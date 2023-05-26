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Главы минторгов США и Китая обсудили торговые отношения - РИА Новости, 26.05.2023
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03:14 26.05.2023 (обновлено: 03:20 26.05.2023)
https://ria.ru/20230526/ssha-1874235519.html
Главы минторгов США и Китая обсудили торговые отношения
Главы минторгов США и Китая обсудили торговые отношения - РИА Новости, 26.05.2023
Главы минторгов США и Китая обсудили торговые отношения
Министры торговли США и КНР Джина Раймондо и Ван Вэньтао в ходе состоявшейся в четверг в Вашингтоне очной встречи обсудили вопросы торговых отношений и области... РИА Новости, 26.05.2023
2023-05-26T03:14
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сша
китай
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ВАШИНГТОН, 26 мая – РИА Новости. Министры торговли США и КНР Джина Раймондо и Ван Вэньтао в ходе состоявшейся в четверг в Вашингтоне очной встречи обсудили вопросы торговых отношений и области потенциального сотрудничества между странами, говорится в распространенном заявлении американского минторга."Министры откровенно и предметно обсудили вопросы, затрагивающие торговые отношения между США и Китаем, включая общую атмосферу в обеих странах для торговли и инвестиций, а также области потенциального сотрудничества", - следует из заявления.В ходе встречи, как отмечается, американский министр выразила обеспокоенность касательно недавней волны мер, принятых властями КНР в отношении работающих в стране компаний США. "Данная встреча стала частью постоянных усилий по поддержанию открытыми линий связи и ответственному управлению нашими отношениями", - проинформировали в минторге.По итогам состоявшихся контактов глава минторга США выразила готовность и далее развивать взаимодействие в продолжение контактов лидеров двух стран, состоявшихся на Бали в ноябре 2022 года.
https://ria.ru/20230517/ugrozy-1872511245.html
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сша, китай
США, Китай
Главы минторгов США и Китая обсудили торговые отношения

Главы минторгов США и КНР обсудили торговые отношения и сферы возможного сотрудничества

© AP Photo / Pool / Mark SchiefelbeinФлаги США и Китая перед открытием китайско-американских переговоров в Пекине
Флаги США и Китая перед открытием китайско-американских переговоров в Пекине - РИА Новости, 1920, 26.05.2023
© AP Photo / Pool / Mark Schiefelbein
Флаги США и Китая перед открытием китайско-американских переговоров в Пекине. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 26 мая – РИА Новости. Министры торговли США и КНР Джина Раймондо и Ван Вэньтао в ходе состоявшейся в четверг в Вашингтоне очной встречи обсудили вопросы торговых отношений и области потенциального сотрудничества между странами, говорится в распространенном заявлении американского минторга.
«
"Министры откровенно и предметно обсудили вопросы, затрагивающие торговые отношения между США и Китаем, включая общую атмосферу в обеих странах для торговли и инвестиций, а также области потенциального сотрудничества", - следует из заявления.
В ходе встречи, как отмечается, американский министр выразила обеспокоенность касательно недавней волны мер, принятых властями КНР в отношении работающих в стране компаний США. "Данная встреча стала частью постоянных усилий по поддержанию открытыми линий связи и ответственному управлению нашими отношениями", - проинформировали в минторге.
По итогам состоявшихся контактов глава минторга США выразила готовность и далее развивать взаимодействие в продолжение контактов лидеров двух стран, состоявшихся на Бали в ноябре 2022 года.
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