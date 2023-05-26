https://ria.ru/20230526/sovbez-1874448146.html
Путин проводит совещание с постоянными членами Совбеза. Прямая трансляция
Путин проводит совещание с постоянными членами Совбеза. Прямая трансляция - РИА Новости, 26.05.2023
Путин проводит совещание с постоянными членами Совбеза. Прямая трансляция
Президент России Владимир Путин проводит совещание с постоянными членами Совета безопасности. РИА Новости, 26.05.2023
2023-05-26T20:02
2023-05-26T20:02
2023-05-26T20:02
политика
россия
владимир путин
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Президент России Владимир Путин проводит совещание с постоянными членами Совета безопасности.
россия
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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политика, россия, владимир путин, видео
Политика, Россия, Владимир Путин
Путин проводит совещание с постоянными членами Совбеза. Прямая трансляция
Президент России Владимир Путин проводит совещание с постоянными членами Совета безопасности.
2023-05-26T20:02
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PT0M46S
Президент России Владимир Путин проводит совещание с постоянными членами Совета безопасности.