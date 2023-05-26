https://ria.ru/20230526/sobyanin-1874250713.html

Собянин поздравил бизнесменов с Днем предпринимательства

Собянин поздравил бизнесменов с Днем предпринимательства - РИА Новости, 26.05.2023

Собянин поздравил бизнесменов с Днем предпринимательства

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил бизнесменов с днем предпринимательства. РИА Новости, 26.05.2023

2023-05-26T08:47

2023-05-26T08:47

2023-05-26T08:47

экономика

москва

россия

сергей собянин

день российского предпринимательства

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1e/1848399396_0:3:2990:1684_1920x0_80_0_0_d875f60b74e9c3688d67abd2ac520ba5.jpg

МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил бизнесменов с днем предпринимательства. "Сегодня Россия отмечает День предпринимательства. Праздник, который имеет особое значение для нашего города. Ведь предпринимательство - в самом широком смысле этого слова - является главным двигателем развития и процветания Москвы. Поздравляю с праздником московских бизнесменов, индивидуальных предпринимателей и самозанятых граждан, которые ежедневно своим трудом и талантом приумножают богатство нашего города", - написал Собянин в личном блоге в пятницу. Он отметил, что в столице почти 900 тысяч предприятий. Более 3 миллионов работников и 1,3 миллиона самозанятых - это больше половины работающих в Москве людей, а также 834 миллиарда рублей налоговых отчислений - каждый четвертый рубль, поступающий в городской бюджет. "За последний год количество малых и средних предприятий выросло сразу на 8%. Самый лучший ответ тем, кто рассчитывал с помощью санкций обрушить экономику России. Московский бизнес не сдулся и не потерял оптимизма. И успешно осваивает ниши, освобожденные компаниями, недружественными к нашей стране", - добавил Собянин.

https://ria.ru/20230519/sobyanin-1872809997.html

https://ria.ru/20230501/sobyanin-1868929508.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, москва, россия, сергей собянин, день российского предпринимательства