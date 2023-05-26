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Шольц планирует поговорить по телефону с Путиным - РИА Новости, 26.05.2023
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09:16 26.05.2023 (обновлено: 09:33 26.05.2023)
https://ria.ru/20230526/sholts-1874254434.html
Шольц планирует поговорить по телефону с Путиным
Шольц планирует поговорить по телефону с Путиным - РИА Новости, 26.05.2023
Шольц планирует поговорить по телефону с Путиным
Канцлер Германии Олаф Шольц планирует провести новый телефонный разговор с российским президентом Владимиром Путиным, пишет Kölner Stadt-Anzeiger. РИА Новости, 26.05.2023
2023-05-26T09:16
2023-05-26T09:33
в мире
германия
олаф шольц
владимир путин
украина
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БЕРЛИН, 26 мая - РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц планирует провести новый телефонный разговор с российским президентом Владимиром Путиным, пишет Kölner Stadt-Anzeiger. "Прошло уже некоторое время с моего последнего телефонного разговора. Но я планирую со временем снова поговорить с Путиным", - сказал Шольц в интервью изданию. Ранее Шольц сообщал, что за прошедший год "очень много раз" и "подолгу" созванивался с Путиным и будет это делать и впредь. По его словам, в переговорах с ним российский лидер всегда вежлив, несмотря на разность позиций. Канцлер уточнял, что это "долгие беседы, иногда по часу, иногда по полтора часа. Иногда на немецком, иногда с переводом". Как сообщал журналистам в феврале официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт, несмотря на разницу мнений по поводу конфликта на Украине, власти ФРГ считают необходимым сохранять регулярный контакт с российским лидером "в надежде на какие-то подвижки". В последний раз Шольц и Путин общались по телефону в декабре прошлого года.
https://ria.ru/20230525/sanktsii-1874149393.html
https://ria.ru/20230523/sholts-1873693921.html
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в мире, германия, олаф шольц, владимир путин, украина
В мире, Германия, Олаф Шольц, Владимир Путин, Украина
Шольц планирует поговорить по телефону с Путиным

Канцлер Германии Шольц заявил о намерении провести телефонный разговор с Путиным

© AP Photo / Markus SchreiberКанцлер Германии Олаф Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 26.05.2023
© AP Photo / Markus Schreiber
Канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
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БЕРЛИН, 26 мая - РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц планирует провести новый телефонный разговор с российским президентом Владимиром Путиным, пишет Kölner Stadt-Anzeiger.
"Прошло уже некоторое время с моего последнего телефонного разговора. Но я планирую со временем снова поговорить с Путиным", - сказал Шольц в интервью изданию.
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Ранее Шольц сообщал, что за прошедший год "очень много раз" и "подолгу" созванивался с Путиным и будет это делать и впредь. По его словам, в переговорах с ним российский лидер всегда вежлив, несмотря на разность позиций. Канцлер уточнял, что это "долгие беседы, иногда по часу, иногда по полтора часа. Иногда на немецком, иногда с переводом".
Как сообщал журналистам в феврале официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт, несмотря на разницу мнений по поводу конфликта на Украине, власти ФРГ считают необходимым сохранять регулярный контакт с российским лидером "в надежде на какие-то подвижки".
В последний раз Шольц и Путин общались по телефону в декабре прошлого года.
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