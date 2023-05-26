https://ria.ru/20230526/spetsoperatsiya-1874249727.html
Владимирский госуниверситет делает крюки-"кошки" для бойцов СВО
Владимирский госуниверситет делает крюки-"кошки" для бойцов СВО - РИА Новости, 26.05.2023
Владимирский госуниверситет делает крюки-"кошки" для бойцов СВО
Владимирский государственный университет изготавливает саперные крюки-"кошки", в зону специальной военной операции отправлено несколько тысяч таких изделий,... РИА Новости, 26.05.2023
2023-05-26T08:36
2023-05-26T08:36
2023-05-26T08:36
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РЯЗАНЬ, 26 мая – РИА Новости. Владимирский государственный университет изготавливает саперные крюки-"кошки", в зону специальной военной операции отправлено несколько тысяч таких изделий, сообщила пресс-служба вуза. "Студенты и преподаватели ВлГУ - участники акции Минобрнауки "Вузы для фронта!". Мы не остались в стороне. Так, руководство и сотрудники Научно-образовательного центра внедрения лазерных технологий при вузе вышли с гражданской инициативой — безвозмездно изготавливать саперные крюки-кошки и отправлять их штурмовым группам в зону СВО", - говорится в сообщении в телеграм-канале университета. Отмечается, что с помощью таких изделий бойцы обезвреживают растяжки, эвакуируют раненых, проводят разминирование. "На передовую отправлено уже несколько тысяч саперных изделий, созданных с помощью университетского лазерного оборудования", - уточняет вуз. Кроме того, подчеркивается в сообщении, студенты предложили концепцию нового легкого модульного беспилотника с возможностью быстрой замены навесного оборудования.
https://ria.ru/20230525/spetsoperatsiya-1874073778.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, владимирская область
Надежные люди, Общество, Владимирская область
Владимирский госуниверситет делает крюки-"кошки" для бойцов СВО
Владимирский госуниверситет изготавливает саперные крюки-"кошки" для бойцов СВО
РЯЗАНЬ, 26 мая – РИА Новости.
Владимирский государственный университет изготавливает саперные крюки-"кошки", в зону специальной военной операции отправлено несколько тысяч таких изделий, сообщила
пресс-служба вуза.
"Студенты и преподаватели ВлГУ - участники акции Минобрнауки "Вузы для фронта!". Мы не остались в стороне. Так, руководство и сотрудники Научно-образовательного центра внедрения лазерных технологий при вузе вышли с гражданской инициативой — безвозмездно изготавливать саперные крюки-кошки и отправлять их штурмовым группам в зону СВО", - говорится в сообщении в телеграм-канале университета.
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Отмечается, что с помощью таких изделий бойцы обезвреживают растяжки, эвакуируют раненых, проводят разминирование. "На передовую отправлено уже несколько тысяч саперных изделий, созданных с помощью университетского лазерного оборудования", - уточняет вуз.
Кроме того, подчеркивается в сообщении, студенты предложили концепцию нового легкого модульного беспилотника с возможностью быстрой замены навесного оборудования.
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