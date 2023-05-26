https://ria.ru/20230526/shtab-1874249940.html

Картаполов предложил создать объединенный штаб по охране границы с Украиной

Картаполов предложил создать объединенный штаб по охране границы с Украиной - РИА Новости, 26.05.2023

Картаполов предложил создать объединенный штаб по охране границы с Украиной

Глава комитета по обороне Госдумы РФ, генерал-полковник Андрей Картаполов предложил создать объединенный штаб по охране границы с Украиной, пишет РБК. РИА Новости, 26.05.2023

2023-05-26T08:40

2023-05-26T08:40

2023-05-26T08:40

андрей картаполов

россия

украина

госдума рф

белгородская область

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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Глава комитета по обороне Госдумы РФ, генерал-полковник Андрей Картаполов предложил создать объединенный штаб по охране границы с Украиной, пишет РБК. Украинская диверсионно-разведывательная группа 22 мая зашла на территорию Грайворонского округа Белгородской области, после чего в регионе ввели правовой режим контртеррористической операции. СК РФ сообщил о возбуждении уголовного дела по шести статьям, в том числе о теракте. Во вторник Минобороны РФ заявило, что вторгшиеся в Белгородскую область украинские националистические формирования разгромлены, уничтожены более 70 террористов. "В российских регионах, граничащих с Украиной, нужно создать объединенный штаб, координирующий работу всех представителей силовых ведомств по охране государственной границы", - приводит издание слова Картаполова. Он отметил исторический опыт России в создании объединенной группировки войск, полученный во время проведения антитеррористических операций на Северном Кавказе. "То есть создается объединенный штаб, и ему подчиняются все силовики, все структуры, которые есть на территории. Он самодостаточен, у него есть все необходимые силы и средства, для того чтобы реагировать на какие-то события. Вот такие структуры сейчас нужны", - заявил генерал. Украинские войска регулярно обстреливают и атакуют различными способами приграничные районы России в Белгородской, Брянской, Курской и Воронежской областях.

https://ria.ru/20230526/borodach-1874143365.html

россия

украина

белгородская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

андрей картаполов, россия, украина, госдума рф, белгородская область