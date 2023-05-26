https://ria.ru/20230526/soobschenie-1874315977.html
Великий Новгород восстановил водное сообщение со старорусской деревней
Великий Новгород восстановил водное сообщение со старорусской деревней - РИА Новости, 26.05.2023
Великий Новгород восстановил водное сообщение со старорусской деревней
Великий Новгород восстановил водное сообщение со старорусской деревней Взвад по желанию всех жителей - вложились, рискнули и начинаем большое хорошее дело,... РИА Новости, 26.05.2023
2023-05-26T13:00
2023-05-26T13:00
2023-05-26T13:35
великий новгород
старая русса
новгородская область
сергей королев
андрей никитин (политик)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1a/1874328883_0:93:1280:813_1920x0_80_0_0_c2fd9501e6feabe823a9752454c190bf.jpg
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 26 мая – РИА Новости. Великий Новгород восстановил водное сообщение со старорусской деревней Взвад по желанию всех жителей - вложились, рискнули и начинаем большое хорошее дело, сказал губернатор Новгородской области Андрей Никитин на открытии. Сегодня был запущен регулярный водный маршрут "Великий Новгород - Взвад". Теплоход типа "Восход" отправился в старорусскую деревню впервые за 30 лет. Для запуска маршрута был установлен новый причал. Туристов за час будут доставлять из областного центра в рыбацкую деревню Взвад, которая находится в месте впадения реки Ловать в озеро Ильмень. Гостей в деревне ждет развлекательная программа. Далее маршрут идет в Старую Руссу, куда туристов за 20 минут доставят на рейсовом автобусе. Время отправления подстроено под прибытие теплохода. Контракт на осуществление перевозок в летний период заключен с ООО "Восход", входящей в группу компаний "Астра Марин". "Это, конечно, не моя личная инициатива, а общее желание всех, кто живет в Новгороде, кто живет в Старой Руссе, тех, кто помнит вот эту действительно славную историю, когда развивалось судоходство по Волхову, по Ильменю. И я хочу сказать огромное спасибо всем, кто достаточно непросто преодолевал преграды, верил, и в итоге у нас все получилось. Это, безусловно, и коллеги из министерства транспорта Новгородской области, и коллеги из РЖД, ведь это часть мультимодального железнодорожного маршрута из Санкт-Петербурга. И, конечно, спасибо компании "Астра Марин" за то, что поверили вместе с нами в этот проект, вложились, рискнули, и сегодня мы начинаем большое хорошее дело", - отметил Никитин. Скорость судна – около 50 км/час, вместимость - 70 человек. Водный маршрут будет курсировать по пятницам, субботам и воскресеньям с отправлением из Великого Новгорода в 9:30, 13:30, 17:00. Обратно от пристани Взвада - в 11:00, в 15:00 и в 18:30. Стоимость билета в одну сторону для взрослого – 500 рублей, на ребенка – 300 рублей. "Для нас, как для компании, это большая честь запускать здесь этот замечательный проект... Знаете, когда-то Ломоносов сказал, что народ, который не знает своей истории, не имеет будущего. Этот город уникально расположен, вокруг нас находится огромное количество достопримечательностей, которые с помощью водного транспорта мы сделаем более доступными", - прокомментировал Сергей Королев, директор ООО "Восход". О запуске прогулочных маршрутов в рамках возобновлениях речных перевозок пассажиров власти региона сообщили в сентябре 2022 года. В дальнейшем этот рейс будет интегрирован в туристический проект "Санкт-Петербург – Старая Русса". Маршрут будет включать поездку на "Ласточке" и скоростном судне, а также туристическое сопровождение и экскурсии.
https://ria.ru/20230524/spetsoperatsiya-1873883382.html
https://ria.ru/20230519/rozhdaemost-1872892477.html
великий новгород
старая русса
новгородская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1a/1874328883_51:0:1188:853_1920x0_80_0_0_7770f9b218e705f577b728d4e0f8c13c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
великий новгород, старая русса, новгородская область, сергей королев, андрей никитин (политик)
Великий Новгород, Старая Русса, Новгородская область, Сергей Королев, Андрей Никитин (политик)
Великий Новгород восстановил водное сообщение со старорусской деревней
Великий Новгород восстановил водное сообщение со старорусской деревней Взвад