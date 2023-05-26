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СМИ: США в ближайшие дни выделят Киеву новый пакет военной помощи - РИА Новости, 26.05.2023
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01:06 26.05.2023
https://ria.ru/20230526/ssha-1874231283.html
СМИ: США в ближайшие дни выделят Киеву новый пакет военной помощи
СМИ: США в ближайшие дни выделят Киеву новый пакет военной помощи - РИА Новости, 26.05.2023
СМИ: США в ближайшие дни выделят Киеву новый пакет военной помощи
США в ближайшие дни намерены объявить о выделении нового пакета помощи Украине на сумму порядка 300 миллионов долларов, передает агентство Рейтер со ссылкой на... РИА Новости, 26.05.2023
2023-05-26T01:06
2023-05-26T01:06
украина
россия
сша
сергей лавров
нато
пентагон
ллойд остин
в мире
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ВАШИНГТОН, 26 мая – РИА Новости. США в ближайшие дни намерены объявить о выделении нового пакета помощи Украине на сумму порядка 300 миллионов долларов, передает агентство Рейтер со ссылкой на несколько американских правительственных источников. Согласно этим данным, в новый пакет военной помощи войдут управляемые ракеты GMLRS для реактивных систем залпового огня HIMARS, а также боеприпасы для других вооружений. Новый транш помощи будет предоставлен за счет арсеналов Пентагона. В Вашингтоне рассчитывают объявить о предоставлении Киеву этих вооружений уже в пятницу, однако не исключают, что это будет сделано на следующей неделе. Как заявил ранее днем шеф Пентагона Ллойд Остин, США вместе с союзниками оказали или намерены оказать Украине совокупную военную помощь на 65 миллиардов долларов. Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В МИД РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
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украина, россия, сша, сергей лавров, нато, пентагон, ллойд остин, в мире
Украина, Россия, США, Сергей Лавров, НАТО, Пентагон, Ллойд Остин, В мире
СМИ: США в ближайшие дни выделят Киеву новый пакет военной помощи

Reuters: США в ближайшие дни выделят Киеву военную помощь на 300 миллионов долларов

© AP Photo / Matt RourkeНаиболее востребованные Украинской стороной 155-мм гаубичные снаряды M795 на заводе боеприпасов в Скрэнтоне, США
Наиболее востребованные Украинской стороной 155-мм гаубичные снаряды M795 на заводе боеприпасов в Скрэнтоне, США - РИА Новости, 1920, 26.05.2023
© AP Photo / Matt Rourke
Наиболее востребованные Украинской стороной 155-мм гаубичные снаряды M795 на заводе боеприпасов в Скрэнтоне, США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 26 мая – РИА Новости. США в ближайшие дни намерены объявить о выделении нового пакета помощи Украине на сумму порядка 300 миллионов долларов, передает агентство Рейтер со ссылкой на несколько американских правительственных источников.
Согласно этим данным, в новый пакет военной помощи войдут управляемые ракеты GMLRS для реактивных систем залпового огня HIMARS, а также боеприпасы для других вооружений. Новый транш помощи будет предоставлен за счет арсеналов Пентагона. В Вашингтоне рассчитывают объявить о предоставлении Киеву этих вооружений уже в пятницу, однако не исключают, что это будет сделано на следующей неделе.
Как заявил ранее днем шеф Пентагона Ллойд Остин, США вместе с союзниками оказали или намерены оказать Украине совокупную военную помощь на 65 миллиардов долларов.
Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В МИД РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 24.05.2023
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УкраинаРоссияСШАСергей ЛавровНАТОПентагонЛлойд ОстинВ мире
 
 
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