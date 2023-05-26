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СБУ заявила об аресте судна, якобы принадлежащего российскому бизнесмену - РИА Новости, 26.05.2023
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12:46 26.05.2023
https://ria.ru/20230526/sudno-1874311357.html
СБУ заявила об аресте судна, якобы принадлежащего российскому бизнесмену
СБУ заявила об аресте судна, якобы принадлежащего российскому бизнесмену - РИА Новости, 26.05.2023
СБУ заявила об аресте судна, якобы принадлежащего российскому бизнесмену
Служба безопасности Украины заявила в пятницу об аресте рыболовецкого судна стоимостью почти миллиард гривен (около 27 миллионов долларов), которое якобы... РИА Новости, 26.05.2023
2023-05-26T12:46
2023-05-26T12:46
в мире
украина
николаев (украина)
служба безопасности украины
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Служба безопасности Украины заявила в пятницу об аресте рыболовецкого судна стоимостью почти миллиард гривен (около 27 миллионов долларов), которое якобы принадлежит российскому бизнесмену Александру Верховскому. "По материалам Службы безопасности суд наложил арест на рыболовецкий траулер "Бухта Соколовская", который принадлежит холдингу подсанкционного российского олигарха Александра Верховского. Стоимость промышленного судна составляет почти миллиард гривен (около 27 миллионов долларов – ред.)", - говорится в сообщении СБУ в Telegram-канале. "Арестованный траулер является составляющей торгового "флота" олигарха… (до 24 февраля 2022 года – ред.) российский траулер достраивался на судостроительном заводе в Николаеве… Сейчас судно передано в управление Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА)", - добавили в СБУ.
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в мире, украина, николаев (украина), служба безопасности украины
В мире, Украина, Николаев (Украина), Служба безопасности Украины
СБУ заявила об аресте судна, якобы принадлежащего российскому бизнесмену

СБУ заявила об аресте судна, якобы принадлежащего российскому бизнесмену Верховскому

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкТабличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве
Табличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве - РИА Новости, 1920, 26.05.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Табличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Служба безопасности Украины заявила в пятницу об аресте рыболовецкого судна стоимостью почти миллиард гривен (около 27 миллионов долларов), которое якобы принадлежит российскому бизнесмену Александру Верховскому.
"По материалам Службы безопасности суд наложил арест на рыболовецкий траулер "Бухта Соколовская", который принадлежит холдингу подсанкционного российского олигарха Александра Верховского. Стоимость промышленного судна составляет почти миллиард гривен (около 27 миллионов долларов – ред.)", - говорится в сообщении СБУ в Telegram-канале.
"Арестованный траулер является составляющей торгового "флота" олигарха… (до 24 февраля 2022 года – ред.) российский траулер достраивался на судостроительном заводе в Николаеве… Сейчас судно передано в управление Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА)", - добавили в СБУ.
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