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Киев использует корейский сценарий раздела страны, заявил Медведев - РИА Новости, 26.05.2023
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08:06 26.05.2023
https://ria.ru/20230526/stsenariy-1874246632.html
Киев использует корейский сценарий раздела страны, заявил Медведев
Киев использует корейский сценарий раздела страны, заявил Медведев - РИА Новости, 26.05.2023
Киев использует корейский сценарий раздела страны, заявил Медведев
Киевский режим через "корейский сценарий" урегулирования конфликта тестирует общественное мнение относительно вариантов раздела страны, считает зампред Совбеза... РИА Новости, 26.05.2023
2023-05-26T08:06
2023-05-26T08:06
дмитрий медведев
корейский полуостров
украина
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Киевский режим через "корейский сценарий" урегулирования конфликта тестирует общественное мнение относительно вариантов раздела страны, считает зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. "Они начали пробивать свое общественное мнение, как оно относится к разделу страны. Так возникла "38-я параллель". Киевский режим таким образом тестирует, готова ли к такому варианту раздела страны общественность. И для них этот вариант, безусловно, лучше, чем раздел по Крещатику или западным областям", - сказал Медведев в беседе с журналистами в ходе визита во Вьетнам. Официальные представители Киева ранее допускали урегулирование конфликта по "корейскому сценарию". Корейский полуостров формально находится в состоянии войны, поскольку Корейская война 1950-1953 годов закончилась подписанием перемирия, а не мирного договора. Демилитаризованная зона проходит вдоль 38-й параллели, разделяя Корейский полуостров на две примерно равные части.
https://ria.ru/20230525/ukraina-1874155343.html
корейский полуостров
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дмитрий медведев, корейский полуостров, украина
Дмитрий Медведев, Корейский полуостров, Украина
Киев использует корейский сценарий раздела страны, заявил Медведев

Медведев: Киев через корейский сценарий тестирует общество по вариантам раздела страны

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 26.05.2023
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Киевский режим через "корейский сценарий" урегулирования конфликта тестирует общественное мнение относительно вариантов раздела страны, считает зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"Они начали пробивать свое общественное мнение, как оно относится к разделу страны. Так возникла "38-я параллель". Киевский режим таким образом тестирует, готова ли к такому варианту раздела страны общественность. И для них этот вариант, безусловно, лучше, чем раздел по Крещатику или западным областям", - сказал Медведев в беседе с журналистами в ходе визита во Вьетнам.
Официальные представители Киева ранее допускали урегулирование конфликта по "корейскому сценарию". Корейский полуостров формально находится в состоянии войны, поскольку Корейская война 1950-1953 годов закончилась подписанием перемирия, а не мирного договора. Демилитаризованная зона проходит вдоль 38-й параллели, разделяя Корейский полуостров на две примерно равные части.
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