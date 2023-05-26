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Путин предложил членам Совбеза обсудить соцгарантии участникам спецоперации - РИА Новости, 26.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:04 26.05.2023 (обновлено: 20:09 26.05.2023)
https://ria.ru/20230526/sovbez-1874456205.html
Путин предложил членам Совбеза обсудить соцгарантии участникам спецоперации
Путин предложил членам Совбеза обсудить соцгарантии участникам спецоперации - РИА Новости, 26.05.2023
Путин предложил членам Совбеза обсудить соцгарантии участникам спецоперации
Президент России Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза предложил обсудить дополнительные меры соцгарантий участникам спецоперации и членам... РИА Новости, 26.05.2023
2023-05-26T20:04
2023-05-26T20:09
владимир путин
специальная военная операция на украине
совет безопасности рф
татьяна голикова
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза предложил обсудить дополнительные меры соцгарантий участникам спецоперации и членам их семей."Мы сегодня обсудим дополнительные меры социальных гарантий участникам специальной военной операции и членам их семей", - сказал Путин и передал слово вице-премьеру Татьяне Голиковой.
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владимир путин, совет безопасности рф, татьяна голикова
Владимир Путин, Специальная военная операция на Украине, Совет Безопасности РФ, Татьяна Голикова
Путин предложил членам Совбеза обсудить соцгарантии участникам спецоперации

Путин на совещании с Совбезом предложил обсудить соцгарантии участникам спецоперации

© РИА Новости / Павел Быркин | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.05.2023
© РИА Новости / Павел Быркин
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза предложил обсудить дополнительные меры соцгарантий участникам спецоперации и членам их семей.
"Мы сегодня обсудим дополнительные меры социальных гарантий участникам специальной военной операции и членам их семей", - сказал Путин и передал слово вице-премьеру Татьяне Голиковой.
 
Специальная военная операция на УкраинеВладимир ПутинСовет Безопасности РФТатьяна Голикова
 
 
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