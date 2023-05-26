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Медведев заявил, что опасается победы "парня с деменцией" на выборах в США - РИА Новости, 26.05.2023
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03:08 26.05.2023 (обновлено: 03:18 26.05.2023)
https://ria.ru/20230526/ssha-1874235240.html
Медведев заявил, что опасается победы "парня с деменцией" на выборах в США
Медведев заявил, что опасается победы "парня с деменцией" на выборах в США - РИА Новости, 26.05.2023
Медведев заявил, что опасается победы "парня с деменцией" на выборах в США
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев считает, что в вопросе президентских выборов в США для России главное, чтобы американцы "не выбрали парня с... РИА Новости, 26.05.2023
2023-05-26T03:08
2023-05-26T03:18
россия
сша
вьетнам
дмитрий медведев
дональд трамп
джо байден
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев считает, что в вопросе президентских выборов в США для России главное, чтобы американцы "не выбрали парня с деменцией", но, по мнению российского политика, избиратели в Штатах могут сделать и такой выбор. В беседе с журналистами в ходе состоявшегося визита во Вьетнам Медведев сообщил, что бывший президент США Дональд Трамп "хороший парень, но трусоват". Отвечая на вопрос о том, какая кандидатура президента США у Москвы вызывает наибольшие симпатии, Медведев ответил: "Главное, чтобы не выбрали парня с деменцией". "А выбрать могут", - добавил зампредседателя Совбеза РФ. Также Медведев отметил, что исторически России было всегда легче работать с республиканцами. Выборы президента США намечены на ноябрь 2024 года. Трамп в ноябре 2022 года заявил о вступлении в борьбу за президентское кресло. Действующий глава государства Джо Байден в апреле также официально объявил, что идет на второй срок, чтобы "доделать начатое", и запустил сайт избирательной кампании. В случае, если ему это удастся, в начале второго президентского срока ему будет 82 года.
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россия, сша, вьетнам, дмитрий медведев, дональд трамп, джо байден
Россия, США, Вьетнам, Дмитрий Медведев, Дональд Трамп, Джо Байден
Медведев заявил, что опасается победы "парня с деменцией" на выборах в США

Медведев: для России главное, чтобы на выборах в США не победил парень с деменцией

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 26.05.2023
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в медиабанк
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев считает, что в вопросе президентских выборов в США для России главное, чтобы американцы "не выбрали парня с деменцией", но, по мнению российского политика, избиратели в Штатах могут сделать и такой выбор.
В беседе с журналистами в ходе состоявшегося визита во Вьетнам Медведев сообщил, что бывший президент США Дональд Трамп "хороший парень, но трусоват". Отвечая на вопрос о том, какая кандидатура президента США у Москвы вызывает наибольшие симпатии, Медведев ответил: "Главное, чтобы не выбрали парня с деменцией". "А выбрать могут", - добавил зампредседателя Совбеза РФ.
Также Медведев отметил, что исторически России было всегда легче работать с республиканцами.
Выборы президента США намечены на ноябрь 2024 года. Трамп в ноябре 2022 года заявил о вступлении в борьбу за президентское кресло. Действующий глава государства Джо Байден в апреле также официально объявил, что идет на второй срок, чтобы "доделать начатое", и запустил сайт избирательной кампании. В случае, если ему это удастся, в начале второго президентского срока ему будет 82 года.
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 26.05.2023
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РоссияСШАВьетнамДмитрий МедведевДональд ТрампДжо Байден
 
 
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