https://ria.ru/20230526/sfinks-1874288487.html

В аэропорту Екатеринбурга бросили сфинкса из-за отсутствия переноски

В аэропорту Екатеринбурга бросили сфинкса из-за отсутствия переноски - РИА Новости, 26.05.2023

В аэропорту Екатеринбурга бросили сфинкса из-за отсутствия переноски

Пассажиры в аэропорту Кольцово оставили кошку-сфинкса в уральской столице из-за того, что им отказали в ее перевозке без спецпереноски, сами они продолжили путь РИА Новости, 26.05.2023

2023-05-26T11:44

2023-05-26T11:44

2023-05-26T11:44

кольцово

екатеринбург

происшествия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 мая – РИА Новости. Пассажиры в аэропорту Кольцово оставили кошку-сфинкса в уральской столице из-за того, что им отказали в ее перевозке без спецпереноски, сами они продолжили путь в Москву, домашнее животное приютила сотрудница компании, работающей в Кольцово, сообщили РИА Новости в пресс-службе воздушной гавани в пятницу. "Двум пассажирам рейса в Москву 26 мая представителями авиакомпании было отказано в перевозке домашнего животного, кошки породы сфинкс, на борту воздушного судна. Причиной стало отсутствие у них специализированной переноски для животного, предусмотренной правилами авиакомпании. Пассажиры приняли решение продолжить свое путешествие и оставили кошку в здании аэровокзального комплекса", – сказал собеседник агентства. По его словам, питомца оставили в рюкзаке. Сфинкса приютила сотрудница одной из организаций, располагающейся в Кольцово. "Мы обращаемся ко всем пассажирам, путешествующим с животными, пожалуйста, перед полетом ознакомьтесь с правилами перевозки домашних животных, которые действуют в авиакомпании. Не делайте своих питомцев заложниками вашей неосведомленности", – отметили в пресс-службе.

https://ria.ru/20221004/zhivotnye-1821220149.html

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екатеринбург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

кольцово, екатеринбург, происшествия