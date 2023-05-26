https://ria.ru/20230526/spetsoperatsiya-1874358692.html
Минобороны оценило потери ВСУ на Южно-Донецком и Запорожском направлениях
Минобороны оценило потери ВСУ на Южно-Донецком и Запорожском направлениях - РИА Новости, 26.05.2023
Минобороны оценило потери ВСУ на Южно-Донецком и Запорожском направлениях
Киев после ударов группировки ВС РФ "Восток" потерял на южно-донецком и запорожском направлениях за сутки свыше 120 военных и 4 единицы техники, сообщили в... РИА Новости, 26.05.2023
2023-05-26T14:50
2023-05-26T14:50
2023-05-26T15:08
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МОСКВА, 26 мая – РИА Новости. Киев после ударов группировки ВС РФ "Восток" потерял на южно-донецком и запорожском направлениях за сутки свыше 120 военных и 4 единицы техники, сообщили в пятницу в Минобороны России.По данным ведомства, на южно-донецком и запорожском направлениях ударами авиации и артиллерии группировки войск "Восток" поражены подразделения противника в районе Орехова, Малой Токмачки на Запорожье, а также возле Новоселки в ЛНР."За сутки на данных направлениях потери противника составили свыше 120 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, а также четыре автомобиля", - сообщили в Минобороны.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Минобороны оценило потери ВСУ на Южно-Донецком и Запорожском направлениях
Минобороны: потери ВСУ на Южно-Донецком и Запорожском направлениях превысили 120 военных