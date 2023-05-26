https://ria.ru/20230526/sudan-1874476108.html

Глава армии Судана попросил генсека ООН заменить своего представителя

Глава армии Судана попросил генсека ООН заменить своего представителя - РИА Новости, 26.05.2023

Глава армии Судана попросил генсека ООН заменить своего представителя

Генсек ООН Антониу Гутерреш шокирован письмом командующего армией Судана, главы суверенного совета страны Абдель Фаттаха аль-Бурхана, и положительно оценивает... РИА Новости, 26.05.2023

2023-05-26T23:55

2023-05-26T23:55

2023-05-26T23:55

судан

в мире

абдель фаттах аль-бурхан

стефан дюжаррик

антониу гутерреш

оон

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ООН, 26 мая – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш шокирован письмом командующего армией Судана, главы суверенного совета страны Абдель Фаттаха аль-Бурхана, и положительно оценивает работу своего спецпредставителя по этой стране Волкера Пертеса, заявил официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик. Телеканал Al-Jazeera сообщил со ссылкой на источники, что аль-Бурхан отправил письмо Гутеррешу с просьбой заменить Пертеса. Аль-Бурхан обвиняет спецпредставителя генсека ООН в дезинформации в отчетах и поддержке сил быстрого реагирования, с которыми противостоят силы во главе с аль-Бурханом. "Генеральный секретарь потрясен письмом, полученным им сегодня утром (26 мая) от генерала аль-Бурхана. Генеральный секретарь гордится работой, проделанной Волкером Пертесом, и подтверждает свое полное доверие своему специальному представителю", - отметил Дюжаррик. В Судане с 15 апреля идут бои между силами быстрого реагирования под командованием Мухаммеда Хамдана Дагло и регулярной армией под командованием Абдель Фаттаха аль-Бурхана. Противостоящие силы обмениваются противоречивыми заявлениями по поводу успехов в боевых действиях и контроля над объектами, развернув масштабную информационную войну в СМИ и социальных сетях. По последним данным Всемирной организации здравоохранения, в ходе столкновений 702 человека погибли и 5687 получили ранения. Международная организация ООН по миграции (МОМ) заявила, что около 319 тысяч человек покинули Судан с начала конфликта.

https://ria.ru/20230502/sudan-1869108861.html

https://ria.ru/20230430/sudan-1868909546.html

судан

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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Наталья Макарова

судан, в мире, абдель фаттах аль-бурхан, стефан дюжаррик, антониу гутерреш, оон