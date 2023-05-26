https://ria.ru/20230526/sholts-1874470859.html
Шольц заявил, что Германия продолжит поддерживать Украину
Шольц заявил, что Германия продолжит поддерживать Украину - РИА Новости, 26.05.2023
Шольц заявил, что Германия продолжит поддерживать Украину
Канцлер Германии Олаф Шольц, находящийся с визитом в Таллине, заявил, что Германия продолжит поддерживать Украину "столько, сколько потребуется". РИА Новости, 26.05.2023
2023-05-26T22:11
2023-05-26T22:11
2023-05-26T22:11
в мире
германия
украина
таллин
олаф шольц
кая каллас
кришьянис кариньш
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ХЕЛЬСИНКИ, 26 мая - РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц, находящийся с визитом в Таллине, заявил, что Германия продолжит поддерживать Украину "столько, сколько потребуется". "Это решение непоколебимо. Вместе со странами Балтии, Европейским союзом и международными партнерами Германия будет продолжать твердо стоять на стороне Украины и оказывать ей помощь столько, сколько потребуется", - сказал Шольц на пресс-конференции в Таллине.В свою очередь премьер-министр Эстонии Кая Каллас отметила, что Таллин продолжит поддерживать Украину оружием, боеприпасами и содействием в военной подготовке. Она также поблагодарила Германию за недавний пакет помощи Украине в размере 2,7 миллиара евро. В пятницу с визитом в Таллин прибыли канцлер Германии Олаф Шольц, премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш и премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните. Шольца встретила премьер-министр Эстонии Кая Каллас, после чего главы правительств Эстонии, Латвии, Литвы и Германии провели совместный рабочий ужин и пресс-конференцию, сообщила пресс-служба правительства Эстонии.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, германия, украина, таллин, олаф шольц, кая каллас, кришьянис кариньш
В мире, Германия, Украина, Таллин, Олаф Шольц, Кая Каллас, Кришьянис Кариньш
Шольц заявил, что Германия продолжит поддерживать Украину
Шольц заявил в Таллине, что Германия продолжит поддерживать Украину сколько потребуется