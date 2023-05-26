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Президент Сомали примет участие в саммите Россия — Африка, заявил Лавров - РИА Новости, 26.05.2023
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12:42 26.05.2023
https://ria.ru/20230526/somali-1874309708.html
Президент Сомали примет участие в саммите Россия — Африка, заявил Лавров
Президент Сомали примет участие в саммите Россия — Африка, заявил Лавров - РИА Новости, 26.05.2023
Президент Сомали примет участие в саммите Россия — Африка, заявил Лавров
Президент Сомали Хасан Шейх Махмуд примет участие во втором саммите Россия-Африка, заявил в пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 26.05.2023
2023-05-26T12:42
2023-05-26T12:42
в мире
сомали
россия
африка
сергей лавров
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Президент Сомали Хасан Шейх Махмуд примет участие во втором саммите Россия-Африка, заявил в пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров. "Мы признательны сомалийским друзьям за решение президента Сомали, господина Хасана Шейха Махмуда принять личное участие в этом мероприятии", - сказал Лавров по итогам встречи с главой МИД Сомали.
https://ria.ru/20230526/somali-1874307836.html
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в мире, сомали, россия, африка, сергей лавров
В мире, Сомали, Россия, Африка, Сергей Лавров
Президент Сомали примет участие в саммите Россия — Африка, заявил Лавров

Лавров: президент Сомали Хасан Шейх Махмуд примет участие в саммите Россия — Африка

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 26.05.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Президент Сомали Хасан Шейх Махмуд примет участие во втором саммите Россия-Африка, заявил в пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Мы признательны сомалийским друзьям за решение президента Сомали, господина Хасана Шейха Махмуда принять личное участие в этом мероприятии", - сказал Лавров по итогам встречи с главой МИД Сомали.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 26.05.2023
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В миреСомалиРоссияАфрикаСергей Лавров
 
 
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