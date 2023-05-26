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Владимирский госуниверситет делает крюки-"кошки" для бойцов СВО - РИА Новости, 26.05.2023
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08:36 26.05.2023
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Владимирский госуниверситет делает крюки-"кошки" для бойцов СВО
Владимирский госуниверситет делает крюки-"кошки" для бойцов СВО - РИА Новости, 26.05.2023
Владимирский госуниверситет делает крюки-"кошки" для бойцов СВО
Владимирский государственный университет изготавливает саперные крюки-"кошки", в зону специальной военной операции отправлено несколько тысяч таких изделий,... РИА Новости, 26.05.2023
2023-05-26T08:36
2023-05-26T08:36
надежные люди
общество
владимирская область
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РЯЗАНЬ, 26 мая – РИА Новости. Владимирский государственный университет изготавливает саперные крюки-"кошки", в зону специальной военной операции отправлено несколько тысяч таких изделий, сообщила пресс-служба вуза. "Студенты и преподаватели ВлГУ - участники акции Минобрнауки "Вузы для фронта!". Мы не остались в стороне. Так, руководство и сотрудники Научно-образовательного центра внедрения лазерных технологий при вузе вышли с гражданской инициативой — безвозмездно изготавливать саперные крюки-кошки и отправлять их штурмовым группам в зону СВО", - говорится в сообщении в телеграм-канале университета. Отмечается, что с помощью таких изделий бойцы обезвреживают растяжки, эвакуируют раненых, проводят разминирование. "На передовую отправлено уже несколько тысяч саперных изделий, созданных с помощью университетского лазерного оборудования", - уточняет вуз. Кроме того, подчеркивается в сообщении, студенты предложили концепцию нового легкого модульного беспилотника с возможностью быстрой замены навесного оборудования.
https://ria.ru/20230525/spetsoperatsiya-1874073778.html
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общество, владимирская область
Надежные люди, Общество, Владимирская область
Владимирский госуниверситет делает крюки-"кошки" для бойцов СВО

Владимирский госуниверситет изготавливает саперные крюки-"кошки" для бойцов СВО

© РИА Новости / Виктор Антонюк | Перейти в медиабанкСаперы народной милиции ЛНР проводят разминирование железнодорожных путей в районе станции Рубцы
Саперы народной милиции ЛНР проводят разминирование железнодорожных путей в районе станции Рубцы - РИА Новости, 1920, 26.05.2023
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Саперы народной милиции ЛНР проводят разминирование железнодорожных путей в районе станции Рубцы. Архивное фото
Читать ria.ru в
РЯЗАНЬ, 26 мая – РИА Новости. Владимирский государственный университет изготавливает саперные крюки-"кошки", в зону специальной военной операции отправлено несколько тысяч таких изделий, сообщила пресс-служба вуза.
"Студенты и преподаватели ВлГУ - участники акции Минобрнауки "Вузы для фронта!". Мы не остались в стороне. Так, руководство и сотрудники Научно-образовательного центра внедрения лазерных технологий при вузе вышли с гражданской инициативой — безвозмездно изготавливать саперные крюки-кошки и отправлять их штурмовым группам в зону СВО", - говорится в сообщении в телеграм-канале университета.
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Отмечается, что с помощью таких изделий бойцы обезвреживают растяжки, эвакуируют раненых, проводят разминирование. "На передовую отправлено уже несколько тысяч саперных изделий, созданных с помощью университетского лазерного оборудования", - уточняет вуз.
Кроме того, подчеркивается в сообщении, студенты предложили концепцию нового легкого модульного беспилотника с возможностью быстрой замены навесного оборудования.
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