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Российские военные нанесли удар по местам хранения боеприпасов ВСУ - РИА Новости, 26.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:50 26.05.2023 (обновлено: 15:26 26.05.2023)
https://ria.ru/20230526/spetsoperatsiya-1874358437.html
Российские военные нанесли удар по местам хранения боеприпасов ВСУ
Российские военные нанесли удар по местам хранения боеприпасов ВСУ - РИА Новости, 26.05.2023
Российские военные нанесли удар по местам хранения боеприпасов ВСУ
Вооруженные силы ночью нанесли ракетный удар по местам хранения боеприпасов ВСУ, сообщило Минобороны в сводке о ходе спецоперации. РИА Новости, 26.05.2023
2023-05-26T14:50
2023-05-26T15:26
специальная военная операция на украине
россия
украина
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
киев
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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Вооруженные силы ночью нанесли ракетный удар по местам хранения боеприпасов ВСУ, сообщило Минобороны в сводке о ходе спецоперации."Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены", — говорится в публикации.Российские военные использовали для группового удара высокоточное оружие большой дальности.В ведомстве уточнили, что ВС России уничтожили склад боеприпасов 54-й механизированной бригады ВСУ в Донецкой Народной Республике.Наибольшие потери за минувшие сутки Киев понес на Донецком направлении, где российские бойцы уничтожили:На Краснолиманском направлении ВСУ потеряли до 60 военных, на Южнодонецком и Запорожском — до 120 бойцов, а на Херсонском — до 30 военнослужащих, на Купянском — до 35 военных.Кроме того, за минувшие сутки силы ПВО перехватили десять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и сбили 20 беспилотников противника.
https://ria.ru/20230524/podpole-1873761482.html
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россия, украина, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, киев
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика, Киев
Российские военные нанесли удар по местам хранения боеприпасов ВСУ

ВС России ночью нанесли групповой удар по местам хранения боеприпасов украинской армии

© Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкСтратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95МС
Стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95МС
© Министерство обороны РФ
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Стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95МС. Архивное фото
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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Вооруженные силы ночью нанесли ракетный удар по местам хранения боеприпасов ВСУ, сообщило Минобороны в сводке о ходе спецоперации.
«
"Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены", — говорится в публикации.
Российские военные использовали для группового удара высокоточное оружие большой дальности.
В ведомстве уточнили, что ВС России уничтожили склад боеприпасов 54-й механизированной бригады ВСУ в Донецкой Народной Республике.
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Наибольшие потери за минувшие сутки Киев понес на Донецком направлении, где российские бойцы уничтожили:
  • до 190 украинских военнослужащих;
  • две боевые бронированные машины;
  • три пикапа и гаубицу Д-30.
На Краснолиманском направлении ВСУ потеряли до 60 военных, на Южнодонецком и Запорожском — до 120 бойцов, а на Херсонском — до 30 военнослужащих, на Купянском — до 35 военных.
Кроме того, за минувшие сутки силы ПВО перехватили десять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и сбили 20 беспилотников противника.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
25 мая, 17:05
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 25.05.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныДонецкая Народная РеспубликаКиев
 
 
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