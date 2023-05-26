https://ria.ru/20230526/sholts-1874468477.html

Шольц заверил страны Балтии, что Германия защитит их в случае нападения

Шольц заверил страны Балтии, что Германия защитит их в случае нападения - РИА Новости, 26.05.2023

Шольц заверил страны Балтии, что Германия защитит их в случае нападения

Канцлер Германии Олаф Шольц заверил страны Балтии в Таллине, что Германия защитит их в случае военного нападения. РИА Новости, 26.05.2023

2023-05-26T21:39

2023-05-26T21:39

2023-05-26T21:39

в мире

таллин

германия

олаф шольц

евросоюз

эстония

кришьянис кариньш

ингрида шимоните

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/10/1831965228_0:106:2470:1495_1920x0_80_0_0_f9c37c5e8ba084a4c1c335c4f26ecca5.jpg

ХЕЛЬСИНКИ, 26 мая - РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц заверил страны Балтии в Таллине, что Германия защитит их в случае военного нападения. В пятницу с визитом в Таллин прибыли Шольц, премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш и премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните. Шольца встретила премьер-министр Эстонии Кая Каллас, после чего главы правительств Эстонии, Латвии, Литвы и Германии провели совместный рабочий ужин и пресс-конференцию, сообщила пресс-служба правительства Эстонии. "Мы должны защитить наших союзников в случае военного нападения. Мы предприняли необходимые шаги, немецкая армия сформирована таким образом, чтобы мы могли защитить Восточную Европу, потому что оборона каждого союзника необходима для безопасности всего альянса и всего ЕС. В защите воздушного пространства Эстонии участвуют наши истребители Eurofighter, 700 военнослужащих помогают в Литве. Наш военно-морской флот увеличил свое присутствие в Балтийском море", - сказал Шольц на пресс-конференции в Таллине.

https://ria.ru/20230222/armiya-1853880907.html

таллин

германия

эстония

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, таллин, германия, олаф шольц, евросоюз, эстония, кришьянис кариньш, ингрида шимоните, eurofighter typhoon