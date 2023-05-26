https://ria.ru/20230526/spetsoperatsiya-1874360580.html
Российские силы ПВО за сутки перехватили две украинские крылатые ракеты
Российские силы ПВО за сутки перехватили две украинские крылатые ракеты - РИА Новости, 26.05.2023
Российские силы ПВО за сутки перехватили две украинские крылатые ракеты
Российская ПВО за минувшие сутки сбила две украинские крылатые ракеты Storm Shadow, одну оперативно-тактическую ракету "Гром-2", 20 дронов и 10 снарядов РСЗО... РИА Новости, 26.05.2023
2023-05-26T14:56
2023-05-26T14:56
2023-05-26T15:52
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
луганская народная республика
донецкая народная республика
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Российская ПВО за минувшие сутки сбила две украинские крылатые ракеты Storm Shadow, одну оперативно-тактическую ракету "Гром-2", 20 дронов и 10 снарядов РСЗО HIMARS, сообщили в пятницу в пресс-службе Минобороны РФ."Средствами противовоздушной обороны перехвачены: оперативно тактическая ракета "Гром-2", десять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, а также две крылатые ракеты большой дальности "Storm Shadow", - говорится в сообщении.Кром того, за сутки российская ПВО сбила 20 украинских беспилотников в ДНР, ЛНР, Харьковской, Херсонской и Запорожской областях, а также 10 снарядов РСЗО HIMARS.Всего с начала спецоперации были уничтожены 429 украинских военных самолетов, 235 вертолетов, 4341 беспилотный летательный аппарат, 424 зенитных ракетных комплекса, 9302 танка и других боевых бронированных машин, 1100 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4908 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 10464 единицы специальной военной автомобильной техники.
https://ria.ru/20230526/berdyansk-1874275731.html
https://ria.ru/20230526/spetsoperatsiya-1874358437.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Минобороны о перехваченных ракетах ВСУ и потерях противника
Минобороны о перехваченных ракетах ВСУ и потерях противника
2023-05-26T14:56
true
PT3M46S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безопасность, россия, луганская народная республика, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика
Российские силы ПВО за сутки перехватили две украинские крылатые ракеты
Минобороны сообщило о перехвате российской ПВО двух крылатых ракет Storm Shadow
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Российская ПВО за минувшие сутки сбила две украинские крылатые ракеты Storm Shadow, одну оперативно-тактическую ракету "Гром-2", 20 дронов и 10 снарядов РСЗО HIMARS, сообщили в пятницу в пресс-службе Минобороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны перехвачены: оперативно тактическая ракета "Гром-2", десять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, а также две крылатые ракеты большой дальности "Storm Shadow", - говорится в сообщении.
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Кром того, за сутки российская ПВО сбила 20 украинских беспилотников в ДНР
, ЛНР
, Харьковской, Херсонской и Запорожской областях
, а также 10 снарядов РСЗО HIMARS.
Всего с начала спецоперации были уничтожены 429 украинских военных самолетов, 235 вертолетов, 4341 беспилотный летательный аппарат, 424 зенитных ракетных комплекса, 9302 танка и других боевых бронированных машин, 1100 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4908 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 10464 единицы специальной военной автомобильной техники.
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