https://ria.ru/20230526/spetsoperatsiya-1874361242.html
Российские военные уничтожили в Николаевской области украинскую РЛС
Российские военные уничтожили в Николаевской области украинскую РЛС - РИА Новости, 26.05.2023
Российские военные уничтожили в Николаевской области украинскую РЛС
Российские военные уничтожили в Николаевской области украинскую радиолокационную станцию обнаружения и сопровождения маловысотных целей "СТ-68УМ", сообщило в... РИА Новости, 26.05.2023
2023-05-26T14:56
2023-05-26T14:56
2023-05-26T15:06
специальная военная операция на украине
николаевская область
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
украина
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Российские военные уничтожили в Николаевской области украинскую радиолокационную станцию обнаружения и сопровождения маловысотных целей "СТ-68УМ", сообщило в пятницу Министерство обороны РФ. "В районе населенного пункта Новониколаевка Николаевской области уничтожена украинская радиолокационная станция обнаружения и сопровождения маловысотных целей "СТ-68УМ", - говорится в сводке военного ведомства. Всего за сутки российскими военными поражены 78 украинских артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 92 районах, отмечает МО РФ.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
николаевская область, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, Николаевская область, Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Украина
Российские военные уничтожили в Николаевской области украинскую РЛС
Минобороны: российские военные уничтожили в Николаевской области украинскую РЛС "СТ-68УМ"