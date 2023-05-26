https://ria.ru/20230526/sholts-1874470859.html

Шольц заявил, что Германия продолжит поддерживать Украину

Шольц заявил, что Германия продолжит поддерживать Украину - РИА Новости, 26.05.2023

Шольц заявил, что Германия продолжит поддерживать Украину

Канцлер Германии Олаф Шольц, находящийся с визитом в Таллине, заявил, что Германия продолжит поддерживать Украину "столько, сколько потребуется". РИА Новости, 26.05.2023

2023-05-26T22:11

2023-05-26T22:11

2023-05-26T22:11

в мире

германия

украина

таллин

олаф шольц

кая каллас

кришьянис кариньш

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1d/1848205330_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e7c672ebc023bbc220a14e1c3babc561.jpg

ХЕЛЬСИНКИ, 26 мая - РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц, находящийся с визитом в Таллине, заявил, что Германия продолжит поддерживать Украину "столько, сколько потребуется". "Это решение непоколебимо. Вместе со странами Балтии, Европейским союзом и международными партнерами Германия будет продолжать твердо стоять на стороне Украины и оказывать ей помощь столько, сколько потребуется", - сказал Шольц на пресс-конференции в Таллине.В свою очередь премьер-министр Эстонии Кая Каллас отметила, что Таллин продолжит поддерживать Украину оружием, боеприпасами и содействием в военной подготовке. Она также поблагодарила Германию за недавний пакет помощи Украине в размере 2,7 миллиара евро. В пятницу с визитом в Таллин прибыли канцлер Германии Олаф Шольц, премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш и премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните. Шольца встретила премьер-министр Эстонии Кая Каллас, после чего главы правительств Эстонии, Латвии, Литвы и Германии провели совместный рабочий ужин и пресс-конференцию, сообщила пресс-служба правительства Эстонии.

https://ria.ru/20230526/sholts-1874376379.html

германия

украина

таллин

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, германия, украина, таллин, олаф шольц, кая каллас, кришьянис кариньш