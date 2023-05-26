Рейтинг@Mail.ru
Шольц заявил, что полностью доверяет полиции после инцидента в аэропорту - РИА Новости, 26.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:46 26.05.2023 (обновлено: 18:15 26.05.2023)
https://ria.ru/20230526/sholts-1874430563.html
Шольц заявил, что полностью доверяет полиции после инцидента в аэропорту
Шольц заявил, что полностью доверяет полиции после инцидента в аэропорту - РИА Новости, 26.05.2023
Шольц заявил, что полностью доверяет полиции после инцидента в аэропорту
После инцидента в аэропорту Франкфурта-на-Майне, куда незамеченным проник мужчина, схвативший затем канцлера Олафа Шольца, глава правительства продолжает... РИА Новости, 26.05.2023
2023-05-26T17:46
2023-05-26T18:15
в мире
олаф шольц
франкфурт-на-майне
германия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/13/1810678594_0:101:2971:1772_1920x0_80_0_0_9d8104ae03459e272ad7bb457c2b7702.jpg
БЕРЛИН, 26 мая - РИА Новости. После инцидента в аэропорту Франкфурта-на-Майне, куда незамеченным проник мужчина, схвативший затем канцлера Олафа Шольца, глава правительства продолжает испытывать полное доверие к работе правоохранительных органов, заявил в пятницу представитель кабмина Германии Вольфганг Бюхнер. Ранее издание Bild сообщило со ссылкой на свои источники, что в среду гражданский водитель незаметно присоединился к кортежу канцлера Германии Олафа Шольца и попал на летное поле аэропорта Франкфурте-на-Майне, где схватил и приобнял политика. Позже он якобы заявил, что перепутал кортеж со свадебной процессией. "Данная встреча и объятия в аэропорту Франкфурта не были запланированы канцлером, и потому это стало для него неожиданностью. Но в конкретной ситуации это нельзя назвать большим происшествием. Канцлер ни к какому моменту времени не чувствовал по отношению к себе угрозы и испытывает полное доверие по отношению к работе полиции", - сообщил по данному поводу Бюхнер на брифинге кабмина страны. Однако, подчеркнул Бюхнер, все равно возникают "вопросы", которым правительство уделит должное внимание. Присутствующий на брифинге представитель МВД со своей стороны назвал данное происшествие "неприемлемым" и пообещал проведение необходимых работ для предотвращения подобных инцидентов в будущем.
https://ria.ru/20230523/aktivisty-1873752621.html
https://ria.ru/20230506/germaniya-1870135957.html
франкфурт-на-майне
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/13/1810678594_120:0:2851:2048_1920x0_80_0_0_781f0a0b5394c2e0e01d0c9650a3144e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, олаф шольц, франкфурт-на-майне, германия
В мире, Олаф Шольц, Франкфурт-на-Майне, Германия
Шольц заявил, что полностью доверяет полиции после инцидента в аэропорту

Правительство Германии заявило о полном доверии Шольца полиции после инцидента в аэропорту

© AP Photo / Markus SchreiberКанцлер Германии Олаф Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 26.05.2023
© AP Photo / Markus Schreiber
Канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 26 мая - РИА Новости. После инцидента в аэропорту Франкфурта-на-Майне, куда незамеченным проник мужчина, схвативший затем канцлера Олафа Шольца, глава правительства продолжает испытывать полное доверие к работе правоохранительных органов, заявил в пятницу представитель кабмина Германии Вольфганг Бюхнер.
Ранее издание Bild сообщило со ссылкой на свои источники, что в среду гражданский водитель незаметно присоединился к кортежу канцлера Германии Олафа Шольца и попал на летное поле аэропорта Франкфурте-на-Майне, где схватил и приобнял политика. Позже он якобы заявил, что перепутал кортеж со свадебной процессией.
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 23.05.2023
Экоактивисты облили краской штаб-квартиру партии Шольца после его критики
23 мая, 23:15
"Данная встреча и объятия в аэропорту Франкфурта не были запланированы канцлером, и потому это стало для него неожиданностью. Но в конкретной ситуации это нельзя назвать большим происшествием. Канцлер ни к какому моменту времени не чувствовал по отношению к себе угрозы и испытывает полное доверие по отношению к работе полиции", - сообщил по данному поводу Бюхнер на брифинге кабмина страны.
Однако, подчеркнул Бюхнер, все равно возникают "вопросы", которым правительство уделит должное внимание.
Присутствующий на брифинге представитель МВД со своей стороны назвал данное происшествие "неприемлемым" и пообещал проведение необходимых работ для предотвращения подобных инцидентов в будущем.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 06.05.2023
Германия надолго утратит свое лидерство в Европе, заявил Медведев
6 мая, 11:54
 
В миреОлаф ШольцФранкфурт-на-МайнеГермания
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала