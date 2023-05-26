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В аэропорту Екатеринбурга бросили сфинкса из-за отсутствия переноски - РИА Новости, 26.05.2023
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11:44 26.05.2023
https://ria.ru/20230526/sfinks-1874288487.html
В аэропорту Екатеринбурга бросили сфинкса из-за отсутствия переноски
В аэропорту Екатеринбурга бросили сфинкса из-за отсутствия переноски - РИА Новости, 26.05.2023
В аэропорту Екатеринбурга бросили сфинкса из-за отсутствия переноски
Пассажиры в аэропорту Кольцово оставили кошку-сфинкса в уральской столице из-за того, что им отказали в ее перевозке без спецпереноски, сами они продолжили путь РИА Новости, 26.05.2023
2023-05-26T11:44
2023-05-26T11:44
кольцово
екатеринбург
происшествия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 мая – РИА Новости. Пассажиры в аэропорту Кольцово оставили кошку-сфинкса в уральской столице из-за того, что им отказали в ее перевозке без спецпереноски, сами они продолжили путь в Москву, домашнее животное приютила сотрудница компании, работающей в Кольцово, сообщили РИА Новости в пресс-службе воздушной гавани в пятницу. "Двум пассажирам рейса в Москву 26 мая представителями авиакомпании было отказано в перевозке домашнего животного, кошки породы сфинкс, на борту воздушного судна. Причиной стало отсутствие у них специализированной переноски для животного, предусмотренной правилами авиакомпании. Пассажиры приняли решение продолжить свое путешествие и оставили кошку в здании аэровокзального комплекса", – сказал собеседник агентства. По его словам, питомца оставили в рюкзаке. Сфинкса приютила сотрудница одной из организаций, располагающейся в Кольцово. "Мы обращаемся ко всем пассажирам, путешествующим с животными, пожалуйста, перед полетом ознакомьтесь с правилами перевозки домашних животных, которые действуют в авиакомпании. Не делайте своих питомцев заложниками вашей неосведомленности", – отметили в пресс-службе.
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кольцово, екатеринбург, происшествия
Кольцово, Екатеринбург, Происшествия
В аэропорту Екатеринбурга бросили сфинкса из-за отсутствия переноски

Владельцы кошки породы сфинкс бросили ее в аэропорту Кольцово из-за отсутствия переноски

© РИА НовостиКошка-сфинкс, которую оставили в аэропорту Екатеринбурга
Кошка-сфинкс, которую оставили в аэропорту Екатеринбурга
© РИА Новости
Кошка-сфинкс, которую оставили в аэропорту Екатеринбурга
Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 мая – РИА Новости. Пассажиры в аэропорту Кольцово оставили кошку-сфинкса в уральской столице из-за того, что им отказали в ее перевозке без спецпереноски, сами они продолжили путь в Москву, домашнее животное приютила сотрудница компании, работающей в Кольцово, сообщили РИА Новости в пресс-службе воздушной гавани в пятницу.
"Двум пассажирам рейса в Москву 26 мая представителями авиакомпании было отказано в перевозке домашнего животного, кошки породы сфинкс, на борту воздушного судна. Причиной стало отсутствие у них специализированной переноски для животного, предусмотренной правилами авиакомпании. Пассажиры приняли решение продолжить свое путешествие и оставили кошку в здании аэровокзального комплекса", – сказал собеседник агентства. По его словам, питомца оставили в рюкзаке. Сфинкса приютила сотрудница одной из организаций, располагающейся в Кольцово.
"Мы обращаемся ко всем пассажирам, путешествующим с животными, пожалуйста, перед полетом ознакомьтесь с правилами перевозки домашних животных, которые действуют в авиакомпании. Не делайте своих питомцев заложниками вашей неосведомленности", – отметили в пресс-службе.
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КольцовоЕкатеринбургПроисшествия
 
 
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