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Минобороны оценило потери ВСУ на Южно-Донецком и Запорожском направлениях - РИА Новости, 26.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:50 26.05.2023 (обновлено: 15:08 26.05.2023)
https://ria.ru/20230526/spetsoperatsiya-1874358692.html
Минобороны оценило потери ВСУ на Южно-Донецком и Запорожском направлениях
Минобороны оценило потери ВСУ на Южно-Донецком и Запорожском направлениях - РИА Новости, 26.05.2023
Минобороны оценило потери ВСУ на Южно-Донецком и Запорожском направлениях
Киев после ударов группировки ВС РФ "Восток" потерял на южно-донецком и запорожском направлениях за сутки свыше 120 военных и 4 единицы техники, сообщили в... РИА Новости, 26.05.2023
2023-05-26T14:50
2023-05-26T15:08
специальная военная операция на украине
в мире
россия
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
украина
киев
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МОСКВА, 26 мая – РИА Новости. Киев после ударов группировки ВС РФ "Восток" потерял на южно-донецком и запорожском направлениях за сутки свыше 120 военных и 4 единицы техники, сообщили в пятницу в Минобороны России.По данным ведомства, на южно-донецком и запорожском направлениях ударами авиации и артиллерии группировки войск &quot;Восток&quot; поражены подразделения противника в районе Орехова, Малой Токмачки на Запорожье, а также возле Новоселки в ЛНР."За сутки на данных направлениях потери противника составили свыше 120 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, а также четыре автомобиля", - сообщили в Минобороны.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, россия, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, украина, киев, запорожье
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ, Украина, Киев, Запорожье
Минобороны оценило потери ВСУ на Южно-Донецком и Запорожском направлениях

Минобороны: потери ВСУ на Южно-Донецком и Запорожском направлениях превысили 120 военных

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкСамоходная-артиллерийская установка "МСТА-С" в зоне проведения спецоперации
Самоходная-артиллерийская установка МСТА-С в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 26.05.2023
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Самоходная-артиллерийская установка "МСТА-С" в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 26 мая – РИА Новости. Киев после ударов группировки ВС РФ "Восток" потерял на южно-донецком и запорожском направлениях за сутки свыше 120 военных и 4 единицы техники, сообщили в пятницу в Минобороны России.
«

По данным ведомства, на южно-донецком и запорожском направлениях ударами авиации и артиллерии группировки войск "Восток" поражены подразделения противника в районе Орехова, Малой Токмачки на Запорожье, а также возле Новоселки в ЛНР.

"За сутки на данных направлениях потери противника составили свыше 120 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, а также четыре автомобиля", - сообщили в Минобороны.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
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