https://ria.ru/20230526/snaryady-1874287596.html
Российским военным хватает снарядов, заявил Медведев
Российским военным хватает снарядов, заявил Медведев - РИА Новости, 26.05.2023
Российским военным хватает снарядов, заявил Медведев
Российским военнослужащим хватает снарядов, страна вышла на большие объемы производства вооружений, однако штурмовики должны иметь приоритет и обеспечиваться... РИА Новости, 26.05.2023
2023-05-26T11:39
2023-05-26T11:39
2023-05-26T11:39
специальная военная операция на украине
дмитрий медведев
россия
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Российским военнослужащим хватает снарядов, страна вышла на большие объемы производства вооружений, однако штурмовики должны иметь приоритет и обеспечиваться снарядами в разы выше стандартных нормативов, заявил журналистам зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. "Снарядов в целом хватает. Вопрос в том, что штурмовики должны иметь приоритет и обеспечиваться в несколько раз выше стандартных нормативов", - сказал Медведев в беседе с журналистами в ходе визита во Вьетнам. Он добавил, что "мы вышли на большие объемы производства вооружений". "Я не думал, особенно в начале, что ОПК так быстро адаптируется", - отметил Медведев.
https://ria.ru/20230526/borodach-1874143365.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий медведев, россия
Специальная военная операция на Украине, Дмитрий Медведев, Россия
Российским военным хватает снарядов, заявил Медведев
Медведев: снарядов хватает, Россия вышла на большие объемы производства вооружений
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Российским военнослужащим хватает снарядов, страна вышла на большие объемы производства вооружений, однако штурмовики должны иметь приоритет и обеспечиваться снарядами в разы выше стандартных нормативов, заявил журналистам зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"Снарядов в целом хватает. Вопрос в том, что штурмовики должны иметь приоритет и обеспечиваться в несколько раз выше стандартных нормативов", - сказал Медведев в беседе с журналистами в ходе визита во Вьетнам
.
Он добавил, что "мы вышли на большие объемы производства вооружений". "Я не думал, особенно в начале, что ОПК так быстро адаптируется", - отметил Медведев.
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