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В России до 2027 года планируют произвести почти 250 судов, заявил Путин - РИА Новости, 26.05.2023
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15:54 26.05.2023 (обновлено: 16:09 26.05.2023)
https://ria.ru/20230526/suda-1874384396.html
В России до 2027 года планируют произвести почти 250 судов, заявил Путин
В России до 2027 года планируют произвести почти 250 судов, заявил Путин - РИА Новости, 26.05.2023
В России до 2027 года планируют произвести почти 250 судов, заявил Путин
Почти 250 судов должны произвести в России до 2027 года, нужно стимулировать их закупку, возможно, и иностранных, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 26.05.2023
2023-05-26T15:54
2023-05-26T16:09
россия
владимир путин
экономика
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Почти 250 судов должны произвести в России до 2027 года, нужно стимулировать их закупку, возможно, и иностранных, заявил президент РФ Владимир Путин."До 2027 года должны будем произвести почти 250 (судов - ред.). Причем более половины из них - это крупнотоннажные", - сказал Путин на встрече с членами Общероссийской общественной организации "Деловая Россия".Глава государства добавил, что нужно стимулировать закупку судов."Нужны меры стимулирующего характера, которые бы позволяли закупать не только российские, но и, я думаю, что даже и иностранные корабли. Хотя, конечно, прежде всего, нам нужно делать упор на российских производителей", - добавил Путин.
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россия, владимир путин, экономика
Россия, Владимир Путин, Экономика
В России до 2027 года планируют произвести почти 250 судов, заявил Путин

Путин: в России до 2027 года произведут почти 250 судов, большинство крупнотоннажные

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.05.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Почти 250 судов должны произвести в России до 2027 года, нужно стимулировать их закупку, возможно, и иностранных, заявил президент РФ Владимир Путин.
"До 2027 года должны будем произвести почти 250 (судов - ред.). Причем более половины из них - это крупнотоннажные", - сказал Путин на встрече с членами Общероссийской общественной организации "Деловая Россия".
Глава государства добавил, что нужно стимулировать закупку судов.
"Нужны меры стимулирующего характера, которые бы позволяли закупать не только российские, но и, я думаю, что даже и иностранные корабли. Хотя, конечно, прежде всего, нам нужно делать упор на российских производителей", - добавил Путин.
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