https://ria.ru/20230526/sholts-1874254434.html

Шольц планирует поговорить по телефону с Путиным

Шольц планирует поговорить по телефону с Путиным - РИА Новости, 26.05.2023

Шольц планирует поговорить по телефону с Путиным

Канцлер Германии Олаф Шольц планирует провести новый телефонный разговор с российским президентом Владимиром Путиным, пишет Kölner Stadt-Anzeiger. РИА Новости, 26.05.2023

2023-05-26T09:16

2023-05-26T09:16

2023-05-26T09:33

в мире

германия

олаф шольц

владимир путин

украина

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БЕРЛИН, 26 мая - РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц планирует провести новый телефонный разговор с российским президентом Владимиром Путиным, пишет Kölner Stadt-Anzeiger. "Прошло уже некоторое время с моего последнего телефонного разговора. Но я планирую со временем снова поговорить с Путиным", - сказал Шольц в интервью изданию. Ранее Шольц сообщал, что за прошедший год "очень много раз" и "подолгу" созванивался с Путиным и будет это делать и впредь. По его словам, в переговорах с ним российский лидер всегда вежлив, несмотря на разность позиций. Канцлер уточнял, что это "долгие беседы, иногда по часу, иногда по полтора часа. Иногда на немецком, иногда с переводом". Как сообщал журналистам в феврале официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт, несмотря на разницу мнений по поводу конфликта на Украине, власти ФРГ считают необходимым сохранять регулярный контакт с российским лидером "в надежде на какие-то подвижки". В последний раз Шольц и Путин общались по телефону в декабре прошлого года.

https://ria.ru/20230525/sanktsii-1874149393.html

https://ria.ru/20230523/sholts-1873693921.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, германия, олаф шольц, владимир путин, украина