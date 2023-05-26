https://ria.ru/20230526/snaryady-1874287596.html

Российским военным хватает снарядов, заявил Медведев

Российским военным хватает снарядов, заявил Медведев - РИА Новости, 26.05.2023

Российским военным хватает снарядов, заявил Медведев

Российским военнослужащим хватает снарядов, страна вышла на большие объемы производства вооружений, однако штурмовики должны иметь приоритет и обеспечиваться... РИА Новости, 26.05.2023

2023-05-26T11:39

2023-05-26T11:39

2023-05-26T11:39

специальная военная операция на украине

дмитрий медведев

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0f/1871950318_0:242:3072:1970_1920x0_80_0_0_78eddea3e09afca4a9a6ebd5da7c309f.jpg

МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Российским военнослужащим хватает снарядов, страна вышла на большие объемы производства вооружений, однако штурмовики должны иметь приоритет и обеспечиваться снарядами в разы выше стандартных нормативов, заявил журналистам зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. "Снарядов в целом хватает. Вопрос в том, что штурмовики должны иметь приоритет и обеспечиваться в несколько раз выше стандартных нормативов", - сказал Медведев в беседе с журналистами в ходе визита во Вьетнам. Он добавил, что "мы вышли на большие объемы производства вооружений". "Я не думал, особенно в начале, что ОПК так быстро адаптируется", - отметил Медведев.

https://ria.ru/20230526/borodach-1874143365.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

дмитрий медведев, россия