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Собянин поздравил бизнесменов с Днем предпринимательства - РИА Новости, 26.05.2023
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08:47 26.05.2023
https://ria.ru/20230526/sobyanin-1874250713.html
Собянин поздравил бизнесменов с Днем предпринимательства
Собянин поздравил бизнесменов с Днем предпринимательства - РИА Новости, 26.05.2023
Собянин поздравил бизнесменов с Днем предпринимательства
Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил бизнесменов с днем предпринимательства. РИА Новости, 26.05.2023
2023-05-26T08:47
2023-05-26T08:47
экономика
москва
россия
сергей собянин
день российского предпринимательства
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил бизнесменов с днем предпринимательства. "Сегодня Россия отмечает День предпринимательства. Праздник, который имеет особое значение для нашего города. Ведь предпринимательство - в самом широком смысле этого слова - является главным двигателем развития и процветания Москвы. Поздравляю с праздником московских бизнесменов, индивидуальных предпринимателей и самозанятых граждан, которые ежедневно своим трудом и талантом приумножают богатство нашего города", - написал Собянин в личном блоге в пятницу. Он отметил, что в столице почти 900 тысяч предприятий. Более 3 миллионов работников и 1,3 миллиона самозанятых - это больше половины работающих в Москве людей, а также 834 миллиарда рублей налоговых отчислений - каждый четвертый рубль, поступающий в городской бюджет. "За последний год количество малых и средних предприятий выросло сразу на 8%. Самый лучший ответ тем, кто рассчитывал с помощью санкций обрушить экономику России. Московский бизнес не сдулся и не потерял оптимизма. И успешно осваивает ниши, освобожденные компаниями, недружественными к нашей стране", - добавил Собянин.
https://ria.ru/20230519/sobyanin-1872809997.html
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экономика, москва, россия, сергей собянин, день российского предпринимательства
Экономика, Москва, Россия, Сергей Собянин, День российского предпринимательства
Собянин поздравил бизнесменов с Днем предпринимательства

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил бизнесменов с Днем российского предпринимательства

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкМэр Москвы Сергей Собянин
Мэр Москвы Сергей Собянин - РИА Новости, 1920, 26.05.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Мэр Москвы Сергей Собянин. Архивное фото
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил бизнесменов с днем предпринимательства.
"Сегодня Россия отмечает День предпринимательства. Праздник, который имеет особое значение для нашего города. Ведь предпринимательство - в самом широком смысле этого слова - является главным двигателем развития и процветания Москвы. Поздравляю с праздником московских бизнесменов, индивидуальных предпринимателей и самозанятых граждан, которые ежедневно своим трудом и талантом приумножают богатство нашего города", - написал Собянин в личном блоге в пятницу.
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Он отметил, что в столице почти 900 тысяч предприятий. Более 3 миллионов работников и 1,3 миллиона самозанятых - это больше половины работающих в Москве людей, а также 834 миллиарда рублей налоговых отчислений - каждый четвертый рубль, поступающий в городской бюджет.
"За последний год количество малых и средних предприятий выросло сразу на 8%. Самый лучший ответ тем, кто рассчитывал с помощью санкций обрушить экономику России. Московский бизнес не сдулся и не потерял оптимизма. И успешно осваивает ниши, освобожденные компаниями, недружественными к нашей стране", - добавил Собянин.
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