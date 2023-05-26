Рейтинг@Mail.ru
Лавров заявил, что Атлантический океан не гарантирует США безопасность - РИА Новости, 26.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:50 26.05.2023 (обновлено: 12:10 26.05.2023)
https://ria.ru/20230526/ssha-1874290449.html
Лавров заявил, что Атлантический океан не гарантирует США безопасность
Лавров заявил, что Атлантический океан не гарантирует США безопасность - РИА Новости, 26.05.2023
Лавров заявил, что Атлантический океан не гарантирует США безопасность
США науськивают своих европейских сателлитов на Россию, считая, что им все сойдет с рук, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 26.05.2023
2023-05-26T11:50
2023-05-26T12:10
атлантический океан
сша
сергей лавров
россия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0a/1830405021_0:522:2048:1674_1920x0_80_0_0_ae337d0cdf5adf4c68c306818ed49d5b.jpg
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. США науськивают своих европейских сателлитов на Россию, считая, что им все сойдет с рук, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Вашингтон-то считает, что его самосохранение обеспечено Атлантическим океаном, это тоже сильное заблуждение, если они пытаются подвести мир к черте Третьей мировой войны. Но пока Вашингтон науськивает своих сателлитов европейских на Российскую Федерацию, считая, что ему все сойдет с рук", - заявил Лавров в видео, размещенном в телеграмм-канале "Зарубин".
атлантический океан
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0a/1830405021_0:330:2048:1866_1920x0_80_0_0_15acd90062650e9a445ad44ae4998111.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
атлантический океан, сша, сергей лавров, россия, в мире
Атлантический океан, США, Сергей Лавров, Россия, В мире
Лавров заявил, что Атлантический океан не гарантирует США безопасность

Лавров: США заблуждаются, считая Атлантический океан гарантией своего самосохранения

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 26.05.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. США науськивают своих европейских сателлитов на Россию, считая, что им все сойдет с рук, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Вашингтон-то считает, что его самосохранение обеспечено Атлантическим океаном, это тоже сильное заблуждение, если они пытаются подвести мир к черте Третьей мировой войны. Но пока Вашингтон науськивает своих сателлитов европейских на Российскую Федерацию, считая, что ему все сойдет с рук", - заявил Лавров в видео, размещенном в телеграмм-канале "Зарубин".
 
Атлантический океанСШАСергей ЛавровРоссияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала