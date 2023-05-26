https://ria.ru/20230526/suda-1874384396.html
В России до 2027 года планируют произвести почти 250 судов, заявил Путин
В России до 2027 года планируют произвести почти 250 судов, заявил Путин - РИА Новости, 26.05.2023
В России до 2027 года планируют произвести почти 250 судов, заявил Путин
Почти 250 судов должны произвести в России до 2027 года, нужно стимулировать их закупку, возможно, и иностранных, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 26.05.2023
2023-05-26T15:54
2023-05-26T15:54
2023-05-26T16:09
россия
владимир путин
экономика
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Почти 250 судов должны произвести в России до 2027 года, нужно стимулировать их закупку, возможно, и иностранных, заявил президент РФ Владимир Путин."До 2027 года должны будем произвести почти 250 (судов - ред.). Причем более половины из них - это крупнотоннажные", - сказал Путин на встрече с членами Общероссийской общественной организации "Деловая Россия".Глава государства добавил, что нужно стимулировать закупку судов."Нужны меры стимулирующего характера, которые бы позволяли закупать не только российские, но и, я думаю, что даже и иностранные корабли. Хотя, конечно, прежде всего, нам нужно делать упор на российских производителей", - добавил Путин.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, экономика
Россия, Владимир Путин, Экономика
В России до 2027 года планируют произвести почти 250 судов, заявил Путин
Путин: в России до 2027 года произведут почти 250 судов, большинство крупнотоннажные
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Почти 250 судов должны произвести в России до 2027 года, нужно стимулировать их закупку, возможно, и иностранных, заявил президент РФ Владимир Путин.
"До 2027 года должны будем произвести почти 250 (судов - ред.). Причем более половины из них - это крупнотоннажные", - сказал Путин на встрече с членами Общероссийской общественной организации "Деловая Россия
".
Глава государства добавил, что нужно стимулировать закупку судов.
"Нужны меры стимулирующего характера, которые бы позволяли закупать не только российские, но и, я думаю, что даже и иностранные корабли. Хотя, конечно, прежде всего, нам нужно делать упор на российских производителей", - добавил Путин.
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