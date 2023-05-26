https://ria.ru/20230526/sledstvie-1874288970.html

СМИ рассказали о польском расследовании взрыва на "Северных потоках"

СМИ рассказали о польском расследовании взрыва на "Северных потоках" - РИА Новости, 26.05.2023

СМИ рассказали о польском расследовании взрыва на "Северных потоках"

Польское расследование не подтверждает выводы Германии об участии в повреждении газопровода "Северный поток" экипажа яхты "Андромеда", сообщает издание... РИА Новости, 26.05.2023

2023-05-26T11:45

2023-05-26T11:45

2023-05-26T11:45

в мире

сша

сеймур херш

джо байден

северный поток

северный поток — 2

авария на "северных потоках"

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ВАРШАВА, 26 мая – РИА Новости. Польское расследование не подтверждает выводы Германии об участии в повреждении газопровода "Северный поток" экипажа яхты "Андромеда", сообщает издание Rzeczpospolita со ссылкой на собственные источники. Ранее немецкое издание Spiegel назвало модель и курс следования яхты "Андромеда" (Andromeda), которая, предположительно, была использована в ходе подготовки теракта на "Северных потоках". Свои расследования произошедшего на "Северном потоке" ведут несколько стран. В Польше этим занимается Поморский отдел по борьбе с организованной преступностью и коррупцией Генеральной прокуратуры совместно с Агентством внутренней безопасности. Один из польских следователей на условиях анонимности заявил изданию Rzeczpospolita, что данная версия была проверена и "имеет ряд слабых мест". "Люди на яхте совершенно не выглядели профессионалами, которые могли бы выполнить такую задачу. Они баловались, громко вели себя, привлекая к себе внимание, у некоторых из мужчин на шее были злотые цепи. Ни один профессионал, столь показательно не привлек бы к себе внимания", - сказал он. По словам источника, совершить подобный взрыв могли только профессионалы высокого уровня. "Для взрыва труб использовалось большое количество взрывчатого вещества. Несколько десятков килограммов для взрыва одной нити. Только доставка такого груза под воду требует специальных навыков. Это должны были сделать люди из спецслужб. Хорошо обучены, оснащены специальным оборудованием", - сказал он. По мнению следователя, даже перевезти большое количество взрывчатки на судне, о котором идет речь, было бы проблематично. "Андромеда" имеет длину 15 метров. Диверсантам было бы трудно перевезти на нем тяжелый груз, а потом несколько сотен килограммов взять на спину, спуститься под воду в открытом море. Газопровод взорвали в трех местах, на глубине около 70-80 метров, почти одновременно", - сказал он. "Собирая все в кучу, версия с туристами с яхты совершенно абсурдна", - резюмировал он. Портом приписки яхты является Бреге на острове Рюген. Spiegel сообщал, что 15-метровая яхта модели Bavaria Cruiser 50 была арендована неизвестными через чартерную фирму острова Рюген. Издание также публиковало фото яхты. Свой путь, как писало издание, судно начало из порта Росток-Варнемюнде, после чего пришвартовалось ненадолго у находящегося на севере острова порта Вик. В свою очередь немецкая газета Süddeutsche Zeitung ранее опубликовала собственное расследование, выполненное совместно с другими СМИ Германии и Европы, в котором высказывается версия о причастности к взрывам на "Северных потоках" как минимум двух украинцев. По данным СМИ, "Андромеду" арендовала варшавская компания Feeria Lwowa, которая была основана в 2016 году и зарегистрирована на двух украинцев. При этом внезапно в 2020 году на счету этой фирмы внезапно оказались 2,8 миллиона евро. Отмечается, что некоторые члены группы, которые могут быть причастны к диверсии, предъявили хозяину "Андромеды" поддельные болгарские и румынские паспорта. Взрывы произошли 26 сентября 2022 года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке-2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш 8 февраля опубликовал свое расследование, в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал президент США Джо Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами нацбезопасности. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов.

https://ria.ru/20230522/germaniya-1873431814.html

https://ria.ru/20230502/rassledovanie-1869165923.html

https://ria.ru/20230424/rassledovanie-1867335730.html

сша

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, сеймур херш, джо байден, северный поток, северный поток — 2, авария на "северных потоках"