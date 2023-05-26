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Глава армии Судана попросил генсека ООН заменить своего представителя - РИА Новости, 26.05.2023
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23:55 26.05.2023
https://ria.ru/20230526/sudan-1874476108.html
Глава армии Судана попросил генсека ООН заменить своего представителя
Глава армии Судана попросил генсека ООН заменить своего представителя - РИА Новости, 26.05.2023
Глава армии Судана попросил генсека ООН заменить своего представителя
Генсек ООН Антониу Гутерреш шокирован письмом командующего армией Судана, главы суверенного совета страны Абдель Фаттаха аль-Бурхана, и положительно оценивает... РИА Новости, 26.05.2023
2023-05-26T23:55
2023-05-26T23:55
судан
в мире
абдель фаттах аль-бурхан
стефан дюжаррик
антониу гутерреш
оон
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ООН, 26 мая – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш шокирован письмом командующего армией Судана, главы суверенного совета страны Абдель Фаттаха аль-Бурхана, и положительно оценивает работу своего спецпредставителя по этой стране Волкера Пертеса, заявил официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик. Телеканал Al-Jazeera сообщил со ссылкой на источники, что аль-Бурхан отправил письмо Гутеррешу с просьбой заменить Пертеса. Аль-Бурхан обвиняет спецпредставителя генсека ООН в дезинформации в отчетах и поддержке сил быстрого реагирования, с которыми противостоят силы во главе с аль-Бурханом. "Генеральный секретарь потрясен письмом, полученным им сегодня утром (26 мая) от генерала аль-Бурхана. Генеральный секретарь гордится работой, проделанной Волкером Пертесом, и подтверждает свое полное доверие своему специальному представителю", - отметил Дюжаррик. В Судане с 15 апреля идут бои между силами быстрого реагирования под командованием Мухаммеда Хамдана Дагло и регулярной армией под командованием Абдель Фаттаха аль-Бурхана. Противостоящие силы обмениваются противоречивыми заявлениями по поводу успехов в боевых действиях и контроля над объектами, развернув масштабную информационную войну в СМИ и социальных сетях. По последним данным Всемирной организации здравоохранения, в ходе столкновений 702 человека погибли и 5687 получили ранения. Международная организация ООН по миграции (МОМ) заявила, что около 319 тысяч человек покинули Судан с начала конфликта.
https://ria.ru/20230502/sudan-1869108861.html
https://ria.ru/20230430/sudan-1868909546.html
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судан, в мире, абдель фаттах аль-бурхан, стефан дюжаррик, антониу гутерреш, оон
Судан, В мире, Абдель Фаттах аль-Бурхан, Стефан Дюжаррик, Антониу Гутерреш, ООН
Глава армии Судана попросил генсека ООН заменить своего представителя

Глава армии Судана попросил генсека ООН Гутерреша заменить своего представителя в стране

© AP Photo / Marwan AliДым в Хартуме, Судан
Дым в Хартуме, Судан - РИА Новости, 1920, 26.05.2023
© AP Photo / Marwan Ali
Дым в Хартуме, Судан. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 26 мая – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш шокирован письмом командующего армией Судана, главы суверенного совета страны Абдель Фаттаха аль-Бурхана, и положительно оценивает работу своего спецпредставителя по этой стране Волкера Пертеса, заявил официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик.
Телеканал Al-Jazeera сообщил со ссылкой на источники, что аль-Бурхан отправил письмо Гутеррешу с просьбой заменить Пертеса. Аль-Бурхан обвиняет спецпредставителя генсека ООН в дезинформации в отчетах и поддержке сил быстрого реагирования, с которыми противостоят силы во главе с аль-Бурханом.
Люди проходят мимо магазинов, закрытых из-за боевых действий. Хартум, Судан - РИА Новости, 1920, 02.05.2023
Более ста тысяч человек покинули Судан с начала конфликта
2 мая, 12:07
"Генеральный секретарь потрясен письмом, полученным им сегодня утром (26 мая) от генерала аль-Бурхана. Генеральный секретарь гордится работой, проделанной Волкером Пертесом, и подтверждает свое полное доверие своему специальному представителю", - отметил Дюжаррик.
В Судане с 15 апреля идут бои между силами быстрого реагирования под командованием Мухаммеда Хамдана Дагло и регулярной армией под командованием Абдель Фаттаха аль-Бурхана. Противостоящие силы обмениваются противоречивыми заявлениями по поводу успехов в боевых действиях и контроля над объектами, развернув масштабную информационную войну в СМИ и социальных сетях. По последним данным Всемирной организации здравоохранения, в ходе столкновений 702 человека погибли и 5687 получили ранения. Международная организация ООН по миграции (МОМ) заявила, что около 319 тысяч человек покинули Судан с начала конфликта.
Заместитель председателя генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс - РИА Новости, 1920, 30.04.2023
Гутерреш направил в Судан своего заместителя по гумвопросам
30 апреля, 23:56
 
СуданВ миреАбдель Фаттах аль-БурханСтефан ДюжаррикАнтониу ГутеррешООН
 
 
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