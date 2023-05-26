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Российским военным хватает снарядов, заявил Медведев - РИА Новости, 26.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
11:39 26.05.2023
https://ria.ru/20230526/snaryady-1874287596.html
Российским военным хватает снарядов, заявил Медведев
Российским военным хватает снарядов, заявил Медведев - РИА Новости, 26.05.2023
Российским военным хватает снарядов, заявил Медведев
Российским военнослужащим хватает снарядов, страна вышла на большие объемы производства вооружений, однако штурмовики должны иметь приоритет и обеспечиваться... РИА Новости, 26.05.2023
2023-05-26T11:39
2023-05-26T11:39
специальная военная операция на украине
дмитрий медведев
россия
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Российским военнослужащим хватает снарядов, страна вышла на большие объемы производства вооружений, однако штурмовики должны иметь приоритет и обеспечиваться снарядами в разы выше стандартных нормативов, заявил журналистам зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. "Снарядов в целом хватает. Вопрос в том, что штурмовики должны иметь приоритет и обеспечиваться в несколько раз выше стандартных нормативов", - сказал Медведев в беседе с журналистами в ходе визита во Вьетнам. Он добавил, что "мы вышли на большие объемы производства вооружений". "Я не думал, особенно в начале, что ОПК так быстро адаптируется", - отметил Медведев.
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дмитрий медведев, россия
Специальная военная операция на Украине, Дмитрий Медведев, Россия
Российским военным хватает снарядов, заявил Медведев

Медведев: снарядов хватает, Россия вышла на большие объемы производства вооружений

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкСамоходная-артиллерийская установка (САУ) "МСТА-С" ведет огонь на Херсонском направлении
Самоходная-артиллерийская установка (САУ) МСТА-С ведет огонь на Херсонском направлении - РИА Новости, 1920, 26.05.2023
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Самоходная-артиллерийская установка (САУ) "МСТА-С" ведет огонь на Херсонском направлении. Архивное фото
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Российским военнослужащим хватает снарядов, страна вышла на большие объемы производства вооружений, однако штурмовики должны иметь приоритет и обеспечиваться снарядами в разы выше стандартных нормативов, заявил журналистам зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"Снарядов в целом хватает. Вопрос в том, что штурмовики должны иметь приоритет и обеспечиваться в несколько раз выше стандартных нормативов", - сказал Медведев в беседе с журналистами в ходе визита во Вьетнам.
Он добавил, что "мы вышли на большие объемы производства вооружений". "Я не думал, особенно в начале, что ОПК так быстро адаптируется", - отметил Медведев.
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