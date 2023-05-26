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Шольц заверил страны Балтии, что Германия защитит их в случае нападения - РИА Новости, 26.05.2023
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21:39 26.05.2023
https://ria.ru/20230526/sholts-1874468477.html
Шольц заверил страны Балтии, что Германия защитит их в случае нападения
Шольц заверил страны Балтии, что Германия защитит их в случае нападения - РИА Новости, 26.05.2023
Шольц заверил страны Балтии, что Германия защитит их в случае нападения
Канцлер Германии Олаф Шольц заверил страны Балтии в Таллине, что Германия защитит их в случае военного нападения. РИА Новости, 26.05.2023
2023-05-26T21:39
2023-05-26T21:39
в мире
таллин
германия
олаф шольц
евросоюз
эстония
кришьянис кариньш
ингрида шимоните
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ХЕЛЬСИНКИ, 26 мая - РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц заверил страны Балтии в Таллине, что Германия защитит их в случае военного нападения. В пятницу с визитом в Таллин прибыли Шольц, премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш и премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните. Шольца встретила премьер-министр Эстонии Кая Каллас, после чего главы правительств Эстонии, Латвии, Литвы и Германии провели совместный рабочий ужин и пресс-конференцию, сообщила пресс-служба правительства Эстонии. "Мы должны защитить наших союзников в случае военного нападения. Мы предприняли необходимые шаги, немецкая армия сформирована таким образом, чтобы мы могли защитить Восточную Европу, потому что оборона каждого союзника необходима для безопасности всего альянса и всего ЕС. В защите воздушного пространства Эстонии участвуют наши истребители Eurofighter, 700 военнослужащих помогают в Литве. Наш военно-морской флот увеличил свое присутствие в Балтийском море", - сказал Шольц на пресс-конференции в Таллине.
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в мире, таллин, германия, олаф шольц, евросоюз, эстония, кришьянис кариньш, ингрида шимоните, eurofighter typhoon
В мире, Таллин, Германия, Олаф Шольц, Евросоюз, Эстония, Кришьянис Кариньш, Ингрида Шимоните, Eurofighter Typhoon
Шольц заверил страны Балтии, что Германия защитит их в случае нападения

Канцлер ФРГ Шольц заверил страны Балтии, что Берлин защитит их в случае военного нападения

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкКанцлер Германии Олаф Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 26.05.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
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ХЕЛЬСИНКИ, 26 мая - РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц заверил страны Балтии в Таллине, что Германия защитит их в случае военного нападения.
В пятницу с визитом в Таллин прибыли Шольц, премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш и премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните. Шольца встретила премьер-министр Эстонии Кая Каллас, после чего главы правительств Эстонии, Латвии, Литвы и Германии провели совместный рабочий ужин и пресс-конференцию, сообщила пресс-служба правительства Эстонии.
"Мы должны защитить наших союзников в случае военного нападения. Мы предприняли необходимые шаги, немецкая армия сформирована таким образом, чтобы мы могли защитить Восточную Европу, потому что оборона каждого союзника необходима для безопасности всего альянса и всего ЕС. В защите воздушного пространства Эстонии участвуют наши истребители Eurofighter, 700 военнослужащих помогают в Литве. Наш военно-морской флот увеличил свое присутствие в Балтийском море", - сказал Шольц на пресс-конференции в Таллине.
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В миреТаллинГерманияОлаф ШольцЕвросоюзЭстонияКришьянис КариньшИнгрида ШимонитеEurofighter Typhoon
 
 
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