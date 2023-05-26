https://ria.ru/20230526/sfinks-1874288487.html
В аэропорту Екатеринбурга бросили сфинкса из-за отсутствия переноски
В аэропорту Екатеринбурга бросили сфинкса из-за отсутствия переноски - РИА Новости, 26.05.2023
В аэропорту Екатеринбурга бросили сфинкса из-за отсутствия переноски
Пассажиры в аэропорту Кольцово оставили кошку-сфинкса в уральской столице из-за того, что им отказали в ее перевозке без спецпереноски, сами они продолжили путь РИА Новости, 26.05.2023
2023-05-26T11:44
2023-05-26T11:44
2023-05-26T11:44
кольцово
екатеринбург
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1a/1874286338_0:166:1181:830_1920x0_80_0_0_e2c21b2df1bc2489456ca839eda37f98.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 мая – РИА Новости. Пассажиры в аэропорту Кольцово оставили кошку-сфинкса в уральской столице из-за того, что им отказали в ее перевозке без спецпереноски, сами они продолжили путь в Москву, домашнее животное приютила сотрудница компании, работающей в Кольцово, сообщили РИА Новости в пресс-службе воздушной гавани в пятницу. "Двум пассажирам рейса в Москву 26 мая представителями авиакомпании было отказано в перевозке домашнего животного, кошки породы сфинкс, на борту воздушного судна. Причиной стало отсутствие у них специализированной переноски для животного, предусмотренной правилами авиакомпании. Пассажиры приняли решение продолжить свое путешествие и оставили кошку в здании аэровокзального комплекса", – сказал собеседник агентства. По его словам, питомца оставили в рюкзаке. Сфинкса приютила сотрудница одной из организаций, располагающейся в Кольцово. "Мы обращаемся ко всем пассажирам, путешествующим с животными, пожалуйста, перед полетом ознакомьтесь с правилами перевозки домашних животных, которые действуют в авиакомпании. Не делайте своих питомцев заложниками вашей неосведомленности", – отметили в пресс-службе.
https://ria.ru/20221004/zhivotnye-1821220149.html
кольцово
екатеринбург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1a/1874286338_0:92:1181:978_1920x0_80_0_0_8839b1ef6e5149ab2fd96deec09f964c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кольцово, екатеринбург, происшествия
Кольцово, Екатеринбург, Происшествия
В аэропорту Екатеринбурга бросили сфинкса из-за отсутствия переноски
Владельцы кошки породы сфинкс бросили ее в аэропорту Кольцово из-за отсутствия переноски
ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 мая – РИА Новости. Пассажиры в аэропорту Кольцово оставили кошку-сфинкса в уральской столице из-за того, что им отказали в ее перевозке без спецпереноски, сами они продолжили путь в Москву, домашнее животное приютила сотрудница компании, работающей в Кольцово, сообщили РИА Новости в пресс-службе воздушной гавани в пятницу.
"Двум пассажирам рейса в Москву 26 мая представителями авиакомпании было отказано в перевозке домашнего животного, кошки породы сфинкс, на борту воздушного судна. Причиной стало отсутствие у них специализированной переноски для животного, предусмотренной правилами авиакомпании. Пассажиры приняли решение продолжить свое путешествие и оставили кошку в здании аэровокзального комплекса", – сказал собеседник агентства. По его словам, питомца оставили в рюкзаке. Сфинкса приютила сотрудница одной из организаций, располагающейся в Кольцово.
"Мы обращаемся ко всем пассажирам, путешествующим с животными, пожалуйста, перед полетом ознакомьтесь с правилами перевозки домашних животных, которые действуют в авиакомпании. Не делайте своих питомцев заложниками вашей неосведомленности", – отметили в пресс-службе.
Пассажир с усами и хвостом: что надо знать о перелетах с животными