https://ria.ru/20230526/sholts-1874430563.html

Шольц заявил, что полностью доверяет полиции после инцидента в аэропорту

Шольц заявил, что полностью доверяет полиции после инцидента в аэропорту - РИА Новости, 26.05.2023

Шольц заявил, что полностью доверяет полиции после инцидента в аэропорту

После инцидента в аэропорту Франкфурта-на-Майне, куда незамеченным проник мужчина, схвативший затем канцлера Олафа Шольца, глава правительства продолжает... РИА Новости, 26.05.2023

2023-05-26T17:46

2023-05-26T17:46

2023-05-26T18:15

в мире

олаф шольц

франкфурт-на-майне

германия

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БЕРЛИН, 26 мая - РИА Новости. После инцидента в аэропорту Франкфурта-на-Майне, куда незамеченным проник мужчина, схвативший затем канцлера Олафа Шольца, глава правительства продолжает испытывать полное доверие к работе правоохранительных органов, заявил в пятницу представитель кабмина Германии Вольфганг Бюхнер. Ранее издание Bild сообщило со ссылкой на свои источники, что в среду гражданский водитель незаметно присоединился к кортежу канцлера Германии Олафа Шольца и попал на летное поле аэропорта Франкфурте-на-Майне, где схватил и приобнял политика. Позже он якобы заявил, что перепутал кортеж со свадебной процессией. "Данная встреча и объятия в аэропорту Франкфурта не были запланированы канцлером, и потому это стало для него неожиданностью. Но в конкретной ситуации это нельзя назвать большим происшествием. Канцлер ни к какому моменту времени не чувствовал по отношению к себе угрозы и испытывает полное доверие по отношению к работе полиции", - сообщил по данному поводу Бюхнер на брифинге кабмина страны. Однако, подчеркнул Бюхнер, все равно возникают "вопросы", которым правительство уделит должное внимание. Присутствующий на брифинге представитель МВД со своей стороны назвал данное происшествие "неприемлемым" и пообещал проведение необходимых работ для предотвращения подобных инцидентов в будущем.

https://ria.ru/20230523/aktivisty-1873752621.html

https://ria.ru/20230506/germaniya-1870135957.html

франкфурт-на-майне

германия

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в мире, олаф шольц, франкфурт-на-майне, германия