, любое оружие требует качественной отработки уже после того, как оно будет запущено в серию, потому что в эксплуатации вылезает миллион вопросов", — добавил Лушников.
Разработанная в концерне "Калашников" снайперская винтовка Чукавина (шифр работы — "Жнец") нового поколения должна обеспечивать поражение одиночных целей первым выстрелом на дальности до километра.
Полуавтоматический стрелковый комплекс разработан под два патрона — отечественный винтовочный 7,62 на 54 миллиметра и патрон НАТО
7,62 на 51. Масса СВЧ без боеприпасов составляет 4,6 килограмма, длина в зависимости от версии — до 115 сантиметров, емкость магазина — десять патронов.
Ожидается, что СВЧ постепенно заменит в войсках основную снайперскую винтовку российской армии — СВД, которую приняли на вооружение в 1963 году.
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