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Путин предложил членам Совбеза обсудить соцгарантии участникам спецоперации
Путин предложил членам Совбеза обсудить соцгарантии участникам спецоперации - РИА Новости, 26.05.2023
Путин предложил членам Совбеза обсудить соцгарантии участникам спецоперации
Президент России Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза предложил обсудить дополнительные меры соцгарантий участникам спецоперации и членам... РИА Новости, 26.05.2023
2023-05-26T20:04
2023-05-26T20:04
2023-05-26T20:09
владимир путин
специальная военная операция на украине
совет безопасности рф
татьяна голикова
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза предложил обсудить дополнительные меры соцгарантий участникам спецоперации и членам их семей."Мы сегодня обсудим дополнительные меры социальных гарантий участникам специальной военной операции и членам их семей", - сказал Путин и передал слово вице-премьеру Татьяне Голиковой.
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владимир путин, совет безопасности рф, татьяна голикова
Владимир Путин, Специальная военная операция на Украине, Совет Безопасности РФ, Татьяна Голикова
Путин предложил членам Совбеза обсудить соцгарантии участникам спецоперации
Путин на совещании с Совбезом предложил обсудить соцгарантии участникам спецоперации