Рейтинг@Mail.ru
На вооружение российской армии приняли замену СВД - РИА Новости, 26.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:57 26.05.2023 (обновлено: 11:18 26.05.2023)
https://ria.ru/20230526/svch-1874274648.html
На вооружение российской армии приняли замену СВД
На вооружение российской армии приняли замену СВД - РИА Новости, 26.05.2023
На вооружение российской армии приняли замену СВД
Созданная на смену снайперской винтовке Драгунова (СВД) винтовка Чукавина (СВЧ) принята на вооружение российской армии, заявил журналистам президент концерна... РИА Новости, 26.05.2023
2023-05-26T10:57
2023-05-26T11:18
безопасность
вооруженные силы рф
калашников (концерн)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156167/36/1561673643_0:0:2642:1486_1920x0_80_0_0_a36580bb786cf3554ae09f6f5ccb390b.jpg
КУБИНКА (Московская обл.), 26 мая — РИА Новости. Созданная на смену снайперской винтовке Драгунова (СВД) винтовка Чукавина (СВЧ) принята на вооружение российской армии, заявил журналистам президент концерна "Калашников" Алан Лушников.Он отметил, что специалисты концерна сегодня получают позитивные отзывы от военнослужащих, эксплуатирующих новую винтовку. "Хотя, конечно же, любое оружие требует качественной отработки уже после того, как оно будет запущено в серию, потому что в эксплуатации вылезает миллион вопросов", — добавил Лушников.Разработанная в концерне "Калашников" снайперская винтовка Чукавина (шифр работы — "Жнец") нового поколения должна обеспечивать поражение одиночных целей первым выстрелом на дальности до километра. Полуавтоматический стрелковый комплекс разработан под два патрона — отечественный винтовочный 7,62 на 54 миллиметра и патрон НАТО 7,62 на 51. Масса СВЧ без боеприпасов составляет 4,6 килограмма, длина в зависимости от версии — до 115 сантиметров, емкость магазина — десять патронов.Ожидается, что СВЧ постепенно заменит в войсках основную снайперскую винтовку российской армии — СВД, которую приняли на вооружение в 1963 году.
https://ria.ru/20230313/pistolet-1857557020.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156167/36/1561673643_200:0:2181:1486_1920x0_80_0_0_bb4040f2de106b73576b85a8d29cf4b9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, вооруженные силы рф, калашников (концерн)
Безопасность, Вооруженные силы РФ, Калашников (концерн)
На вооружение российской армии приняли замену СВД

Снайперскую винтовку Чукавина, которая заменит СВД, приняли на вооружение российской армии

© РИА Новости / Алексей НикольскийСнайперская винтовка Чукавина (СВЧ-308)
Снайперская винтовка Чукавина (СВЧ-308) - РИА Новости, 1920, 26.05.2023
© РИА Новости / Алексей Никольский
Снайперская винтовка Чукавина (СВЧ-308). Архивное фото
Читать ria.ru в
КУБИНКА (Московская обл.), 26 мая — РИА Новости. Созданная на смену снайперской винтовке Драгунова (СВД) винтовка Чукавина (СВЧ) принята на вооружение российской армии, заявил журналистам президент концерна "Калашников" Алан Лушников.
Он отметил, что специалисты концерна сегодня получают позитивные отзывы от военнослужащих, эксплуатирующих новую винтовку.
«
"Хотя, конечно же, любое оружие требует качественной отработки уже после того, как оно будет запущено в серию, потому что в эксплуатации вылезает миллион вопросов", — добавил Лушников.
Разработанная в концерне "Калашников" снайперская винтовка Чукавина (шифр работы — "Жнец") нового поколения должна обеспечивать поражение одиночных целей первым выстрелом на дальности до километра.
Полуавтоматический стрелковый комплекс разработан под два патрона — отечественный винтовочный 7,62 на 54 миллиметра и патрон НАТО 7,62 на 51. Масса СВЧ без боеприпасов составляет 4,6 килограмма, длина в зависимости от версии — до 115 сантиметров, емкость магазина — десять патронов.
Ожидается, что СВЧ постепенно заменит в войсках основную снайперскую винтовку российской армии — СВД, которую приняли на вооружение в 1963 году.
Модульный пистолет Лебедева, разработанный концерном Калашников - РИА Новости, 1920, 13.03.2023
Концерн "Калашников" начал серийные поставки модульного пистолета Лебедева
13 марта, 15:06
 
БезопасностьВооруженные силы РФКалашников (концерн)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала