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Российские спутники будут делать РЛС-фото Земли с разрешением Google Maps - РИА Новости, 26.05.2023
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03:37 26.05.2023 (обновлено: 09:06 26.05.2023)
https://ria.ru/20230526/sputnik-1874236233.html
Российские спутники будут делать РЛС-фото Земли с разрешением Google Maps
Российские спутники будут делать РЛС-фото Земли с разрешением Google Maps - РИА Новости, 26.05.2023
Российские спутники будут делать РЛС-фото Земли с разрешением Google Maps
Российские радиолокационные спутники нового поколения "Кондор-ФКА-М" смогут делать снимки земной поверхности с разрешением до полуметра при детальной съемке,... РИА Новости, 26.05.2023
2023-05-26T03:37
2023-05-26T09:06
земля
александр леонов
нпо машиностроения
роскосмос
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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Российские радиолокационные спутники нового поколения "Кондор-ФКА-М" смогут делать снимки земной поверхности с разрешением до полуметра при детальной съемке, рассказал в интервью РИА Новости главный конструктор по направлению — директор Объединенной дирекции космических систем НПО машиностроения Алексей Рабочий.&quot;Основная и самая интересная модернизация — это изменение геометрии радиолокатора на схему косой высечки и замена рупорного облучателя на облучатель с активной антенно-фидерной решеткой. В том числе это принципиально изменило основные характеристики радиолокационной съемки, увеличились углы электронного сканирования по двум плоскостям, что позволяет достичь разрешения до 0,5 метра при детальной съемке&quot;, — сказал он.На аппаратах нового поколения также увеличат располагаемую мощность космической платформы и энергетические характеристики радиолокатора, что должно существенно улучшить радиотехнические характеристики получаемых радиолокационных изображений.Ранее сообщалось, что спутник "Кондор-ФКА-М" для поиска природных ископаемых может быть запущен на орбиту в 2025 году. Позднее гендиректор-генконструктор НПО Машиностроения Александр Леонов сообщил, что сроки запуска неизвестны из-за постоянных секвестров бюджета "Роскосмоса", но разработка аппарата продолжается. Двадцать седьмого мая с космодрома Восточный на ракете "Союз-2.1а" на орбиту отправится первый радиолокационный спутник "Кондор-ФКА". Система будет состоять из двух аппаратов, запуск второго запланирован на лето 2024 года. "Кондор" — серия малых спутников дистанционного зондирования Земли, разработанная "НПО машиностроения" для различных заказчиков. В задачи спутников входят картографирование поверхности Земли, экологический мониторинг и разведка природных ресурсов. В 2013-2014 годах были запущены два спутника "Кондор". Cервис Google Maps использует данные различных спутников, наиболее точные из которых способны вести съемку Земли с разрешением 0,5 метра. Однако оптическая съемка позволяет наблюдать им поверхность планеты только в ясную погоду.
https://ria.ru/20230523/nauka-1873566646.html
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земля, александр леонов, нпо машиностроения, роскосмос
Земля, Александр Леонов, НПО Машиностроения, Роскосмос
Российские спутники будут делать РЛС-фото Земли с разрешением Google Maps

Разработчик: спутник "Кондор-ФКА-М" сможет снимать Землю с разрешением до полуметра

© Depositphotos.com / dynamicfotoПланета Земля
Планета Земля - РИА Новости, 1920, 26.05.2023
© Depositphotos.com / dynamicfoto
Планета Земля. Архивное фото
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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Российские радиолокационные спутники нового поколения "Кондор-ФКА-М" смогут делать снимки земной поверхности с разрешением до полуметра при детальной съемке, рассказал в интервью РИА Новости главный конструктор по направлению — директор Объединенной дирекции космических систем НПО машиностроения Алексей Рабочий.
«

"Основная и самая интересная модернизация — это изменение геометрии радиолокатора на схему косой высечки и замена рупорного облучателя на облучатель с активной антенно-фидерной решеткой. В том числе это принципиально изменило основные характеристики радиолокационной съемки, увеличились углы электронного сканирования по двум плоскостям, что позволяет достичь разрешения до 0,5 метра при детальной съемке", — сказал он.

На аппаратах нового поколения также увеличат располагаемую мощность космической платформы и энергетические характеристики радиолокатора, что должно существенно улучшить радиотехнические характеристики получаемых радиолокационных изображений.
Ранее сообщалось, что спутник "Кондор-ФКА-М" для поиска природных ископаемых может быть запущен на орбиту в 2025 году. Позднее гендиректор-генконструктор НПО Машиностроения Александр Леонов сообщил, что сроки запуска неизвестны из-за постоянных секвестров бюджета "Роскосмоса", но разработка аппарата продолжается.
Двадцать седьмого мая с космодрома Восточный на ракете "Союз-2.1а" на орбиту отправится первый радиолокационный спутник "Кондор-ФКА". Система будет состоять из двух аппаратов, запуск второго запланирован на лето 2024 года.
"Кондор" — серия малых спутников дистанционного зондирования Земли, разработанная "НПО машиностроения" для различных заказчиков. В задачи спутников входят картографирование поверхности Земли, экологический мониторинг и разведка природных ресурсов. В 2013-2014 годах были запущены два спутника "Кондор".
Cервис Google Maps использует данные различных спутников, наиболее точные из которых способны вести съемку Земли с разрешением 0,5 метра. Однако оптическая съемка позволяет наблюдать им поверхность планеты только в ясную погоду.
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23 мая, 11:31
 
ЗемляАлександр ЛеоновНПО МашиностроенияРоскосмос
 
 
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