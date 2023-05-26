https://ria.ru/20230526/suda-1874384396.html

В России до 2027 года планируют произвести почти 250 судов, заявил Путин

В России до 2027 года планируют произвести почти 250 судов, заявил Путин - РИА Новости, 26.05.2023

В России до 2027 года планируют произвести почти 250 судов, заявил Путин

Почти 250 судов должны произвести в России до 2027 года, нужно стимулировать их закупку, возможно, и иностранных, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 26.05.2023

2023-05-26T15:54

2023-05-26T15:54

2023-05-26T16:09

россия

владимир путин

экономика

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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Почти 250 судов должны произвести в России до 2027 года, нужно стимулировать их закупку, возможно, и иностранных, заявил президент РФ Владимир Путин."До 2027 года должны будем произвести почти 250 (судов - ред.). Причем более половины из них - это крупнотоннажные", - сказал Путин на встрече с членами Общероссийской общественной организации "Деловая Россия".Глава государства добавил, что нужно стимулировать закупку судов."Нужны меры стимулирующего характера, которые бы позволяли закупать не только российские, но и, я думаю, что даже и иностранные корабли. Хотя, конечно, прежде всего, нам нужно делать упор на российских производителей", - добавил Путин.

https://ria.ru/20230526/zapad-1874388277.html

россия

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2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, владимир путин, экономика