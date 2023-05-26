https://ria.ru/20230526/soobschenie-1874315977.html

Великий Новгород восстановил водное сообщение со старорусской деревней

Великий Новгород восстановил водное сообщение со старорусской деревней - РИА Новости, 26.05.2023

Великий Новгород восстановил водное сообщение со старорусской деревней

Великий Новгород восстановил водное сообщение со старорусской деревней Взвад по желанию всех жителей - вложились, рискнули и начинаем большое хорошее дело,... РИА Новости, 26.05.2023

2023-05-26T13:00

2023-05-26T13:00

2023-05-26T13:35

великий новгород

старая русса

новгородская область

сергей королев

андрей никитин (политик)

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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 26 мая – РИА Новости. Великий Новгород восстановил водное сообщение со старорусской деревней Взвад по желанию всех жителей - вложились, рискнули и начинаем большое хорошее дело, сказал губернатор Новгородской области Андрей Никитин на открытии. Сегодня был запущен регулярный водный маршрут "Великий Новгород - Взвад". Теплоход типа "Восход" отправился в старорусскую деревню впервые за 30 лет. Для запуска маршрута был установлен новый причал. Туристов за час будут доставлять из областного центра в рыбацкую деревню Взвад, которая находится в месте впадения реки Ловать в озеро Ильмень. Гостей в деревне ждет развлекательная программа. Далее маршрут идет в Старую Руссу, куда туристов за 20 минут доставят на рейсовом автобусе. Время отправления подстроено под прибытие теплохода. Контракт на осуществление перевозок в летний период заключен с ООО "Восход", входящей в группу компаний "Астра Марин". "Это, конечно, не моя личная инициатива, а общее желание всех, кто живет в Новгороде, кто живет в Старой Руссе, тех, кто помнит вот эту действительно славную историю, когда развивалось судоходство по Волхову, по Ильменю. И я хочу сказать огромное спасибо всем, кто достаточно непросто преодолевал преграды, верил, и в итоге у нас все получилось. Это, безусловно, и коллеги из министерства транспорта Новгородской области, и коллеги из РЖД, ведь это часть мультимодального железнодорожного маршрута из Санкт-Петербурга. И, конечно, спасибо компании "Астра Марин" за то, что поверили вместе с нами в этот проект, вложились, рискнули, и сегодня мы начинаем большое хорошее дело", - отметил Никитин. Скорость судна – около 50 км/час, вместимость - 70 человек. Водный маршрут будет курсировать по пятницам, субботам и воскресеньям с отправлением из Великого Новгорода в 9:30, 13:30, 17:00. Обратно от пристани Взвада - в 11:00, в 15:00 и в 18:30. Стоимость билета в одну сторону для взрослого – 500 рублей, на ребенка – 300 рублей. "Для нас, как для компании, это большая честь запускать здесь этот замечательный проект... Знаете, когда-то Ломоносов сказал, что народ, который не знает своей истории, не имеет будущего. Этот город уникально расположен, вокруг нас находится огромное количество достопримечательностей, которые с помощью водного транспорта мы сделаем более доступными", - прокомментировал Сергей Королев, директор ООО "Восход". О запуске прогулочных маршрутов в рамках возобновлениях речных перевозок пассажиров власти региона сообщили в сентябре 2022 года. В дальнейшем этот рейс будет интегрирован в туристический проект "Санкт-Петербург – Старая Русса". Маршрут будет включать поездку на "Ласточке" и скоростном судне, а также туристическое сопровождение и экскурсии.

https://ria.ru/20230524/spetsoperatsiya-1873883382.html

https://ria.ru/20230519/rozhdaemost-1872892477.html

великий новгород

старая русса

новгородская область

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великий новгород, старая русса, новгородская область, сергей королев, андрей никитин (политик)