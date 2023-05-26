https://ria.ru/20230526/sholts-1874254434.html
Шольц планирует поговорить по телефону с Путиным
Шольц планирует поговорить по телефону с Путиным - РИА Новости, 26.05.2023
Шольц планирует поговорить по телефону с Путиным
Канцлер Германии Олаф Шольц планирует провести новый телефонный разговор с российским президентом Владимиром Путиным, пишет Kölner Stadt-Anzeiger. РИА Новости, 26.05.2023
2023-05-26T09:16
2023-05-26T09:16
2023-05-26T09:33
в мире
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олаф шольц
владимир путин
украина
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БЕРЛИН, 26 мая - РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц планирует провести новый телефонный разговор с российским президентом Владимиром Путиным, пишет Kölner Stadt-Anzeiger. "Прошло уже некоторое время с моего последнего телефонного разговора. Но я планирую со временем снова поговорить с Путиным", - сказал Шольц в интервью изданию. Ранее Шольц сообщал, что за прошедший год "очень много раз" и "подолгу" созванивался с Путиным и будет это делать и впредь. По его словам, в переговорах с ним российский лидер всегда вежлив, несмотря на разность позиций. Канцлер уточнял, что это "долгие беседы, иногда по часу, иногда по полтора часа. Иногда на немецком, иногда с переводом". Как сообщал журналистам в феврале официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт, несмотря на разницу мнений по поводу конфликта на Украине, власти ФРГ считают необходимым сохранять регулярный контакт с российским лидером "в надежде на какие-то подвижки". В последний раз Шольц и Путин общались по телефону в декабре прошлого года.
https://ria.ru/20230525/sanktsii-1874149393.html
https://ria.ru/20230523/sholts-1873693921.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, германия, олаф шольц, владимир путин, украина
В мире, Германия, Олаф Шольц, Владимир Путин, Украина
Шольц планирует поговорить по телефону с Путиным
Канцлер Германии Шольц заявил о намерении провести телефонный разговор с Путиным
БЕРЛИН, 26 мая - РИА Новости.
Канцлер Германии Олаф Шольц планирует провести новый телефонный разговор с российским президентом Владимиром Путиным, пишет Kölner Stadt-Anzeiger
.
"Прошло уже некоторое время с моего последнего телефонного разговора. Но я планирую со временем снова поговорить с Путиным", - сказал Шольц в интервью изданию.
Шольц пообещал и впредь усиливать санкции против России
Ранее Шольц сообщал, что за прошедший год "очень много раз" и "подолгу" созванивался с Путиным и будет это делать и впредь. По его словам, в переговорах с ним российский лидер всегда вежлив, несмотря на разность позиций. Канцлер уточнял, что это "долгие беседы, иногда по часу, иногда по полтора часа. Иногда на немецком, иногда с переводом".
Как сообщал журналистам в феврале официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт, несмотря на разницу мнений по поводу конфликта на Украине
, власти ФРГ считают необходимым сохранять регулярный контакт с российским лидером "в надежде на какие-то подвижки".
В последний раз Шольц и Путин общались по телефону в декабре прошлого года.
Шольц высказался о будущем Украины