https://ria.ru/20230526/spetsoperatsiya-1874469830.html

Спецоперация, 26 мая: Лавров обсудил с представителем КНР украинский кризис

Спецоперация, 26 мая: Лавров обсудил с представителем КНР украинский кризис - РИА Новости, 26.05.2023

Спецоперация, 26 мая: Лавров обсудил с представителем КНР украинский кризис

Спецпредставитель правительства КНР по делам Евразии Ли Хуэй визитом в Москву завершил европейское турне, в ходе которого обсуждал выход из украинского кризиса, РИА Новости, 26.05.2023

2023-05-26T22:25

2023-05-26T22:25

2023-05-26T22:25

специальная военная операция на украине

россия

украина

сергей лавров

ли хуэй

нато

в мире

алексей кулемзин (донецк)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/15/1804117322_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_aede1cd7e48ddaa97614e2ae87625201.jpg

МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Спецпредставитель правительства КНР по делам Евразии Ли Хуэй визитом в Москву завершил европейское турне, в ходе которого обсуждал выход из украинского кризиса, Ли Хуэй встретился с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и его заместителями, стороны выразили обеспокоенность опасными последствиями растущей вовлеченности стран НАТО в украинский конфликт. Ход спецоперации На купянском и краснолиманском направлениях Киев за сутки потерял более 90 военнослужащих, на херсонском направлении – до 30 украинских военных и 7 единиц техники, сообщили в Минобороны России. Киев после ударов группировки ВС РФ "Восток" потерял на южно-донецком и запорожском направлениях свыше 120 военных и 4 единицы техники, сообщили в министерстве. Потери украинской армии в результате действий подразделений "Южной" группировки ВС РФ на донецком направлении составили до 190 военнослужащих и 6 единиц техники, также поражен склад с боеприпасами. Российская ПВО за минувшие сутки сбила две украинские крылатые ракеты Storm Shadow, одну оперативно-тактическую ракету "Гром-2", 20 дронов и 10 снарядов РСЗО HIMARS, сообщила пресс-служба Минобороны РФ. Обстрелы и диверсии Киева Метаданные, которые обнаружены после бронирования яхты "Андромеда" в рамках расследования диверсии на газопроводах "Северный поток", ведут на Украину, сообщил Spiegel со ссылкой на следователей. Один человек погиб в результате обстрела Донецка, зафиксировано прямое попадание в здание Научно-исследовательского института, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. В Геленджике предотвратили теракт, задержан сторонник украинского неонацизма, планировавший устроить взрыв, говорится в сообщении ЦОС ФСБ РФ. В Энергодаре Запорожской области предотвращен теракт, по предварительной информации, он готовился в отношении журналиста одного из федеральных СМИ, сообщил глава общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. Поставки Киеву западного оружия Если Запад даст Украине ядерное оружие, России нужно будет наносить превентивный удар, заявил замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Специалисты Минобороны России изъяли в лаборатории биосферного заповедника в Аскания-Нова (Херсонская область) документы, подтверждающие, что Харьковский институт ветеринарной медицины работал над военно-биологическими проектами Пентагона, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) генерал-лейтенант Игорь Кириллов. Работа над мирными переговорами Спецпредставитель правительства КНР по Евразии Ли Хуэй встретился в Москве с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и его заместителями. По сообщению МИД РФ, была выражена обеспокоенность опасными последствиями растущей вовлеченности стран НАТО в украинский конфликт, их действиями по милитаризации Украины. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что в ходе разговора с главой российского государства Владимиром Путиным подтвердил готовность вести диалог с Москвой и Киевом о поиске мира на Украине.

https://ria.ru/20230522/diversiya-1873517615.html

https://ria.ru/20230526/donetsk-1874306390.html

https://ria.ru/20230526/nato-1874213852.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, украина, сергей лавров, ли хуэй, нато, в мире, алексей кулемзин (донецк), пентагон, фсб, северный поток, дмитрий медведев, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины