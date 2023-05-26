https://ria.ru/20230526/sholts-1874430563.html
Шольц заявил, что полностью доверяет полиции после инцидента в аэропорту
Шольц заявил, что полностью доверяет полиции после инцидента в аэропорту - РИА Новости, 26.05.2023
Шольц заявил, что полностью доверяет полиции после инцидента в аэропорту
После инцидента в аэропорту Франкфурта-на-Майне, куда незамеченным проник мужчина, схвативший затем канцлера Олафа Шольца, глава правительства продолжает... РИА Новости, 26.05.2023
2023-05-26T17:46
2023-05-26T17:46
2023-05-26T18:15
в мире
олаф шольц
франкфурт-на-майне
германия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/13/1810678594_0:101:2971:1772_1920x0_80_0_0_9d8104ae03459e272ad7bb457c2b7702.jpg
БЕРЛИН, 26 мая - РИА Новости. После инцидента в аэропорту Франкфурта-на-Майне, куда незамеченным проник мужчина, схвативший затем канцлера Олафа Шольца, глава правительства продолжает испытывать полное доверие к работе правоохранительных органов, заявил в пятницу представитель кабмина Германии Вольфганг Бюхнер. Ранее издание Bild сообщило со ссылкой на свои источники, что в среду гражданский водитель незаметно присоединился к кортежу канцлера Германии Олафа Шольца и попал на летное поле аэропорта Франкфурте-на-Майне, где схватил и приобнял политика. Позже он якобы заявил, что перепутал кортеж со свадебной процессией. "Данная встреча и объятия в аэропорту Франкфурта не были запланированы канцлером, и потому это стало для него неожиданностью. Но в конкретной ситуации это нельзя назвать большим происшествием. Канцлер ни к какому моменту времени не чувствовал по отношению к себе угрозы и испытывает полное доверие по отношению к работе полиции", - сообщил по данному поводу Бюхнер на брифинге кабмина страны. Однако, подчеркнул Бюхнер, все равно возникают "вопросы", которым правительство уделит должное внимание. Присутствующий на брифинге представитель МВД со своей стороны назвал данное происшествие "неприемлемым" и пообещал проведение необходимых работ для предотвращения подобных инцидентов в будущем.
https://ria.ru/20230523/aktivisty-1873752621.html
https://ria.ru/20230506/germaniya-1870135957.html
франкфурт-на-майне
германия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/13/1810678594_120:0:2851:2048_1920x0_80_0_0_781f0a0b5394c2e0e01d0c9650a3144e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, олаф шольц, франкфурт-на-майне, германия
В мире, Олаф Шольц, Франкфурт-на-Майне, Германия
Шольц заявил, что полностью доверяет полиции после инцидента в аэропорту
Правительство Германии заявило о полном доверии Шольца полиции после инцидента в аэропорту
БЕРЛИН, 26 мая - РИА Новости. После инцидента в аэропорту Франкфурта-на-Майне, куда незамеченным проник мужчина, схвативший затем канцлера Олафа Шольца, глава правительства продолжает испытывать полное доверие к работе правоохранительных органов, заявил в пятницу представитель кабмина Германии Вольфганг Бюхнер.
Ранее издание Bild
сообщило со ссылкой на свои источники, что в среду гражданский водитель незаметно присоединился к кортежу канцлера Германии Олафа Шольца и попал на летное поле аэропорта Франкфурте-на-Майне, где схватил и приобнял политика. Позже он якобы заявил, что перепутал кортеж со свадебной процессией.
Экоактивисты облили краской штаб-квартиру партии Шольца после его критики
"Данная встреча и объятия в аэропорту Франкфурта не были запланированы канцлером, и потому это стало для него неожиданностью. Но в конкретной ситуации это нельзя назвать большим происшествием. Канцлер ни к какому моменту времени не чувствовал по отношению к себе угрозы и испытывает полное доверие по отношению к работе полиции", - сообщил по данному поводу Бюхнер на брифинге кабмина страны.
Однако, подчеркнул Бюхнер, все равно возникают "вопросы", которым правительство уделит должное внимание.
Присутствующий на брифинге представитель МВД со своей стороны назвал данное происшествие "неприемлемым" и пообещал проведение необходимых работ для предотвращения подобных инцидентов в будущем.
Германия надолго утратит свое лидерство в Европе, заявил Медведев