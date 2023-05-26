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Российские военные уничтожили в Николаевской области украинскую РЛС - РИА Новости, 26.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:56 26.05.2023 (обновлено: 15:06 26.05.2023)
https://ria.ru/20230526/spetsoperatsiya-1874361242.html
Российские военные уничтожили в Николаевской области украинскую РЛС
Российские военные уничтожили в Николаевской области украинскую РЛС - РИА Новости, 26.05.2023
Российские военные уничтожили в Николаевской области украинскую РЛС
Российские военные уничтожили в Николаевской области украинскую радиолокационную станцию обнаружения и сопровождения маловысотных целей "СТ-68УМ", сообщило в... РИА Новости, 26.05.2023
2023-05-26T14:56
2023-05-26T15:06
специальная военная операция на украине
николаевская область
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
украина
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Российские военные уничтожили в Николаевской области украинскую радиолокационную станцию обнаружения и сопровождения маловысотных целей "СТ-68УМ", сообщило в пятницу Министерство обороны РФ. "В районе населенного пункта Новониколаевка Николаевской области уничтожена украинская радиолокационная станция обнаружения и сопровождения маловысотных целей "СТ-68УМ", - говорится в сводке военного ведомства. Всего за сутки российскими военными поражены 78 украинских артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 92 районах, отмечает МО РФ.
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николаевская область
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николаевская область, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, Николаевская область, Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Украина
Российские военные уничтожили в Николаевской области украинскую РЛС

Минобороны: российские военные уничтожили в Николаевской области украинскую РЛС "СТ-68УМ"

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанк240-мм миномет артиллерии Резерва Верховного Главнокомандования 2С4 "Тюльпан"
240-мм миномет артиллерии Резерва Верховного Главнокомандования 2С4 Тюльпан - РИА Новости, 1920, 26.05.2023
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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240-мм миномет артиллерии Резерва Верховного Главнокомандования 2С4 "Тюльпан". Архивное фото
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Российские военные уничтожили в Николаевской области украинскую радиолокационную станцию обнаружения и сопровождения маловысотных целей "СТ-68УМ", сообщило в пятницу Министерство обороны РФ.
«
"В районе населенного пункта Новониколаевка Николаевской области уничтожена украинская радиолокационная станция обнаружения и сопровождения маловысотных целей "СТ-68УМ", - говорится в сводке военного ведомства.
Всего за сутки российскими военными поражены 78 украинских артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 92 районах, отмечает МО РФ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеНиколаевская областьРоссияМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
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