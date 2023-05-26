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Российские военные нанесли удар по местам хранения боеприпасов ВСУ
Российские военные нанесли удар по местам хранения боеприпасов ВСУ - РИА Новости, 26.05.2023
Российские военные нанесли удар по местам хранения боеприпасов ВСУ
Вооруженные силы ночью нанесли ракетный удар по местам хранения боеприпасов ВСУ, сообщило Минобороны в сводке о ходе спецоперации. РИА Новости, 26.05.2023
2023-05-26T14:50
2023-05-26T14:50
2023-05-26T15:26
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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Вооруженные силы ночью нанесли ракетный удар по местам хранения боеприпасов ВСУ, сообщило Минобороны в сводке о ходе спецоперации."Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены", — говорится в публикации.Российские военные использовали для группового удара высокоточное оружие большой дальности.В ведомстве уточнили, что ВС России уничтожили склад боеприпасов 54-й механизированной бригады ВСУ в Донецкой Народной Республике.Наибольшие потери за минувшие сутки Киев понес на Донецком направлении, где российские бойцы уничтожили:На Краснолиманском направлении ВСУ потеряли до 60 военных, на Южнодонецком и Запорожском — до 120 бойцов, а на Херсонском — до 30 военнослужащих, на Купянском — до 35 военных.Кроме того, за минувшие сутки силы ПВО перехватили десять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и сбили 20 беспилотников противника.
https://ria.ru/20230524/podpole-1873761482.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Российские военные нанесли удар по местам хранения боеприпасов ВСУ
ВС России ночью нанесли групповой удар по местам хранения боеприпасов украинской армии