https://ria.ru/20230526/ssha-1874235240.html

Медведев заявил, что опасается победы "парня с деменцией" на выборах в США

Медведев заявил, что опасается победы "парня с деменцией" на выборах в США - РИА Новости, 26.05.2023

Медведев заявил, что опасается победы "парня с деменцией" на выборах в США

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев считает, что в вопросе президентских выборов в США для России главное, чтобы американцы "не выбрали парня с... РИА Новости, 26.05.2023

2023-05-26T03:08

2023-05-26T03:08

2023-05-26T03:18

россия

сша

вьетнам

дмитрий медведев

дональд трамп

джо байден

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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев считает, что в вопросе президентских выборов в США для России главное, чтобы американцы "не выбрали парня с деменцией", но, по мнению российского политика, избиратели в Штатах могут сделать и такой выбор. В беседе с журналистами в ходе состоявшегося визита во Вьетнам Медведев сообщил, что бывший президент США Дональд Трамп "хороший парень, но трусоват". Отвечая на вопрос о том, какая кандидатура президента США у Москвы вызывает наибольшие симпатии, Медведев ответил: "Главное, чтобы не выбрали парня с деменцией". "А выбрать могут", - добавил зампредседателя Совбеза РФ. Также Медведев отметил, что исторически России было всегда легче работать с республиканцами. Выборы президента США намечены на ноябрь 2024 года. Трамп в ноябре 2022 года заявил о вступлении в борьбу за президентское кресло. Действующий глава государства Джо Байден в апреле также официально объявил, что идет на второй срок, чтобы "доделать начатое", и запустил сайт избирательной кампании. В случае, если ему это удастся, в начале второго президентского срока ему будет 82 года.

https://ria.ru/20230526/medvedev-1874234913.html

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россия, сша, вьетнам, дмитрий медведев, дональд трамп, джо байден